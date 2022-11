Sota vauhdittaa ilmastonmuutosta – professori Ollikainen: ”Ukrainan sodan päästöt vastaavat jo Suomen vuoden kasvihuonepäästöjä”

Luonto ja ympäristö kärsivät merkittävästi sodan vaikutuksista. Ukrainan mukaan sota on aiheuttanut yli 30 miljoonan tonnin kasvihuonekaasupäästöt.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut ilmakehälle ja ympäristölle valtavaa tuhoa, ja Venäjän on kannettava vastuunsa näistä päästöistä, vaati Ukraina YK:n COP27-ilmastokokouksessa Egyptissä.

Ukraina on tuonut puheenvuoroissaan toistuvasti esiin Venäjän aiheuttamat katastrofit Ukrainan ihmisille, infrastruktuurille ja ympäristölle.

Ukrainan mukaan viidesosa maan suojelualueista on tuhoutunut sodan seurauksena. Lisäksi maaperän saastuminen on aiheuttanut Ukrainan mukaan 11,4 miljardin euron vahingot, kertoo The Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Ukraina on arvioinut, että tuhoutuneiden kaupunkien ja teollisuuden jälleenrakentaminen aiheuttaa lähes 50 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä.

– [Sodan aikaisten] päästöjen määrät ovat verrattavissa kokonaisten maiden päästöihin, sanoo Guardianille ilmastoekonomisti Axel Michaelowa, joka on tutkinut sodanaikaisia ​​saasteita.

Räjähtämätön rypälepommi ukrainalaispellolla heinäkuussa 2022. Kuva: Maciek Musialek / AOP

Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja, professori Markku Ollikainen vahvistaa Ylelle, että Ukrainan sodan hiilidioksidipäästöt vastaavat jo Suomen vuotuista määrää.

Hän arvioi kahdeksan kuukautta kestäneen sodan päästöjen olevan tällä hetkellä jopa 40 miljoonaa tonnia.

– Suurelta osin päästöt ovat peräisin fossiilisten polttoaineiden tuhoamisesta ja sodassa liikkumisesta.

Jälleenrakentaminen sen sijaan vaatii Ollikaisen mukaan 50–60 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöt.

– Yhteensä puhutaan siis lähes sadasta miljoonasta tonnista hiilidioksidia, Ollikainen summaa.

Ollikaisen mukaan Ukrainan jälleenrakentaminen voi tapahtua ilmaston kannalta kestävällä tavalla, jos maa siirtyy fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvaa energiantuotantoa.

Venäjän korvaushalukkuus epätodennäköistä

Paikalla Egyptin perjantaina päättyvässä ilmastokokouksessa on myös Venäjä ja joukko maita, jotka eivät ole tuominneet Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Ukraina on ilmoittanut keräävänsä todisteita ympäristörikoksista haastaakseen Venäjän oikeuteen (siirryt toiseen palveluun). Ukraina kertoi asiasta Egyptin kokouksessa viime viikolla.

Ukrainan presidentti puhuu ilmastokokouksessa Sharm el-Sheikhissä, Egyptissä 8. marraskuuta 2022. Kuva: Dominika Zarzycka/NurPhoto/Shutterstock/All Over Press

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi videopuheessaan ilmastokokouksessa, että Venäjän hyökkäys uhkaa kansainvälisiä ponnisteluja ilmaston lämpenemisen torjumiseksi.

Zelenskyin mukaan kaikki politiikassa ja taloudessa eivät vieläkään ota ilmastokysymyksiä vakavasti.

– Tehokasta ilmastopolitiikkaa ei voi olla ilman rauhaa, Zelenskyi totesi.

Markku Ollikaisen mukaan on vaikea nähdä, että Venäjä joutuisi koskaan korvausvastuuseen.

– Paljon pitäisi tapahtua venäläisessä yhteiskunnassa, jotta maa olisi halukas korvaamaan. En usko, että se olisi poliittisesti odotettavissa oleva kehityskulku.

Palanut ajoneuvo vaurioituneen asuinrakennuksen edessä Mariupolissa, Donetskin alueella, Ukrainassa syyskuussa 2022. Kuva: STELLA Pictures/ddp/abaca press

1,5 asteessa pysyminen ”ei mahdollista”

YK:n ympäristöjärjestön UNEPin viimeisin Emissions Gap Report (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että kuilu ilmastotavoitteiden ja toimien välillä on edelleen valtava.

Kaikkien maiden yhteinen sitoumus viime vuoden Glasgow’n ilmastokokouksessa oli, että ilmastotoimien eteen tehdään enemmän työtä.

Unepin raportin mukaan enää ei kuitenkaan ole olemassa ”uskottavaa polkua” siihen, että vuonna 2015 asetettu tavoite maapallon lämpenemisen rajaamisesta 1,5 asteeseen olisi mahdollista.

Myös Egyptin Sharm el-Sheikissä käydyissä neuvotteluissa ollaan esitetty huoli siitä, että tavoitteesta tullaan jäämään (siirryt toiseen palveluun).

Kehittyvien maiden vaatimus ilmastotuhojen korvaamisesta junnaa sekin paikallaan, eikä kompromisseja ole löydetty lähes kahden viikon neuvottelujen jälkeen.

Nykyisin toimin planeetta olisi ympäristöjärjestö Unepin mielestä lämpenemässä vuosisadan loppuun mennessä keskimäärin 2,4–2,6 astetta.

Millaisia ajatuksia artikkeli sinussa herättää? Voit keskustella aiheesta lauantaihin kello 23:een saakka.

