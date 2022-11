Ohjusiskua Puolaan selvitetään varovaisissa tunnelmissa – Venäjän holtiton sota läikkyy yli, sanoo Mika Aaltola

Varovaisuus korostuu kansainvälisten johtajien askelmerkeissä Puolan tapahtumien jälkeen. Ylen aamussa vieraillut Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola sanoo, että kaikki haluavat edetä hallitusti ja harkiten.

– Helpoin selitys on vahinko, joka tapahtui eilisten laajamittaisten iskujen yhteydessä. Venäjä iski Ukrainassa sadalla ohjuksella, ehkä jokin niistä on saattanut harhautua, tai sitten Ukrainan ilmapuolustusohjus on osunut maatilalle Puolaan.

Viimeksi mainittu vaihtoehto voi osoittautua oikeaksi: Yhdysvaltain viranomaisten tuoreimpien tietojen mukaan Puolaan saattoi lentää Ukrainan ilmatorjuntaohjus.

Puolan puolelle lähellä Ukrainan rajaa osui eilen tiistaina ohjus, joka tappoi kaksi siviiliä maatalousalueella. Venäjän puolustusministeriö on kiistänyt iskun.

Vaikka kyse ei olisi tahallisuudesta, konflikti voi silti eskaloitua. Jatko riippuu siitä, miten tapahtumat tulkitaan, sanoo Aaltola.

– Ilman Venäjän sotaa ja eilistä laajamittaista ohjushyökkäystä Ukrainaan ei tällaista olisi tapahtunut. Tavallaan siinä on tuottamuksellisuuden aste, eli Venäjän holtiton sota läikkyy ylitse.

”Tämä on sitä, mitä Yhdysvallat pelkää”

Ylen Nato-erikoistoimittaja Mika Hentunen painottaa, että Nato ”ei ainakaan lähde räiskimään tässä tilanteessa”. Hän pitää Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin varovaisia kommentteja hyvin kuvaavina.

Biden korosti G7-maiden kokouksen jälkeen Balilla, että tapahtumat on syytä selvittää tarkasti.

– Bidenin kommentti kertoo, kuinka varpaillaan Naton suurimmassa maassa Yhdysvalloissa ollaan. Tämä on sitä, mitä Yhdysvallat pelkää: jos liu'utaan viidennen artiklan alueelle, Yhdysvallat vedettäisiin mukaan, Hentunen sanoi Ylen aamussa.

Puola kuuluu Natoon, ja Nato-lähettiläät kokoontuvat tänään pääsihteeri Jens Stoltenbergin johdolla hätäkokoukseen. Naton viidennen artiklan mukaan yhteen jäsenmaahan kohdistuva hyökkäys on tulkittava hyökkäykseksi kaikkia kohtaan, minkä seurauksena kaikkien on osallistuttava puolustukseen.

Aaltola muistuttaa Puolaan osuneen ohjuksen kaltaisesta tapahtumasta, jossa Turkkiin kohdistui isku Syyriasta. Tuolloin tilanne ei eskaloitunut, koska sitä ei tulkittu järjestelmälliseksi hyökkäykseksi.

Joka tapauksessa myös Suomessa seurataan tapahtumia tarkkaan. Aaltolan mukaan Naton tulevat askeleet ovat opettavaisia Suomelle, kun maa valmistautuu liittymään puolustusliittoon.