Amislaiset yhä tyytymättömämpiä opetukseen – työkalut rikki, käsky kansalaisopistoon ja opettajat saavat törttöillä, kritisoidaan somessa

Nivalan Jedussa oli ja on edelleen opetus mitä on! Ei paljoa LVI alalla keritty opettamaan. Yksi oppilas teki ja muut seurasi. Työkaluja oli sen verran vähän, että niitä lainattiin ja etsittiin muilta osastoilta! Toisinaan ne oli rikki ja opettaja käski katsoa netistä, miten homma toimii ja opetella kotona ne.

Koulutuskeskus JEDUn rehtori Erkki Juola vastaa:

”Palaute on uutta. On ikävää, että joku opiskelija on kokenut opetuksen kuvailemallaan tavalla. Se on varmasti aito kokemus, jota ei voi kiistää. Valmistuneiden opiskelijoiden arvioinnit mm. opetuksesta ja oppimisympäristöistä liikkuvat asteikolla 1–5 arvosanan 4 molemmin puolin. Ei täydellistä, mutta ei huonoakaan. Ammatillisen opetuksen luonne on muuttunut reformin myötä opiskelijoiden yksilöllisten opintojen suuntaan. Tämä vaatii enemmän opettajalta, ja myös opiskelijalta edellytetään enemmän vastuuta opintojensa etenemisessä. Osa kokee muutoksen hyvänä ja osa huonona. Palaute on aina hyväksi.”

Sama kokemus Porin Winnovasta minulla ja kahdella siskollani. Kaikki opiskelivat eri alaa. Opettajat myöhästelivät, eivät tulleet tunneille ja muuttelivat aikatauluja miten sattuu. Rehtori tiedosti useamman opettajan jatkuvat törttöilyt ja opiskelijat valittivat muutamista opettajista mutta mitään ei tehty eikä mitään muutosta tapahtunut.

WinNovan rehtori Juha Vasama vastaa:

”WinNovassa on tärkeää, että opiskelijoiden ääni tulee kaikissa asioissa kuulluksi. Opiskelijat ovat mukana myös oppilaitoksen päätöksenteossa ja valmistelussa. Kehitettävää varmasti aina on ja sitä haluamme yhteistyössä tehdä. Lähtökohtaisesti jokainen esiin noussut yksittäistapaus on käsitelty. Saadut palautteet sekä reklamaatiot on kirjattu johdon katselmuksen yhteydessä käsitellyiksi. Tärkeää palautteissa ja reklamaatioissa on, että saamme esille yksiköt ja nimet, jotta voimme asioita ottaa suoraan ko. henkilöiden kanssa esille. Kun nimet ovat olleet esillä niin asiat on ko. henkilön kanssa käsitelty.”

Sama homma oli mullakin. Opettajia ei näkynyt, kun saavuttiin koululle, joskus ei näkynyt koko päivän aikana ollenkaan. Jos emme hoksanneet joitakin asioita heti ja pyydettiin apua opettajilta, saatiin kuulla aika paljon ”Kattokaa apua googlesta/netistä jne”..

Täsmälleen sama kokemus jo valmistuneen poikani ammattikoulusta! Nimenomaan opettajia ei välttämättä näkynyt ollenkaan ja nuoret istui odottamassa et tuleekohan se tällä krt vai ei. Yksi koe laitettiin oppilaille wa viestinä käsin piirrettynä lappuna jota piti kotona koittaa katsoa et mitä nää kaaviot oikein on 🙄 itsekin siis kyseisen viestin ja kuvan näin enkä saanut niistä mitään selvää.

Sama homma media-alalla. Harvoin mitään opetettiin, ja jos opetettiin, opetettiin niin huonosti että käteen ei jäänyt yhtikäs mitään. Moni opettajahan siellä ei edes ollut opettajia, ja sen huomasi. Oli opettajia, joista tiesi valmiiks ettei hommat hoidu, tule paikalle tai mitään tuntitekemistä ole ylipäätään keksitty. Opiskelumotivaatio loppui todella nopeasti ja sen huomasi myös siitä, että aina puoli ryhmää loisti poissaoloillaan. Yritä näillä eväillä sitten hakea korkeakouluun, taikka alalle.👎

Tämä kokemus on ollut minulla ja pojallani jo vuonna 2016. Amis jäi kesken ja siitä se alamäki alkoi. Ei voi olettaa, että peruskoulun jälkeen oppilas on itseohjautuva, oppilas tarvitsee kunnon lukkarin, jota noudattaa ja opettajan joka tunnille ja varsinkin luokanopettajia tarvitaan myös amiksessa. Tästä amiksen keskenjättämisestä on niin helppo luisua syrjäytymiseen!!!!

Muutama vuosi sitten pyydettiin ihan koko luokan voimin lisää opetusta huonekalurestaurointilinjalla. Opetusjohtaja piti kanssamme tunnin pituisen palaverin, jossa mm. käski hakemaan ammattiosaamista kansalaisopiston kursseilta. 😩