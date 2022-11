Ronaldon hyökkäys Manchester Unitedia kohtaan kuohuttaa – seuran tunnettu suomalaisfani tylyttää supertähteä: ”Esittäytyy puhtaasti uhrina”

Kuva: IMAGO/Sportimage/ All Over Press

Manchester Unitedin tähtipelaaja Cristiano Ronaldon käyttäytyminen aiheuttaa kiihkoa joukkueessa sekä kannattajissa. Joukkueen pitkäaikainen fani Jere Virtanen näkee, että Ronaldon taival Manchesterissä on ohi.

Cristiano Ronaldon ja Manchester Unitedin myrsky ei ota laantuakseen. Ronaldon vihainen vierailu mediapersoona Piers Morganin keskusteluohjelmassa on aiheuttanut ärtymystä sekä seurajohdossa että kanssapelaajissa. Ronaldo kertoo antaneensa haastattelun, koska kannattajien tulee tietää totuus tilanteesta ja miksi siihen on ajauduttu.

– Fanit ovat aina oikeassa ja heidän tulee tietää totuus. Pelaajat haluavat joukkueelle parasta, minä haluan joukkueelle parasta, siksi tulin tähän joukkueeseen. Seurassa on asioita, jotka eivät auta joukkuetta saavuttamaan huipputasoa.

Mitä tähän sanovat seuran intohimoiset kannattajat, ja onko tuki edelleen portugalilaisen takana?

Manchester Unitedin pitkäaikainen kannattaja Helsinki Red Room -museon omistaja Jere Virtanen pitää seuraikoni Cristiano Ronaldon lausuntoa itsekkäänä tekona, joka loukkaa syvästi joukkueen kannattajia.

– Kun lähdetään 90 minuuttia ”ränttäämään” seuraa monista asioista omilla mielipiteillä, niin se on takinkääntö seuralle, kanssapelaajille, managerille ja faneille. Ronaldo esittäytyy haastattelussa puhtaasti uhrina, mikä on surullista fanin kannalta.

– Puhutaan seuralegendasta, joka on kasvanut meillä ja päätynyt maailman parhaaksi pelaajaksi sen jälkeen. Tässä on se kiitos fanien kannalta, kun ollaan vuosikaudet toivottu, että hän tulee takaisin, Virtanen jatkaa.

Virtasen mukaan absurdia on myös se, että ohjelman isäntä Morgan on omistautunut Arsenal-kannattaja.

Miten tähän päädyttiin?

Ronaldo kritisoi haastattelussa Manchester Unitedin yhdysvaltalaisia omistajia Glazereita, jotka eivät Ronaldon mielestä ole kiinnostunut seurasta urheilullisesti vaan ainoastaan markkinoinnin näkökulmasta.

Manchester Unitedin pitkäaikainen kannattaja Virtanen näkee, että Ronaldon kritiikki omistajia kohtaan on totta ja pohjautuu samaan, kuin kaikilla muillakin.

– Omistajat eivät ole investoineet puntaakaan joukkueeseen, josta on seurannut se, että stadioni ja treenikeskus ovat jääneet jälkeen. Se ei ole salaisuus, mutta se ei ole myöskään peruste tehdä tuollaista ulostuloa, Virtanen kertoo.

Virtasen mukaan Ronaldosta olisi voinut tulla joukkueen nuorille loistava mentori, joka olisi näyttänyt, miten keskitytään jokaiseen yksityiskohtaan ja tehdään 10–15 prosenttia enemmän kuin kukaan muu. Mutta niin ei koskaan käynyt.

– Valitettavasti osalla suurista pelaajista on sellainen asenne, että he kokevat olevansa tärkeämpiä kuin seura ja urheilullinen tekeminen, jota managerit joukkueessa haluaa. Se on valitettavaa, kun yksi henkilö kasvaa niin isoksi henkilöbrändiksi, ettei pelkkä jalkapallollinen menestys riitä.

Jere Virtanen on pitkän linjan Manchester United -kannattaja. Kuva: Olli-Pekka Kursi / Yle

Katastrofaalinen ajankohta

Tiistaina sosiaalisessa mediassa levisi video jalkapallon MM-kisoihin valmistautuvan Portugalin maajoukkueen pukukopista, jossa Ronaldo otti vastaan toisen Manchester Unitedia edustavan portugalilaispelaajan Bruno Fernandesin. Ronaldo antoi kättä päivää Fernandesille, joka väkipakolla ojensi kätensä, muttei katsonut lainkaan Portugalin ykköstähteä.

Virtasen mukaan reaktio oli vahva viesti kanssapelaajalta Ronaldolle. Hän sanoo odottavansa jännityksellä, käyttäytyvätkö Ronaldon joukkuekaverit normaalista poiketen MM-kisojen aikana.

Ronaldon ulostulo asian suhteen sijoittuu erikoiseen ajankohtaan, sillä seurajoukkueet eivät kokoonnu toviin. Valioliiga on tauolla sunnuntaina alkavien jalkapallon MM-kisojen takia. Portugali aloittaa ottelunsa ensi viikon torstaina.

Virtanen uskoo, että Ronaldo ja Manchester United ovat tulleet yhteisen tiensä päähän, eikä ensi kesänä loppuvaa sopimusta jatketa.

– Nyt kukaan ei pääse käsittelemään asiaa ryhmässä. Osa on pelaamassa MM-kisoissa ja osa on harjoituskeskuksessa. Tämä ajoitus on sellainen, ettei hän jätä itselleen mahdollisuutta anteeksipyytelyyn tai näyttämään omalla tekemisellään että ansaitsee paikkansa joukkueessa. Tästä hänellä ei ole enää paluuta.

Kahtiajako kannattajissa

Virtasen mukaan kahtiajako Manchester Unitedin kannattajissa on selkeä.

– Joukkueen fanit ovat ottaneet tapahtumat erittäin pahoillaan vastaan. Ronaldon henkilöbrändin fanit puolustavat Ronaldoa.

– Toki Ronaldolla on mahdollisuus toiseen ja kolmanteen mahdollisuuteen, mutta se vaatii julkisen anteeksipyynnön, Virtanen jatkaa.

Virtanen toteaa, että näin ison henkilöbrändin omaava henkilö, kuten Ronaldo olisi voinut tehdä kaiken tämä itsenäisesti, ilman ulkopuolisen haastattelijaa. Virtanen pitää Ronaldon tempausta laskelmoituna ajankohtaa ja haastattelijaa myöten.

– Vaikka Ronaldo puhuu, että hän välittää joukkueesta, niin kaikki teot osoittavat sen, että näin ei ole, Manchester Unitedin kannattaja Virtanen summaa.