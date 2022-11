Raportti paisuttelee MM-kisojen tuottoa – kysyimme, mistä suuret luvut ovat peräisin

Jääkiekon MM-kisojen taloudelliset vaikutukset ja niiden arviointi ovat herättäneet ihmettelyä sosiaalisessa mediassa.

Suomen jääkiekkoliiton teettämä vaikuttavuusraportti (siirryt toiseen palveluun) arvioi, että kisat toivat Tampereen alueelle arviolta 86,7 miljoonaa euroa. Summan suuruus herätti hämmennystä, semminkin kun kisojen päättymisen aikoihin tuotoksi arvioitiin tästä vain puolet.

Etenkin raportin arvio Tampereella majoittuneiden kisavieraiden tuomasta 33,2 miljoonasta eurosta tuntuu ylimitoitetulta. Tilastojen mukaan koko toukokuun majoitusmyynti Tampereella oli 12,8 miljoonaa.

Myös Yle kertoi vaikuttavuusraportoinnin summista viime viikolla.

Asian noustua keskusteluun, Tampereen kaupunki pyysi jääkiekkoliitolta selvitystä tunnusluvuista.

Kysyimme asiaa kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäeltä.

Mikä oli kaupungin osuus vaikuttavuusraportin laadinnassa?

– Jääkiekkoliitto sekä Tampereen ja Helsingin kaupungit sopivat osana MM-kisojen yleisvalmisteluja että kisojen aikana tehdään vaikuttavuustutkimus. Tampereen kaupunki on ollut mukana työryhmässä, jossa on määritelty mitä asioita tutkimukseen halutaan mukaan. Tiedon keruu ja kerätyn tiedon jalostaminen ovat olleet Jääkiekkoliiton ja tutkimuksen tehneen Greenstepin tehtävänä.

Vaikuttaako laskentatapa todenmukaiselta?

– Kyse on laskentamallista jonka he ovat valinneet. On hyvä että menetelmistä käydään kriittistä keskustelua. Jääkiekkoliitolta tulleen tiedon mukaan käytetyssä laskentamallissa ei ole virhettä, joten Tampereen kaupungin on vaikea siihen puuttua. Koska haluamme mahdollisimman relevanttia tietoa aluetaloutemme vaikutuksista, on hyvä ottaa tästä opiksi jatkoa varten.

Vaikuttavuusraportin mukaan MM-kisat toivat Tampereen ja Helsingin alueille yhteensä 115,6 miljoonan euron suorat talousvaikutukset. Kuvassa kisakatsomon faneja odottamassa finaalipelin alkua Tampereella 29. toukokuuta. Kuva: Matias Väänänen / Yle

MM-kisojen järjestämisestä vastaava Suomen jääkiekkoliitto tilasi raportin Greenstep oy:lta. Arviossa hyödynnettiin eventIMPACTS-mallia, jota maailmalla on käytetty erilaisten suurtapahtumien arvioinnissa, kuten Lontoon yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailuissa 2017.

Tuotteet ja palvelut jaettiin neljään kategoriaan: majoitukseen, ruokaan ja juomaan, liikenteeseen sekä muihin tuotteisiin.

Jääkiekkoliiton puolelta projektista vastasi talousjohtaja Jaakko Luumi.

Mistä johtuu majoituksia koskeva ero raportin arvion ja tilastojen välillä?

– Meillä on ollut kyselytutkimus, ja tutkimuksen tuloksista on laskettu vaikutuksia. Tässä tapauksessa ne ovat antaneet huomattavasti isomman lopputuloksen, kun mikä toteuma on ollut. Aina kun tehdään taloudellisen vaikuttavuuden arvioita, niin nehän ovat aina yleensä arvioita ja laskennallisia.

Tässä tapauksessa ero on kaksinkertainen, miten se selittyy?

– eventIMPACTS-mallin vahvuuksia ja heikkouksia käytiin valintavaiheessa läpi. Tiedossa oli että otantamenetelmä ja kysymysten luokittelu voivat heikentää tulosten tarkkuutta. Arvioimme, että se riittävän tarkasti kuvaisi vaikutusten merkityksellisyyttä.

– Meillä oli tässä ulkopuolinen konsulttitalo tekemässä, joten emme lähteneet kyseenalaistamaan valittua mallia. Jos meille sanotaan että se on paras, niin tottakai luotamme kumppaniimme. Nyt analysoidaan tarkasti saatu palaute. Siitä päätämme, mitä tarvitsee kehittää ensi vuotta varten.

Kiekkofanit Jari Laitinen, Juska Mäkinen, Ari Tikkanen ja Ville Heikkinen nauttivat Tampereen kisatunnelmasta aurinkoisessa kevätsäässä. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Jos majoitusmallin laskelmat ovat noin pielessä, mitkä vaikutukset sillä on koko 86,7 miljoonan tuottoarvioon?

– Emme ole lähteneet niitä uusiksi laskemaan, eikä lähdetäkään. Tähän on nyt valittu menetelmä, millä se lasketaan, ja tulokset ovat kyseisen menetelmän mukaisia. Tämä on kuitenkin laajasti käytössä oleva malli, ja metodien sinänsä pitäisi olla relevantteja. Se lienee selvää, että vaikuttavuus on ollut äärimmäisen suuri, Tampereella varsinkin.

Millainen laskentamalli olisi jatkossa todenmukaisin?

– Malli on nimenomaan suurtapahtumiin tarkoitettu, eli se itsessään on varmaan ihan ok. Ensi vuotta varten pitää miettiä, onko julkisia lähteitä, mistä saataisiin helpommin tarkempaa tietoa.

– Kyselytutkimukseen sisältyy aina jonkun verran epävarmuutta. Me emme tavoita sataa prosenttia ihmisistä, joten tulokseen vaikuttaa se, ketkä on tavoitettu. Tämä on täysin spekulointia, mutta voi olla että olemme tavoittaneet enemmän niitä ihmisiä, jotka on tulleet muualta ja majoittuneet. Näin majoituksen suhteellinen osuus on ollut huomattavasti suurempi, kuin mikä kaikkien kisakävijöiden kohdalla on.

