Sopraano ja laulunopettaja Jenni Lättilä haluaa muutosta: ”Ei taiteen vuoksi pidä kärsiä ulkonäön arvostelua”

Sopraano Jenni Lättilä toimii keskeisessä tehtävässä suomalaisten klassisen musiikin laulajien koulutuksessa. Hän on Sibelius Akatremiassa laulun lehtorina ja samalla laulumusiikin osaston ainejohtajana.

Osastolla on tällä hetkellä noin 50 pääaine- ja sata sivuaineopiskelijaa. Laulajan ammattia tohtorinväitöskirjassaan tutkineen Lättilän tärkeimpänä tavoitteena on opettaa, että laulaminen on ammatti ja työ siinä missä mikä muu tahansa.

– Haluan purkaa sellaista kärsivän taiteilijan myyttiä ja ajatusta, että laulajaksi ei kannata ryhtyä, ellei se ole pakkomielle. Laulaminen on ihan työtä, siinä missä muukin.

Laulajan ammattiin ja työhön liittyy Lättilän mukaan kuitenkin yhä sellaisia ikäviä ilmiöitä, jotka ovat kadonneet jo monelta muulta alalta. Esimerkiksi oopperalaulajan ulkonäköön saatetaan kohdistaa suoraa, ja toisinaan myös verhoiltua arvostelua. Tätä ilmiötä Lättilä haluaa opetustyössä ja ainejohtajan tehtävässä purkaa.

– Ei laulajan tarvitse taiteen vuoksi kärsiä ulkonäön arvostelua tai pyllylle taputtelua, tai mitään muuta sellaista mistä ei normaaleissa töissä tarvitse kärsiä.

Tapahtuuko sitä? Pyllylletaputtamista, tai seksuaalista häirintää, Lättilältä kysyttiin Puoli seitsemän ohjelmassa.

– Monesti on ajateltu, että ei nyt puhuta tästä, ettei mene omat keikat, mutta kyllähän siitä on paljon ollut puhetta. Onneksi ajat on parantumassa, ja se huono käytös vähenee alalla koko ajan. Meillä on ideana se, että kasvatetaan nuorta laulajapolvea, jota ei ainakaan koulussa ole kohdeltu huonosti tai nöyryytetty.

Käytännössä tämä tarkoittaa Lättilän mukaan esimerkiksi sitä, että nuorten laulajien ulkonäköön ei Sibelius Akatemiassa puututa.

– Sitten kun nämä vähän paremmin kohdellut laulajat pääsevät työelämään, niin he eivät myöhemmin ehkä koe päättävissä asemissa tarvetta kyykyttää seuraavaa laulajapolvea.

