Putkirikkojen sarja Helsingissä saattoi johtua autojen tärinästä – äkillinen liikennekuorma voi halkaista vanhan putken

Helsingissä viikonloppuna tapahtuneen poikkeuksellisen putkirikkojen sarjan syy voi olla lisääntynyt liikenne Fleminginkadulla, arvioi HSY:n vesihuollon verkostopäällikkö Sami Sillstén Ylelle.

Putkirikkojen ketju sai alkunsa Fleminginkadun alla kulkeneesta 1940-luvulla rakennetusta vesijohtoputkesta. Kun tämä putki katkesi, sen aiheuttama paine sai myös neljä muuta putkea halkeamaan muualla kaupungissa.

Liikenne on ohjattu Fleminginkadulle kesästä alkaen Sturenkadun katuremontin takia.

Vesijohtoputki oli haljennut koko pituudeltaan. Kuva: Antti Kolppo / Yle

HSY:n vesihuollon verkostopäällikkö Sami Sillstén sanoo, että lisääntyneestä liikenteestä Fleminginkadulla on voinut tulla tärinää, jota vanha jo syöpynyt ja hieman haljennut putki ei ole enää kestänyt.

– Tämmöinen vanha valurautaputki on hieman arka tärinöille. Äkillinen liikennekuorma on voinut aiheuttaa putken halkeamisen, Sillstén sanoo.

Vesijohtoputki viedään nyt kierrätykseen. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Haljennut putki menee metallinkeräykseen

Haljennut putki nostettiin tänään tiistaina maasta ylös, ja se viedään nyt metallinkeräykseen. Yle oli paikalla seuraamassa putken nostamista.

Putken pätkässä näkyi koko putken mittainen, pitkä halkeama. Halkeama oli useita metrejä pitkä. Parissa kohtaa halkeama oli selvästi leveämpi. Näytti siltä, että siitä kohtaa vesi oli valunut jo pidempään ulos.

Sillstén sanoo, että kun vesi on ollut sisällä, putkessa rako on ollut vielä nyt nähtyä isompi.

– Nopeasti katsottuna näyttäää, että siinä on ollut ensin pienempi syöpymäkohta keskellä putkea, ja siitä putki on sitten alkanut vuotaa ja lähtenyt halkeamaan. Ja nyt jostain syystä haljennut todella hyvin, niin että putki on mennyt kokonaan halki putken pituudelta ja tullut tämä harvinaisen paha halkeama, Sillstén sanoo.

Fleminginkadun putki aiheutti ison vesivuodon sunnuntaina aamulla. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Katu on ollut kiertotie

Sillsténin mukaan ei ole tiedossa muuta muutosta alueella kuin lisääntynyt liikenne.

– Koska Sturenkatu on ollut suljettuna, tämä (Fleminginkatu) on ollut kiertotie. Nämä ovat tietysti spekulatiivisia asioita, mutta se on ainoa muuttunut asia, mikä tiedetään, Stillstén kertoo.

Hänen mukaansa kyseinen putki on ollut saneerauslistalla, koska siinä on ollut ongelmia ennenkin. Vanha putki vietiin tänään metallinkierrätykseen, ja uusi asennetaan paikalleen testien jälkeen piakkoin.

HSY:n mukaan suurin osa rikoista on saatu korjattua ja vedenjakelu on palautettu normaaliksi. HSY on seurannut tehostetusti veden laatua kantakaupungin alueella. Kaikki saadut analyysitulokset ovat olleet talousveden laatuvaatimusten ja -tavoitteiden mukaisia.

Vaikka veden laatu on todettu normaaliksi, voi vesijohtojen seinämistä irrota sakkaa veden virtaussuuntien muutosten ja paineenvaihtelujen vuoksi. Jos vesi on ruskeaa tai sameaa, tulee vettä juoksuttaa kaikista hanoista, kunnes se on kirkasta.

Jos vesi ei kirkastu 10 minuutissa, HSY pyytää ihmisiä olemaan yhteydessä vesihuollon vikapäivystykseen.

Lue lisää:

Kartta näyttää, kuinka eri puolilla Helsingin putkirikot ovat tapahtuneet – maanantaina kaksi uutta vuotoa, osa aiemmista on saatu korjattua