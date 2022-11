Kriisiytynyt nuorisopsykiatrian osasto sai lisää henkilökuntaa, mutta auttaako sekään oikeasti? Ylilääkäri: ”Nuorten arki ei ole kohdallaan”

TAYSin nuorisopsykiatrian ylilääkäri Riittakerttu Kaltiala on huolissaan nuorten jaksamisesta. ”Tilanne on oikeasti todella vakava.” Arkistokuva.

Aluehallintovirasto löysi TAYSin nuorten psykiatrian osastolle tehdyssä yllätystarkastuksessa puutteita sekä henkilökunnan määrässä että tiloissa. Uusi Yöksi kotiin -yksikkö on helpottanut ruuhkaa.

Tampereen yliopistollisen sairaalan nuorten psykiatrian osasto ajautui viime vuoden syksyllä kriisiin. Liki päivittäin potilaita oli enemmän kuin paikkoja, ja osalle kiireistä laitoshoitoa tarvitsevista potilaista löytyi nukkumapaikka vain lattialta.

TAYS ei saanut kierrettä oikaistua keväänkään aikana. Kesäkuussa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi määräyksen Pirkanmaan sairaanhoitopiirille: lasten ja nuorten psykiatrian vuodeosastojen toimintaa on parannettava. Aikaa tilanteen korjaamiseen on vuoden loppuun.

Yllätystarkastuksessa avi löysi puutteita sekä henkilökunnan määrässä että tiloissa.

Mitä osastolle kuuluu nyt, kun määräaika alkaa umpeutua?

Tilannetta on saatu keväästä ja kesästä parannettua, sanoo Pirkanmaan sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatrian vastuualuejohtaja, ylilääkäri Riittakerttu Kaltiala.

– Olemme saaneet kuusipaikkaisen Yöksi kotiin -yksikön kuusi hoitajavakanssia täytetyksi ja yksikkö on toiminnassa. Saimme myös viisi uutta hoitajaa osastohoidon vahvistamiseen. Akuuttiosaston paikkaluku on samalla lisätty 13:een, mutta enempää ei mahdu tiloihin.

TAYSissa yritetään nyt vähentää osastohoidon tarvetta satsaamalla avohoitoon.

– Rekrytoimme kuusi uutta työntekijää avohoidon vahvistamiseen. Nämä sijoitetaan sopivaan väliaikaiseen tilaan, nykyisiin omiin tiloihimme ei mahdu.

Tilanne on ollut huolestuttava myös aikuispsykiatrian puolella. Nokian Pitkäniemessä sijaitseva sairaala on ollut ääriään myöten täynnä, ja henkilöstöstä on kova pula. Sairaala teki syyskuun lopulla ilmoituksen aville omasta toiminnastaan.

Avi saanut väliselvityksen tilanteesta

Lastenpsykiatrian osasto on TAYSissa hiukan pienempi kuin nuorisopsykiatrian osasto. Myös sinne on palkattu lisää hoitajia.

– Olemme saaneet kuusi uutta hoitajan vakanssia, joiden avulla olemme pyrkineet rauhoittamaan osaston tilannetta ja parantamaan potilasturvallisuutta. Akuuttiosastonhoidon lisäksi olemme pystyneet mahdollistamaan myös kiireetöntä osastohoitoa sitä tarvitseville lapsille, sanoo lastenpsykiatrian vastuualuejohtaja, ylilääkäri Reija Latva.

Ympärivuorokautista hoitoa tarjoavan kokovuorokausiosaston paikkalukua ei Latvan mukaan ole lastenpsykiatrian nykyisissä tiloissa mahdollista nostaa yli 12 paikkaan.

Avohoito on saamassa lisäresurssia myös lastenpsykiatrian puolella. Kiireelliseen avohoitoon on saatu yksi uusi hoitajavakanssi ja lisärekrytointeja on vielä tulossa.

Vielä on liian aikaista sanoa, onko tilanne vuoden vaihteessa sellainen, että parannukset riittävät aluehallintovirastolle.

Aluehallintoylilääkäri Laura Blåfield aluehallintovirastosta kertoo, että avi on saanut TAYSilta pyydetyn väliselvityksen tilanteesta. Sen arviointi on kesken, eikä aluehallintovirastolla ole tässä kohtaa uutta kerrottavaa.

Uudet tilat tuovat kipeästi tarvittavia potilaspaikkoja

Lasten ja nuorten psykiatrialle on tulossa kokonaan uudet tilat Kaupin kampukselle parin, kolmen vuoden kuluessa. Tavoite on asetettu vuoteen 2025. Tuolloin nuorisopsykiatrian akuuttiosastopaikat lisääntyvät kolmella 16:een. Myös avohoito saa lisää tilaa.

Ylipaikoille joutumista ei voi täysin varmasti näilläkään täysin poissulkea, Kaltiala sanoo.

– Mutta uskon, että nämä muutokset ja lisäykset auttavat kuitenkin aika paljon.

Vuosi sitten kuvatulla videolla TAYSin apulaisylilääkäri Timo Holttinen kertoo, että nuorten avuntarpeessa ei ole vuoden 2019 jälkeen ollut hiljaisempia jaksoja. Video: toimittaja Katri Tapola, kuvaus ja leikkaus Antti Eintola / Yle.

Lastenpsykiatrialle uudisrakennukseen on suunniteltu kahdeksan akuuttiosastopaikkaa ja kuusi viikko-osastopaikkaa. Kokonaisuudessaan osastohoitopaikat nousevat 14:ään.

Myös lastenpsykiatrialle suunnitellaan tilavampia avohoidon tiloja.

Yhteiskunnan on herättävä lasten ja nuorten pahoinvointiin

Vaikka tilanne TAYSissa on hoitopaikkojen osalta hivenen parantunut ja edelleen paranemassa, Riittakerttu Kaltiala kantaa äärimmäistä huolta nuorten mielenterveydestä.

Vielä 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen alussa avohoito kehittyi ja osastohoidon tarve väheni.

– Alimmillaan vuonna 2015 potilaspaikoista oli käytössä keskimäärin 63 prosenttia. Tuona kesänä pystyimme jopa antamaan henkilökuntaa aikuispsykiatrian osastoille.

Sitten tilanne muuttui. Lähetteiden määrä alkoi kasvaa ja kasvu on jatkunut aina vain.

Riittakerttu Kaltiala sanoo, että Suomessa on käynnissä valtava nuorten mielenterveyden kriisi. Avuntarve näkyy kaikkialla, niin perustason palveluissa kuin erikoissairaanhoidossa.

Täältä saa apua Sekasin-chat viikon jokaisena päivänä netissä (siirryt toiseen palveluun) , 12–29-vuotiaille

, 12–29-vuotiaille Mannerheimin lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten puhelin joka päivä numerossa 116 111, myös chatti Nuortennetissä (siirryt toiseen palveluun)

Suomen mielenterveysyhdistyksen valtakunnallinen kriisipuhelin 24/7 numerossa 09 2525 0111

Mielenterveysomaisten yhdistyksiin valtakunnalliselta sivustolta (siirryt toiseen palveluun)

Hänestä nuorten arki on viritetty väärin, kun aina vain isompi osa nuorista ei selviä siitä.

– Meidän pitää tietysti hoitaa ne, jotka ovat jo sairastuneet. Meidän täytyy myös miettiä, mitä yhteiskunnallisia toimenpiteitä pitäisi tehdä, jotta nuoret selviytyvät arjesta.

Koulussa erityisen ja tehostetun tuen piiriin tulevien oppilaiden määrä kasvaa, samalla kun nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoitoon lähetettyjen ja lastensuojelun sijaishuoltoon joutuvien nuoruusikäisten määrät ovat samaan aikaan koko ajan lisääntyneet.

– Tämä kertoo selvästi siitä, että nuorten arki ei ole kohdallaan. Se ei ole hoidettavissa korjaamalla yksilöitä.

Kuuntele alta, mitä ylilääkäri Riittakerttu Kaltiala kertoo nuorisopsykiatrisen osaston saamista lisäresursseista ja huolestaan, joka kohdistuu nuorten arkeen. Toimittajana on Heli Mansikka.

