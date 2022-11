Uusi arvio Puolan ohjusturmasta: Palojäljet ovat niin pieniä, että ohjus tuskin edes osui maahan – katso, miten ohjus toimii

Jos ohjus ei osu kohteeseensa, se tuhoaa ilmassa itse itsensä. Ilmatorjuntamuseon johtajan mukaan on mahdollista, että kuopan on saanut aikaiseksi taivaalta tippuneet ohjuksen romut.

Puolaan tiistai-iltana pudonnut ohjus on tämänhetkisten tietojen mukaan todennäköisesti Ukrainan ilmapuolustuksen laukaisema, venäläisvalmisteinen S-300-ilmatorjuntaohjus. Näin ovat arvioineet esimerkiksi Puolan presidenttiAndrzej Duda ja Naton pääsihteeriJens Stoltenberg.

Pelot sodan eskaloitumisesta tapauksen vuoksi hälvenivät.

– Tämä ei välttämättä muuta sodan kulkua eikä sodan jatkoa. Puolan presidentti (Andrzej) Duda totesi jo hyvin aikaisessa vaiheessa, että tämä on yksittäistapaus. Ehkä se siihen kiteytyy, Puolustusvoimien entinen komentaja, kenraali Jarmo Lindberg toteaa.

S-300 lentää pisimmillään noin 200 kilometrin päähän. S-300-ohjusta ei ole voitu asiantuntijoiden mukaan laukaista Venäjältä, sillä Venäjälle on Przewodówin kylästä useiden satojen kilometrien matka.

Ohjuksia on erilaisia, mutta ne ovat kaikki ohjattavia. Ammusten määränpää määräytyy laukaistaessa, mutta ohjuksia ohjataan, selittää Ilmatorjuntamuseon johtaja, everstiluutnantti Esa Kelloniemi.

Kelloniemen mukaan paikan päältä saatujen kuvien perusteella näyttää siltä, että ohjus ei ole räjähtänyt maan pinnalla, vaan kuopan maahan olisi tehnyt ohjuksesta lentänyt romu.

Ohjus painaa noin puolitoista tuhatta kiloa. Jos ohjus ei osu kohteeseensa, se tuhoaa itse itsensä yläilmoissa. Tuhoutumisen seurauksena ohjuksen palat kuitenkin lentävät maahan ja voivat saada aikaan tuhoja, Kelloniemi sanoo.

– S-300-ohjuksen räjähdepanos on noin 180 kiloa, se on hyvin voimakas räjähde. Kuvassa ajoneuvon renkaat olivat ehjät, lautakasa oli vain hajonnut. Jos 180 kiloa räjähtää, niin tuhot näkyvät esimerkiksi palojälkinä, esimerkiksi auton renkaat olisivat palaneet, Kelloniemi sanoo.

– Kuvasta päättelin, että siihen olisi vain pudonnut romu, joka on tehnyt kuopan.

Puolan Przewodówin kylään osui ohjus tiistaina. Kuva: Reuters

Kyseessä voi olla tekninen vika

Ohjus on mitä ilmeisimmin ollut osa Ukrainan puolustusvastetta Venäjän suureen risteilyohjushyökkäykseen, sanoo kenraali Lindberg. Syytä ohjuksen harhautumiselle on vaikea vielä arvioida.

– Joko siinä on ollut tekninen vika tai sitten se on osunut venäläiseen maaliin ja sen seurauksena hallitsemattomasti muuttanut lentorataansa, hän sanoo.

Sotilasasiantuntija, majuri evp Marko Eklund uskoo myös, että kyse voi olla teknisestä viasta. Eklund sanoo, että on mahdollista, että Ukraina on torjunut venäläistä konetta tai ohjusta, ja ohjus on harhautunut väärälle puolelle.

Eklundin mukaan puolestaan näyttäisi siltä, että ohjus on räjähtänyt nimenomaan maassa.

– Jos puhutaan ilmatorjuntaohjuksesta, sillä on yritetty torjua jokin lentävä esine. Siinä on todennäköisesti ollut jokin tekninen virhe. Se ei ole osunut tai on lähtenyt seuraamaan kohdetta väärään suuntaan.

Kelloniemi sanoo, että jos Ukrainan torjuman kohteen suunta on ollut Puolan rajan suuntaan, ja sitä on torjuttu korkealla lähellä rajaa, ukrainalaisen S-300-ohjuksen osat olisivat voineet lentää Puolan puolelle.

Oikaisu 16.11. klo 18.30. Marko Eklundin nimi oli uutisessa alun perin virheellisesti Enlund.

