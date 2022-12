Minusta on typerää, että köyhyyttä peitellään. Rahasta on onneksi perheessäni puhuttu avoimesti. Jo kouluiässä minulle tehtiin selväksi, ettei perheessä ole varaa. Isä on aina sanonut, että ei pidä ostaa mitään ylimääräistä. Se on helpottanut kauppareissujani, koska silloin en osta mitään turhaa. Muistan joka kerta kaupassa iskän sanat.