Mikään ei viittaa, että Puolan ohjusturmalla olisi isompaa merkitystä, arvioi konflikteja tutkinut historian professori

Oulun yliopiston historian professori Kari Alenius sanoo, että hän ei usko Puolaan tapahtuneen ohjusturman olevan lopulta merkityksellinen sodan kulussa. Alenius on tutkinut muun muassa Itä-Eurooppaa ja konfliktien historiaa.

Hän uskoo, että kyseessä on vahinko, jollaista hän ei pidä edes yllätyksellisenä.

– Hyvin todennäköistä on ollut, että jossain vaiheessa tällainen vahinko voi tulla.

Aleniuksen mukaan on ”sodankäynnin realiteetteja”, että vahinkoja tulee. Venäjä on tehnyt lukuisia iskuja Ukrainan infraa vastaan rajan tuntumassa, joten alue on ollut riskialtista vahingoille.

Toistaiseksi ei ole varmaa tietoa, minkä maan ohjuksista on kyse. Puolan presidentin mukaan Ukrainan rajan lähellä olevaan Przewodówin kylään päätynyt ohjus oli todennäköisesti venäläisvalmisteinen. Yhdysvaltalaislähteiden mukaan Puolaan saattoi osua Ukrainan ilmatorjuntaohjus.

Alenius uskoo, että ohjusiskun merkitys ei ole lopulta suuri.

– Jos vahvistetaan, että kyse on vahingosta, tämä myöskin menee pian ohi ja sitten palataan isoihin asioihin. En käytettävissä olevilla tiedoilla näe, että tässä voisi olla merkittävästä asiasta kysymys.

Aleniuksen mukaan iso asia on se, että sota on käynnissä ja nyt pitäisi miettiä, miten se saadaan loppumaan nopeasti.

Puola on Naton jäsenmaa. Alenius ei usko, että esimerkiksi Venäjällä olisi mitään halua provosoida Natoa, koska se olisi viimeinen naula sen arkkuun. Etenkin Venäjä on kuitenkin suhtautunut huolimattomasti siviiliuhreihin.

Korjattu otsikoa 16.11. kello 10.14: Otsikossa oli virheellisesti monikossa iskut, vaikka kyse on yhdestä iskusta.

