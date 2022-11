Tappara-tähti sai luistimesta rajun viiltohaavan – rannesuojat auttaisivat, mutta moni juniorikin haluaa, että ranteet näkyvät

Keskustelu rannesuojien käytöstä jääkiekossa on kiihtynyt Tapparan laitahyökkääjän Waltteri Merelän vakavan loukkaantumisen jälkeen.

Merelä sai luistimenviillon ranteeseensa maaottelussa Tšekkiä vastaan lauantaina Turussa. Viilto aiheutti runsaan verenvuodon ja leikkaushoitoa vaatineen vamman.

Maanantaina Aamulehden (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa Merelä sanoi olevansa nyt ennen kaikkea huojentunut, koska tilanne olisi pahimmillaan voinut päättää hänen uransa. Merelän kädessä on kipsi muutaman viikon ajan, minkä jälkeen alkaa kuntoutus.

Merelä ei ole käyttänyt pelatessaan rannesuojia, jotka voisivat estää viiltovammoja. Moni muukin pelaa sekä maajoukkueessa että SM-liigassa ranteet paljaana.

Myös juniorijoukkueissa rannesuojien käyttäjät voivat olla poikkeustapauksia. Esimerkiksi Ilveksen alle 18-vuotiaiden SM-joukkueessa vain yksi pelaaja käyttää rannesuojia.

Ilveksen alle 18-vuotiaiden puolustaja Anton Hildén ei käytä rannesuojia, koska ne eivät ole pakollisia. Kuva: Helmi Holopainen / Yle

Joukkueen puolustaja Anton Hildén, 16, kertoo, että rannesuojien käytöstä ei ole joukkueessa sen kummemmin puhuttu. Hildén sanoo, että hän ei käytä niitä, koska ne eivät ole pakollisia.

– Ei ole oikein koskaan tullut mietittyä, pitäisikö käyttää vai ei.

Hildén ei ole itse koskaan saanut viiltovammoja kaukalossa. Kerran hän näki vastustajan loukkaantuvan samankaltaisessa tilanteessa kuin Waltteri Merelä lauantaina.

Viime kauden vieraspelissä Vaasassa Hildénin joukkuekaveri kaatui ja luistin viilsi vastustajaa ranteeseen. Ranne aukesi ja peli pysäytettiin. Hildén ei ole kuullut, miten pitkä sairausloma vastustajan pelaajalle tuli.

Laitahyökkääjä tottui rannesuojiin

Ilveksen alle 18-vuotiaiden laitahyökkääjä Otto Solin, 17, katsoi Merelän loukkaantumisen videolta sen jälkeen, kun sai kuulla siitä.

Solin kertoo miettineensä videota katsellessaan sitä, että Merelä ei käyttänyt rannesuojia.

– Pelaaja voi joutua pitkälle sairauslomalle aika turhasta jutusta, jos ei käytä suojia. On se ikävää.

Ilveksen alle 18-vuotiaiden laitahyökkääjä Otto Solin on käyttänyt rannesuojia 14-vuotiaasta asti. Kuva: Helmi Holopainen / Yle

Solin on itse käyttänyt rannesuojia noin 14-vuotiaasta sen jälkeen, kun hän sai kovan iskun mailasta ranteeseen.

– Silloin minulle suositeltiin rannesuojia, kun oli lyhyet hanskat ja avoimet ranteet.

Aluksi rannesuojat tuntuivat Solinista hieman kankeilta. Nyt kun niihin on tottunut, ei hän osaisi enää pelata ilman.

Solin arvelee, että monet juniorikiekkoilijat eivät käytä rannesuojia nimenomaan siksi, että ne voivat tuntua kankeilta.

Tosin rannesuojat ovat pelaajille myös tyylikysymys.

– Onhan se hienon näköistä, jos ranteet ovat ihan paljaana niin kuin liigassakin monella pelaajalla on, Solin sanoo.

Juniorikiekkoilijat: Käyttöpakko voisi toimia

Rannesuojapakko voisi olla Otto Solinin mukaan hyvä asia.

– Kyllä varmaan porukka alkaisi sitä enemmän käyttää.

Myös Anton Hildénille käyttöpakko sopisi.

– En usko, että se vaikuttaisi mitenkään isosti pelaamiseen.

Viiltovammoja tapahtuu junioripeleissäkin joka vuosi jollakin sarjatasolla. Kuva: Helmi Holopainen / Yle

Aina määräyksetkään eivät auta. Esimerkiksi kaulasuojus on pakollinen SM-liigaa myöten, mutta kuten Iltalehti (siirryt toiseen palveluun) kirjoittaa, kaikki pelaajat eivät sitä käytä tai he pitävät suojaa niin löysällä, että se on piilossa kaulusten alla. Tämä vaikeuttaa tuomareita valvomasta suojuksen käyttöä.

Jääkiekkoliiton kilpailupäällikkö Pirkka Antila sanoo jääkiekkosivusto Jatkoajalle (siirryt toiseen palveluun), että liitto pitää hyvänä kaikkia suojia, jotka tekevät pelaamisesta turvallisempaa.

Antilan mukaan jääkiekkoliitto ei ole määrännyt rannesuojia pakollisiksi, koska myöskään kansainvälinen jääkiekkoliitto ei ole sellaista linjausta tehnyt. Hän sanoo, että jääkiekkoliitto voi antaa myös suosituksia, mutta rannesuojista se ei ainakaan vielä ole sellaista tehnyt.

Ilveksen alle 18-vuotiaiden SM-joukkuetta valmentaa entinen SM-liigapelaaja Antti Kangasniemi. Hän kertoo, että käytti aikanaan itse rannesuojia.

– Enemmän ehkä kolhujen takia, mutta tietysti ne suojaavat viiltojakin vastaan, Kangasniemi sanoo.

Hän pelasi keskushyökkääjänä ja esimerkiksi aloituksissa iskuja tuli usein ranteisiin.

Junioripeleissä Kangasniemi ei ole itse nähnyt viiltovammatapauksia. Joka vuosi niitä hänen mukaansa jollakin sarjatasolla kuitenkin tapahtuu.

– Tietenkin niiden karsiminen suojilla olisi hyvä asia.

