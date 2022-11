Useita alaikäisiä kiinni huumerikoksista poliisin tehovalvonnassa – nuorimmat alle 15-vuotiaita

Yleisin huumausaine nuorten kohdalla on Suomessa marihuana. Kuvassa marihuanaa minigrip-pussissa Tullilaboratoriossa.

Alaikäisten tekemiksi epäiltyjen huumerikosten määrä on lähes kaksinkertaistunut kymmenen vuoden aikana.

Alaikäisten huumerikokset ovat lisääntyneet, kertoo poliisi. Satimeen jäi runsaasti nuoria ja ensikertalaisia poliisin valtakunnallisessa huumeiden tehovalvonnassa marraskuun ensimmäisellä viikolla.

Alaikäisiä oli joukossa nyt 25, kun viime vuonna luku oli vain seitsemän. Ensimmäistä kertaa huumerikoksesta epäiltyjen määrä noin tuplaantui 34:ään.

– Puhutaan noin 15–17-vuotiaista nuorista, mutta myös alle 15-vuotiaista, eli kokonaisuutena alle 18-vuotiaista nuorista, sanoo poliisitarkastaja Kari Siivo Poliisihallituksesta.

Poliisi on erittäin huolestunut tästä kehityksestä. Suunta on tosin ollut sama jo pidemmän aikaa: alaikäisten huumerikosten määrä on lähes kaksinkertaistunut kymmenen vuoden aikana.

Yhä nuoremmat myyvät huumeita

Marraskuun alun valvonnassa paljastuneista tapauksista 51:n epäillään liittyvän huumeiden nettikauppaan.

– Siellä huumausaineita on helppo hankkia. Se tapahtuu anonyymisti, niin myyjän tai välittäjän kuin ostajankin osalta, Siivo sanoo.

Kiinnijäämisen riski koetaan verkossa hyvin pieneksi.

Ostajakunnassa on kaikenikäisiä alaikäisistä aikuisiin. Uutta on se, että entistä nuorempia on mukana nettihuumekaupassa.

– Näillä nuorilla ei usein ole minkäänlaista aiempaa rikollista taustaa, ainakaan poliisin tiedossa.

Huumeita myydään sosiaalisessa mediassa

Huumerikollisuus on piilorikollisuutta. Poliisin tietoon tapaukset tulevat yleensä muiden tehtävien yhteydessä, kuten liikenteessä, kotihälytystehtävillä, tai kun poliisi lähtee selvittämään järjestyshäiriöitä.

Kun nuori jää kiinni, lievemmässä päässä on epäily huumausaineen käyttörikoksesta. Jos poliisi epäilee astetta vakavampaa rikosta, eli laittomien aineiden myyntiä tai välitystä, rikos kirjataan huumausainerikos-nimikkeellä.

Viime vuonna tällaisia rikoksia kirjattiin alle 15-vuotiaille 31 kappaletta. 15–17-vuotiaiden ryhmässä samasta rikoksesta epäiltiin 260 nuorta.

Toimittaja Kaisu Jansson otti selvää talvella 2020 siitä, näkyvätkö huumausaineet koulujen arjessa. Lisäksi hän tapasi toipuvan huumeriippuvaisen Niken.

Julkisuudessa huumekauppa näyttäytyy useimmiten uutisina isoista takavarikoista ja erityisesti Helsingissä tietyillä alueilla tapahtuvan avoimen huumekaupan lieveilmiöinä. Se on vain pieni osa todellisuudesta.

Aiemmin kauppaa käytiin pimeän verkon alustoilla. Sen jälkeen, kun erityisesti Tulli onnistui paljastamaan niiden ylläpitäjiä, aineiden tarjonta siirtyi enemmän sosiaalisen median kanaville ja pikaviestipalveluihin.

Isot takavarikot vähensivät huumeita vain hetkellisesti

Yleisin huumausaine myös nuorten kohdalla on Suomessa marihuana. Nuoret käyttävät tyypillisesti myös huumaavia lääkkeitä.

– Kokonaismäärissä myös amfetamiini on jälleen nousussa, Siivo sanoo.

Marraskuun alun valvonnan yhteydessä poliisi takavarikoi viisi kiloa marihuanaa, 3,8 kiloa amfetamiinia, 116 grammaa kokaiinia sekä yli 800 Subutex- ja noin 200 ekstaasitablettia.

Viime vuoden isot kansainväliset iskut huumekauppaan, joissa Suomikin oli mukana, vähensivät aineiden tarjontaa hetkellisesti. Nyt alalle syntynyt tyhjiö on jälleen täyttynyt.

– Siltä tämä taas alkaa näyttää, eli huumausaineita liikkuu ja isoja takavarikoita tulee, Siivo sanoo.