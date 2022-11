Laura Lepistön, ”Mörkö” Anttilan ja muiden tähtien suuri Lumikuningatar-jääshow neuvottelee Euroopan isoimmista areenoista – huippuagentti asialla

Suunnitelmat ovat kaikkea muuta kuin vaatimattomia.

Vuoden lopussa ensi-iltaan tuleva Lumikuningatar-jääbaletti tähtää Tampereelta maailmalla.

Jääbaletti on ollut julkisuudessa tähän mennessä lähinnä tunnettujen esiintyjien takia. Maailmanvalloitus on jäänyt vähemmälle huomiolle.

Tuotanto kertoo nyt saaneensa taakseen merkittäviä kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ja herättänyt laajaa kiinnostusta Euroopassa.

Huippuagentti neuvottelee

Yksi vastaavista tuottajista, Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas arvioi, että Lumikuningatar on lähempänä maailmankiertueelle lähtemistä kuin mikään muu suomalainen tuotanto.

Tuotanto tarvitsee kiertuetta varten rahoitusta ja kansainvälisiä kumppaneita jakamaan riskiä.

Apuna agenttina on englantilainen Angus Baskerville, joka on tunnettu bändeistä Radiohead, Duffy, Jamiroquai ja A-ha. Baskerville kertoo, että neuvotteluja käydään Euroopan ja Britannian isoimmista areenoista.

– Lumikuningatar on yksi kunnianhimoisimmista projekteista, joita olen kohdannut urallani.

Baskerville arvioi, että teoksella on suurta potentiaalia kansainvälistä kiertuetta ajatellen.

– Suomalaisuus on maailmalla trendikästä ja teoksen pohjoismaalaista arvopohjaa heijastavat teemat heikompien auttamisesta ajankohtaisempia kuin koskaan. Olemme käyneet erittäin lupaavia keskusteluja Ison-Britannian ja Euroopan suurimpien areenojen kanssa, Baskerville kertoo tiedotteessa.

Tuotannossa on tehnyt työtä yhteensä 490 ihmistä jo viiden vuoden ajan. Rahaa on palanut miljoonia. Paulina Ahokas nimittää työryhmää dream teamiksi, koska siinä on mukana suomalaisia ja ulkomaisia huippuja.

Jos rahoitus järjestyy, esitykset viedään ulkomaille. Tälle on Ahokkaan mukaan markkinarakoa.

– Maailmalla rakastetaan jääshow'ta, mutta niitä on hyvin vähän. Suomi on maailman uskottavin maa rakentamaan tämä, koska olemme jääkiekossa yksi maailman parhaita ja muodostelmaluistelussa paras.

Siirtyi koronan takia

Syyskuussa kerrottiin, että päätähtenä markkinoitu Kiira Korpi jää pois aikataulusyistä. Lumikuningattaren roolin luistelee moninkertainen taitoluistelun EM- ja MM-mitalisti Laura Lepistö.

Mukana on satakunta esiintyjää ja esimerkiksi tunnetut kiekkoilijat Marko ”Mörkö” Anttila, Jenni Hiirikoski ja Niklas Hagman, Pekka Saravo, Susanna Rahkamo ja Petri Kokko sekä muodostelmaluistelujoukkue.

Ensi-illan piti olla jo alkuvuodesta. Koronan takia suurtuotanto siirtyi joulukuun loppuun. Jääbalettia on työstetty vuodesta 2019.

Tampere-talon ja Kantelinen Companyn tuottama Lumikuningatar-jääbaletti saa maailmanensi-iltansa Tampereen areenalla perjantaina 30. joulukuuta 2022.

Lumikuningatar-jääbalettia esitetään Tampereen areenalla viiden näytöksen verran ensi vuodenvaihteessa.

Lumikuningatar-jääbaletti pohjautuu tanskalaisen Hans Christian Andersenin (1805–1875) klassikkosatuun, ja se yhdistää taitoluistelijat, muodostelmaluistelijat, tanssijat, jääkiekkoilijat ja näyttämötaiteen ammattilaiset*.*

