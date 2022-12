”Hävetti sanoa, että isä on romukauppias” – kiertotalouden pioneereja pidettiin niin epäilyttävinä, että moni kunta kielsi niiden toiminnan

Romukauppiaita on myös tavattu pitää rikkaina. Ja monet olivatkin. Vaikutelmaa kuitenkin lisäsi se, että romukauppaa tehtiin käteisellä rahalla. Huutokaupassa saattoi nähdä romukauppiaita, joiden rintataskut pursusivat setelinippuja. Epäilyttävää, moni ajatteli. Rikkaita rosvojahan me on aina oltu, eräs romukauppias toteaa itseironisesti Kati Toivasen kirjassa.