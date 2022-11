Ovatko sähköyhtiöt tehneet perusteettomia hinnankorotuksia? ”Hinnat tuntuvat aika suurilta”, sanoo asiaa selvittävä Kilpailuvirasto

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Kolme sähköyhtiötä on joutunut Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) syyniin kovien hinnankorotusten vuoksi.

Tutkinnassa ovat Vaasan Sähkö, Oomi Energia ja GNP Energy, joista kaikista KKV on saanut syksyn aikana useita yhteydenottoja kuluttajilta.

Sähköyhtiöt ovat perustelleet hinnankorotuksiaan sähkön hankintakustannusten nousulla. Virasto selvittää nyt, pitääkö perustelu paikkansa.

– Sähkömarkkinalaki edellyttää, että sopimusten muuttamiselle on todellinen peruste. Kyse on siitä, ovatko sähkön hankintakustannukset nousseet vastaavasti kuin kuluttajahintoja on korotettu, sanoo KKV:n johtava asiantuntija Jukka Kaakkola.

KKV:n tutkinnasta kertoi ensimmäisenä Suomen Kuvalehti (siirryt toiseen palveluun).

Pörssisähkö 15 snt/kwh, yhtiön tarjous 40 snt/kwh

Sähköyhtiöt voivat hankkia osan tai kaiken kuluttajille toimittamastaan sähköstä sähköpörssistä, jossa kauppaa käyvät sähkön tuottajat ja vähittäismyyjät.

Tutkinnan kohteena olevat yhtiöt ovat toimintaperiaatteiltaan erilaisia.

Vaasan Sähköllä on myös omaa sähköntuotantoa, mutta GNP Energy on myyntiyhtiö, jolla ei ole omaa sähköntuotantoa lainkaan. Oomi Energia puolestaan on useamman sähköntuottajan omistama myyntiyhtiö.

Ne kaikki ovat pyytäneet asiakkailtaan jopa moninkertaisia hintoja verrattuna pörssisähkön keskihintaan.

– Viimeisen kuukauden aikana sähköpörssin keskihinta ei ole ollut valtavan korkealla, noin 15 senttiä kilowattitunnilta. Siihen nähden nämä 30–40 sentin tai ylikin nousseet hinnat tuntuvat aika suurilta, Kaakkola sanoo.

Nousevat sähkön hinnat ovat olleet yksi valtakunnan ykkösaiheista koko syksyn. Kaakkola pitää mahdollisena, että poikkeuksellista tilannetta on ehkä käytetty hyödyksi.

Onko hintoja korotettu, koska ”kaikki muutkin” korottavat?

– Ehkä vähän sellaista mielialaa on tässä syksyn aikana ollut. Julkisuudessa on kerrottu paljon hinnannoususta, mikä on antanut mahdollisuuksia sille, että kaikki ovat korottaneet hintoja toistensa perään. Se on tavallaan tullut hyväksytyksi asiaksi, Kaakkola sanoo.

KKV on saanut yhteydenottoja monista muistakin sähköyhtiöistä. Kaakkolan mukaan on mahdollista, että samaa tutkintaa laajennetaan myöhemmin useampiin yhtiöihin. Vaasan Sähkö kertoi tänään laskevansa hintoja joulukuussa.

Jos hinnankorotukset tutkinnassa todettaisiin perusteettomiksi, KKV voi viedä asian markkinaoikeuteen ja vaatia kieltoa lainvastaiselle menettelylle.

Näin Vaasan Sähkön toimitusjohtaja Stefan Damlin kommentoi KKV:n tutkintaa.

Energiaviraston tutkinnassa 11 yhtiötä

Omaa tutkintaansa tekee myös Energiavirasto, joka selvittää yhteensä yhdentoista sähköyhtiön hinnoittelun kohtuullisuutta saamiensa tutkintapyyntöjen perusteella.

– Tutkintapyyntöjä jättäneet kansalaiset ovat kokeneet, että sähkösopimuksen hinta ei ole kohtuullinen, ja että sähkönmyyjän tulisi tarjota jotain muuta vaihtoehtoa kuin pörssisähkösopimusta, kertoo johtaja Antti Paananen Energiavirastosta.

Energiaviraston selvitys koskee niin sanottuja toimitusvelvollisia sähkönmyyjiä.

Tietyillä sähköyhtiöillä on alueellaan toimitusvelvollisuus. Niiden on lain mukaan toimitettava sähköä vastuualueellaan kohtuulliseen hintaan – mutta kohtuullisuutta ei ole nykylaissa määritelty.

– Pyydämme kyseisiltä sähkönmyyjiltä selvityksiä asiaan, ja lisäksi arvioimme, mitä kohtuullisella hinnalla tarkoitetaan. Lopputuloksena annamme päätöksen, ovatko myyjät toimineet laillisesti vai lainvastaisesti, Paananen sanoo.

Sekä Energiaviraston että KKV:n tutkinnat venyvät todennäköisesti vuodenvaihteen yli.

