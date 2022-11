Kun sähkön hinta nousi, suomalaiset keksivät säästökohteen – vaatteita ei enää osteta entiseen tapaan

Vaate- ja tekstiiliala jakautuu nyt kahtia. Arkivaatteiden myynti on kääntynyt laskuun. Turva- ja suojavaatteita valmistavilla yrityksillä sen sijaan tilauksia on yhä enemmän.

Suomalaiset ovat alkaneet tinkiä vaatteiden ja tekstiilien ostamisesta. Muutos näkyy selvästi kotimaisissa tekstiili- ja vaatealan yrityksissä, kun vaatteiden menekki on kääntynyt laskuun. Merkittävä käänne tapahtui lokakuussa.

Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski arvioi, että silloin ihmiset alkoivat toden teolla varautua talveen ja tuleviin sähkölaskuihin. Keskustelu energiasta ja sähkönkulutuksesta kävi tuolloin kuumana.

– Silloin oli varmaan ajankohta, kun energiayhtiöt alkoivat irtisanomaan sopimuksia ja tekemään korotuksia sähkön hintaan, Niinikoski pohtii.

Vaikuttaa siltä, että vaatteet ja tekstiilit ovat ensimmäisten joukossa, kun säästöistä puhutaan. Varkautelaisen Ehta By Dream Circuksen toimitusjohtaja Petra Ryymin näkee asian juuri näin.

– Tilanne on nyt todella haastava kuluttajakaupassa ihan kaikilla, jotka myyvät ”ei välttämättömyyksiä”, Ryymin kuvailee.

Vaate-ja tekstiilialan yritysten tilannetta heikentää myös raaka-aineiden hintojen nousu ja saatavuus sekä energian hinta. Esimerkiksi joidenkin kankaiden hinnat ovat nousseet tänä vuonna jopa 40 prosenttia. Myös logistiikkakustannukset nousivat jo korona-aikana.

Ehta by Dream Circucsen toimitusjohtaja Petra Ryymin kertoo, että verkkokauppamyynti on laskenut kymmeniä prosentteja syksyn aikana. Kuvassa myös yrityksen hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Kraemer. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Yrittäjän nettisivut menivät jumiin

Ongelmia on nyt niin isommilla kuin pienemmilläkin vaate- ja tekstiilialan yrittäjillä. Tilanne voi vaihdella osin paljonkin.

Lähinnä lasten ja naisten vaatteita valmistava varkautelainen Ehta by Dream Circus näki ensimmäiset merkit vaikeista ajoista jo elokuussa, jolloin myynti lähti laskuun. Verkkokaupan myynti on pudonnut syksyllä jopa 50 prosenttia.

Yritys teki some-seuraajilleen suunnatun kampanjan marraskuun alkupuolella, jonka avulla se yritti kääntää myynnin suuntaa. Vaikeuksista kertovan päivityksen jälkeen yrityksen nettisivut jumiutuivat päivitykseen reagoineista asiakkaista.

– Se antoi sen verran pelastusrengasta, että olemme voineet viime viikolla maksaa kaikki laskut ja rästit. Pelastusmyynnin ansiosta meillä ei ole täysin akuutti kassakriisi, Ryymin kertoo.

Pahimmillaan uhkana on se, että kuluttajien ostovoiman hiipuessa yritysten toimintamahdollisuudet heikkenevät. Osa voi ajautua jopa konkurssiin.

Varkautelaisyrityksellä välitöntä pelkoa lopettamisesta ei ole, mutta toimintojen sopeuttamista joudutaan pohtimaan myynnin mukaan.

Joulukaupan odotukset eivät ole korkealla

Alan näkymät loppuvuodelle eivät ole ruusuiset, vaikka edessä on vilkas joulusesonki.

– Vaate- ja tekstiilialalla odotukset ovat vielä muuta teollisuutta huonommat. Eihän tämä hirveän myönteiseltä näytä, Marja-Liisa Niinikoski myöntää.

Tavallisesti joulusesonki on ollut alan yrityksille erittäin tärkeä. Niinikoski uskoo, että tilanne elää nyt hyvin herkästi. Petra Ryymin uskaltaa kuitenkin odottaa hyvää joulukauppaa, vaikka joulukauppa voi olla arvaamaton.

Molemmat toteavat, että nyt jos koskaan kannattaisi suosia kotimaista. Suomalainen kuluttaja ryhtyy helposti ostamaan edullisempaa ulkomaista, kun on tarve säästää.

– Olipa kotimainen tuote suunniteltu tai valmistettu Suomessa, sataa niiden tuotteiden ostaminen lopulta kotimaisten yritysten laariin. Tuotteet ovat myös hyvin kestäviä, Niinikoski muistuttaa.

Hän pohtii myös second hand -liiketoiminnan erilaisia markkinoita uutena liiketoimintamuotona. Niinikoski kertoo, että esimerkiksi Luhta ja Marimekko ryhtyivät tänä vuonna kierrättämään omia tuotteitaan.

Joulusesonkia odotetaan vaate- ja tekstiilialalla ristiriitaisin ajatuksin. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Turva- ja suojavaatteiden tilauksia lisää

Tavallisten käyttövaatteiden ja tekstiilien kysyntä on heikentynyt tänä syksynä, mutta turva-ja suojavaatteita valmistavissa yrityksissä tilanne on päinvastainen. Tilauksia tehdään yhä enemmän ja myynti on kasvanut tänä vuonna jopa kymmeniä prosentteja.

Menekkiä on esimerkiksi suoja- ja turvaliiveillä kuten esimerkiksi luodinkestävillä liiveillä, ylipäätään armeijavarustukseen liittyvillä tekstiileillä.

– Kriisin vaikutus on ilmeinen. Nyt jokainen valtio varmaan varustautuu siihen tilanteeseen, että pystyy huolehtimaan puolustusvoimistaan, Suomen Tekstiili ja Muoti Ry:n Marja-Liisa Niinikoski pohtii.

Myös korjausompelijoilla työt yleensä lisääntyvät tällaisina aikoina.

