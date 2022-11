Valepoliisiliigan pomoksi epäilty mies vangittiin Tampereella

Miehen epäillään huijanneen 250 000 euroa vanhuksilta eri puolilla Suomea. Uhreja on toistakymmentä.

Pirkanmaan käräjäoikeus on vanginnut valepoliisiksi epäillyn miehen. Rikosvahinko on kokonaisuudessaan noin 250 000 euroa.

Sisä-Suomen poliisilla on tutkittavana epäilty petossarja, joissa rikollinen soittaa iäkkäille ihmisille ja esiintyy poliisina.

Soiton aikana rikollinen pyrkii saamaan uhrin pankkitunnukset haltuun, minkä jälkeen uhrin tileiltä siirretään rahaa luvattomasti eteenpäin. Tyypillisesti rahat siirretään poliisin mukaan asiaa varten erikseen rekrytoitujen henkilöiden tilille, joiden tehtävän on toimia asiassa rahanpesijöinä ja välittää rikoksella hankittu omaisuus eteenpäin organisaatiossa.

40 hengen rikosliiga

Käräjäoikeus vangitsi tiistaina vuonna 1981 syntyneen miehen epäiltynä petosorganisaation johtamisesta.

– Poliisin nykytietojen mukaan organisaatioon liittyy noin 40 henkilöä, toteaa rikosylikomisario Sakari Tuominen.

Rikosvahinko on kokonaisuudessaan noin 250 000 euroa. Uhreja on toistakymmentä ja he asuvat eri puolilla Suomea. Poliisi aloitti sarjan tutkinnan kesällä.

– Erehdyttäjät toimivat hyvin ammattimaisesti ja ovat puheluissaan aina erittäin vakuuttavia. Poliisi ei koskaan kysy puhelimitse eikä muutenkaan kirjautumistietoja pankkipalveluihin, eikä niitä tule koskaan luovuttaa kenellekään tuntemattomalle, Tuominen muistuttaa poliisin tiedotteessa.