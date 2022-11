Ukrainalaisten auttajat etsivät edelleen uutta varastotilaa, nykyisestä lähdettävä pian: ”Toivomme parasta mutta pelkäämme pahinta”

Tampereen ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n varasto-ongelma ei ole vielä ratkennut. Tällä hetkellä lahjoitustavaroiden varastona toimii Tampereen kaupungilta saatu väliaikainen varastotila. Sieltä täytyy lähteä viimeistään marraskuun loppuun mennessä.

– Toivoimme löytävämme ilmaiseksi jonkun varaston, mutta sitä ei ole löytynyt. Nyt joudumme harkitsemaan maksullisia vuokratiloja, kertoo vapaaehtoistyötä tekevä Vitaliy Zabolotskyy.

Lisää: Ukrainan auttajilta lähti vuokratila alta juuri pahimmalla hetkellä: ”He tarvitsevat siellä nyt kaikkea”

Vapaaehtoisvoimin toimivan yhdistyksen kyky maksaa vuokraa on rajallinen. Maksimivuokran määrä on noin 500 euron tienoilla kuukaudessa. Tähän asti heille tarjottujen tilojen vuokrat ovat olleet alimmillaan 800 euroa.

Yhdistys yrittää saada sponsoreita ja kerätä rahaa myymällä erilaisia kannatustuotteita.

– Olemme sellaisessa tilanteessa, että toivomme parasta mutta pelkäämme pahinta, Zabolotskyy sanoo.

Tilanne on niin hankala, että vapaaehtoiset varastoivat lahjoitustavaroita jo omiin koteihinsa.

Yhdistys on saanut olla Tampereen Nekalassa olevassa varastossa ilmaiseksi puoli vuotta.

Lahjoituksia tulee edelleen

Yhdistys kerää tällä hetkellä lahjoituksia K-citymarket Turtolassa sekä K-citymarket Pirkkalassa olevien keräyspisteiden kautta. Kun uusi pysyvämpi varastotila löytyy, aikoo yhdistys lisätä keräyspisteitä isojen kauppojen tiloissa.

Vitaliy Zabolotskyy kertoo, että he ovat huomanneet ihmisten lahjoittavan mielellään tavaraa, kun se on tehty yksinkertaiseksi ja he voivat olla varmoja siitä, että lahjoitukset myös päätyvät Ukrainaan.

Varastossa odottavat lahjoitustavarat lähtevät pian kohti Ukrainaa. Kuva lokakuulta. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Talven lähestyessä yhdistys toivoo lahjoituksina erityisesti makuupusseja ja alustoja, perushygieniatarvikkeita, kuivaruokaa sekä lääketieteellisiä hoitotarvikkeita.

Jatkuvien sähkökatkojen vuoksi tarvitaan myös generaattoreita sekä mobiililaitteiden lataamiseen tarkoitettuja akkuja.

Iso määrä tavaraa lähtee Ukrainaan Nysse-bussien mukana

Nykyinen tila käytännössä tyhjenee hetkeksi, kun Tampereen kaupungilta saadut kuusi Nysse-bussia suuntaavat kohti Ukrainaa. Bussit on tarkoitus täyttää lahjoitetulla tavaralla.

Tampereen kaupunkiliikenne lahjoitti kuusi TKL:n käytöstä poistettavaa bussia Ukrainaan. Kolme busseista lähtee Kiovaan ja loput kolme Ichnian kaupunkiin.

– Ichiaan lähtee kolme bussia todennäköisesti sunnuntaina, Tampereen kaupunkiliikenteen kalustopäällikkö Kalle Keinonen kertoo.

Toiset kolme lähtevät kohti Kiovaa mahdollisesti ensi viikon aikana. TKL:n vapaaehtoiset kuljettajat ajavat bussit Ukrainaan.

Kaupunki lahjoitti aikaisemmin keväällä jo kolme bussia Ukrainaan. Silloin bussit joutuivat kaupankäynnin kohteeksi Ukrainassa.

Lisää: Tampereelta Ukrainaan lahjoitettua bussia yritettiin kaupitella armeijalle – tekoa yrittänyt on jäänyt kiinni

Voit keskustella aiheesta 16. marraskuuta kello 23:een saakka.