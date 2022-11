Itä-Suomessa opiskelijoita hemmotellaan käsittämättömän halvalla lounaalla – tämän kaiken saa alle kahdella eurolla

Joensuussa ja Kuopiossa opiskelijat voivat ostaa ruokailusuosituksen mukaisen lämpimän aterian leipäpussin hinnalla.

Itä-Suomen yliopiston kampuksilla kasvislounas maksaa korkeakouluopiskelijoille halvimmillaan 1,60 euroa. Broileri-, kala- tai possuvaihtoehdolle tulee euron verran lisähintaa.

Jos pääruoan vaihtaa kevytkeittoon, hinta putoaa osassa ravintoloita 1,25 euroon. Samalla hinnalla saisi monesta kaupasta pienehkön leipäpussin.

Pääruoan tai keiton lisäksi opiskelija-aterian hintaa sisältyy leipäpöytä, salaattipöytä ja ruokajuoma. Opiskelijoita edullinen lounas kannustaa syömään terveellisesti.

– Tulee syötyä tosi paljon monipuolisemmin. Täällä on salaatit ja leivät, jotka saattavat kotona unohtua, Joensuussa varhaiskasvatusta opiskeleva Iida Lehto sanoo.

Niin ikään Joensuussa opiskeleva Mikko Soivanen muistuttaa siitä, että Kelan tukema lounas voi olla opiskelijalle ainoa tapa syödä monipuolisesti.

– Yksinkertaisesti ei riitä raha kalliimpaan ruokaan.

Joensuulaisopiskelijat kertovat syövänsä Kelan tukemaa lounasta lähes päivittäin.

Vakiohinta lähes koko maassa

Joensuussa ja Kuopiossa poikkeuksellisen halpoja lounaita on osassa Compass Groupin Food & Co -ravintoloita. Compass Group Suomen asiakkuuspäällikkö Hannele Pirhosen mukaan poikkeuksellisen halpa hinta johtuu puhtaasti sopimuksesta.

– Itä-Suomen yliopiston ravintolapalveluiden sopimuksessa on kiinteä hinta vuoden loppuun asti. Kun ravintolapalvelut kilpailutettiin yli puolitoista vuotta sitten, maailmantilanne oli paljon vakaampi.

Compass Groupin asiakkuuspäällikkö Hannele Pirhonen tietää, että Joensuussa ja Kuopiossa on poikkeuksellisen halvat opiskelijalounaat muuhun maahan verrattuna. Kuva: Ari Haimakainen

Pirhonen kertoo, että myös Joensuussa ja Kuopiossa nostetaan jonkin verran hintoja vuodenvaihteen jälkeen. Lopulliseen nostosummaan vaikuttavat myös Kelan tukemien aterioiden tuleva enimmäishinta ja ateriatuen määrä ensi vuoden alusta.

Tällä hetkellä Kela tukee korkeakouluopiskelijoiden ruokailua maksamalla 2,30 euroa ateriakohtaista tukea ravintoloille, jotka täyttävät tietyt ehdot. Yksi ehdoista on, että ruoka maksaa opiskelijalle enintään 3,20 euroa.

Lähes kaikissa Suomen opiskelijaravintoloissa 3,20 euron maksimihinta on jo käytössä. Monelle ravintolalle Kelan tuki on kuitenkin nykytilanteessa liian pieni.

Kirjolohi tauolla

Joensuun ja Kuopion yliopistokampusten Food & Co -ravintoloissa myös vierailijat, eli kuka tahansa, voi lounastaa halvimmillaan noin neljän euron hintaan.

Pirhosen mukaan halvan hintatason säilyttäminen on ollut todella haastavaa. Erityisesti reseptiikkaa on täytynyt tarkastella kriittisesti.

– Meillä on noin 10 000 reseptiä, joiden käyttöä ja sisältöä on mietitty uudelleen ahkerammin kuin koskaan. Esimerkiksi kirjolohireseptejä on toistaiseksi hyllyllä, koska niiden raaka-ainekulut eivät kerta kaikkiaan kestä nykytilannetta, Pirhonen toteaa.

Pirhonen korostaa kuitenkin sitä, ettei Kelan tukeman lounaan monipuolisuudesta ja terveellisyydestä voi tinkiä. Ravintoloille maksettavan ateriatuen yhtenä ehtona on, että lounas vastaa korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositusta (siirryt toiseen palveluun).

Lisäksi Compass Group on Pirhosen mukaan halunnut säilyttää aterioiden vastuullisuuden, kotimaisuusasteen ja sesonkituotteiden suosimisen ennallaan hintojen noususta huolimatta.

Päivän kohokohta

Pirhonen kertoo, että opiskelijat ovat hyvin tietoisia hintojen nousun aiheuttamista haasteista. Osa opiskelijoista on ollut huolissaan siitä, poistuvatko ateriatuetut lounaat.

Monet Joensuun yliopistokampuksella ruokailevat opiskelijat olisivat kuitenkin valmiita maksamaan ruoasta enemmänkin.

– Ymmärrän, että hintojen nostaminen saattaa olla maailmantilanteen kannalta välttämätöntä. Kyllä silti tulen käymään täällä, Iida Lehto toteaa.

Tarkan hinnan kipurajan määrittäminen on kuitenkin opiskelijoille hankalaa. Kauppatieteitä opiskelevan Atte Metsän mielestä opiskelijaruoassa keskeistä ei ole vain halpa hinta ja monipuolisuus.

Metsä pitää Joensuun opiskelijalounaita maukkaina. Ravintolassa syöminen helpottaa myös arkea.

– Se on sellainen päivän kruunajainen. Kun on kirjastolla tekemässä kouluhommia, on helppoa vain kävellä portaat alas syömään. En osaa sanoa, missä menisi kipuraja, jonka jälkeen rupeaisi tekemään omat ruoat.

Joensuulaisessa opiskelijaravintola Kampus Bistrossa on lähes aina tungosta lounasaikaan. Kuva: Ari Haimakainen

