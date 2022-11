Turkulaiselle kryptotoimistolle tulvii yhteydenottoja kryptovaluuttojen välitysalustan FTX:n konkurssiuhan takia

Suomalaiset sijoittajat ovat olleet huolissaan maailman suurimpiin kuuluneen kryptovaluutan kaupankäyntialustan FTX:n romahduksesta.

Kryptopörssi romahti, kun kävi ilmi, että se oli käyttänyt omaa virtuaalivaluuttaansa oikean rahan sijaan. Se oli myös siirtänyt asiakkaidensa varoja ilman lupaa samaan konserniin kuuluvalle Alameda-yhtiölle. Lisäksi yhtiö säilytti taseessaan omaa, itse kehittämäänsä kryptovaluuttaa ja käytti sitä lainojen vakuudeksi. FTX:llä ei siis ollut kassassa enää varoja, joita sillä olisi pitänyt olla.

Useat kansainväliset ja suomalaiset mediat ovat kertoneet, että yhtiö olisi tarvinnut konkurssin välttääkseen yli kahdeksan miljardia dollaria, joista puolet se olisi tarvinnut heti. Yhtiö vältti suoran konkurssin hakemalla Chapter 11 -käsittelyä Yhdysvalloissa. Se tarkoittaa velkasaneerausta.

Varoja nostetaan pois

Useat kryptovaluuttasijoittajat ympäri maailmaa ovat menettämässä rahojaan.

Turussa sijaitsevaan pohjoismaiseen kryptovaluuttapörssiin Northcryptoon on tullut runsaasti yhteydenottoja kotimaisilta kryptovaluuttasijoittajilta, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Ville Runola.

– FTX:n romahdus on näkynyt meillä siten, että asiakkaat ovat ottaneet yhteyttä ja esittäneet muun muassa huolensa siitä, että emme kai me ole käyttäneet asiakasvaroja väärin, kuten FTX on tehnyt.

Lisäksi kryptovaluuttamaailman turbulenssi on näkynyt asiakasliikehdintänä.

Runolan mukaan osa asiakkaista on siirtänyt varoja ulkomaisilta alustoilta heille säilytykseen. Osa puolestaan on halunnut ne talteen omaan lompakkoonsa.

– Tämä on näkynyt kasvaneina nostomäärinä palvelusta pois. Liiketoimintamme jatkuu kuitenkin kuten ennenkin. Meille ei ole käytännössä väliä, säilyttääkö kryptovaluuttojaan meillä vai omassa lompakossa. Meillä reservit ovat aina olemassa yhden suhde yhteen.

Virtuaalivaluuttojen tulevaisuus puhuttaa

Täysin digitaalisessa muodossa olevat virtuaalivaluutat, kuten Bitcoin tai Ethereum, ovat viime vuosina yleistyneet ja tulleet tunnetuiksi. Suomessakin toimii useampi yritys kryptovaluuttojen parissa. Northcrypton lisäksi Suomessa toimii esimerkiksi toinen kryptovaluuttojen välityspalvelu, Coinmotion.

Osa ajattelee, että kryptovaluuttojen aika oli tässä, osa taas uskoo jatkoon.

Bitcoineja turkulaisessa Skanssin kauppakeskuksessa vaihtanut Jasin Alleqe näkee, että nyt on hyvä hetki sijoittaa kryptovaluuttoihin lisää, kun esimerkiksi Bitcoin romahti ison toimijan talousvaikeuksien vuoksi alimmilleen kahteen vuoteen.

– Nyt on hullu mahdollisuus sijoittaa kryptovaluuttaan. Tämä on vähän kuin Black Friday. Kaikki on hyvään hintaan ja kannattaa mennä ostamaan, ennen kuin on myöhäistä, Alleqe uskoo.

Myös elantonsa kryptovaluutoista saavan Northcrypton toimitusjohtaja uskoo, että virtuaalivaluutat ovat tulleet jäädäkseen. Yhtiön asiakasmäärät ovat olleet jatkuvassa kasvussa sen perustamisesta, vuodesta 2018 lähtien.

– Ison toimijan talousvaikeudet varmasti vaikuttavat yleiseen mielikuvaan ja vähän viivästyttävät kryptovaluuttojen valtavirtaistumista, mutta pidemmällä aikavälillä en näe, että kryptovaluutat olisivat katoamassa. Maailma muuttuu koko ajan digitaalisemmaksi, ja on luonnollistakin, että meillä on olemassa hajautettua rahaa, Ville Runola toteaa.

