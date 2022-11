Helsinki rajoittaa autoilua ja lisää kävelyalueita Esplanadin alueella – "Uudistuksesta enemmän haittaa kuin hyötyä", arvioi kokoomuspoliitikko

Helsinki haluaa raivata lisää tilaa jalankulkijoille ja pyöräilijöille ydinkeskustassa sijaitsevan Esplanadin puiston alueella.

Puistoa rajaavat kaksikaistaiset ajoväylät Eteläesplanadi ja Pohjoisesplanadi muutetaan yksikaistaisiksi ensi kesänä. Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päätti kävely- ja pyöräilyalueiden laajentamisesta tänään tiistaina.

Ajokaistojen sulkemiset ja uudet kävelyalueet toteutetaan kokeiluna. Kokeilu alkaa keväällä 2023 ja kestää vähintään vuoden. Uudistusta kannattivat etenkin vihreät ja vasemmistopuolueet sekä RKP.

Kokoomuslaiset vastustavat

Jyrkimmin hanketta vastustettiiin kokoomuksessa. Kokoomuksen Risto Rautava sanoo, että ajoratojen kaventaminen samaan aikaan Mannerheimintien suuren remontin kanssa tekee autoilla liikkumisesta kiusallisen vaikeaa.

Myös Porkkalankadulle on suunnitteilla tietöitä, jotka vaikeuttavat yhteyksiä lännestä keskustaan. Kruunusiltojen työmaat haittaavat liikennettä vuoden 2027 loppuun asti.

– Uudistuksesta on enemmän haittaa kuin hyötyä, Rautava summaa.

Autoilun rajoittamisesta ollaan huolissaan myös Helsingin kauppakamarissa. Toimitusjohtaja, kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Pia Pakarinen tuskaili Ylen haastattelussa pari viikkoa sitten, että edes kokeiluja kävelyalueiden laajentamisesta ei pitäisi edistää irrallaan muusta ydinkeskustan kehittämisestä. Hänen mielestään keskustan kehittämistä pitää suunnitella kokonaisuutena.

Pakarinen pitää myös ajoitusta huonona. Hän sanoo, että yritykset eivät ole vielä ehtineet toipua koronaviruspandemiasta.

Tavoitteena selkeä kävelykatujen verkosto

Uusia kävely- ja pyöräilyalueita on tarkoitus toteuttaa ensin tilapäisesti Esplanadeilla. Muutoksia on tulossa myös Lönnrotinkadulle ja Kasarmikadulle. Kokeilun on tarkoitus alkaa keväällä 2023 ja jatkua vähintään vuoden verran.

Kaupungin mukaan ensi kesänä tehtävillä muutoksilla pyritään selkeämpään kävelykatujen verkostoon ja sujuviin yhteyksiin aukioiden ja kävelyalueiden välillä. Uusista alueista kerätään kokemuksia ja tietoa ydinkeskustan tulevien liikennejärjestelyjen suunnitteluun.

Kaupungin äskettäin tekemän asukaskyselyn perusteella kaupunkilaiset toivovat lisää kävelymahdollisuuksia ja vehreyttä erityisesti Pohjoisesplanadille.

Kävelyn edistäminen on nostettu tärkeäksi keskustan vetovoimatekijäksi Helsingin kaupunkistrategiassa 2021–2025. Kävelymahdollisuuksien kehittämisen puolesta on linjannut myös kaupunginhallitus.

Vihreiden Sinnemäki: tämä on piristysruiske alueen yrittäjille

Vihreiden apulaispormestari Anni Sinnemän mukaan samanlainen suuntaus näkyy nyt muissakin Euroopan isoissa kaupungeissa.

Hän sanoo, että maailmalta saadut kokemukset osoittavat, että kävelyalueiden lisääminen parantaa kaupunkien keskustojen elinvoimaa.

- Tämän on tarkoitus olla piristysruiske alueen yrittäjille, Sinnemäki sanoo.

Hän toteaa, että keskustan alueen yritykset otetaan tiiviisti mukaan kokeilun suunnitteluun.

- Kokeilusta otetaan oppia keskustan kehittämiseksi jatkossa.

Sinnemäen mukaan pahinta olisi, että mitään ei uskallettaisi tehdä.

- Helsingin keskusta ei ole nyt parhaassa mahdollisessa hapessa. Pitää uskaltaa tehdä rohkeita kokeiluja sen elinvoiman lisäämiseksi.

Sinnemäki sanoo, että tehtyjen selvitysten mukaan uudistus ei ole lisäämässä keskustan ruuhkia.

- Läpiajo sujuu jatkossakin.

Juttua päivitetään.

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 16. marraskuuta kello 23:een asti.

Enemmän aiheesta:

Helsinki haluaa suitsia autoilua ja lisätä kävelyalueita keskustassa – "Jos autot ajetaan pois, ei täällä kävelläkään", sanoo kaupunkilainen