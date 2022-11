Uroksen tutkinta on laajentunut myös Keskusrikospoliisille – epäilty törkeä avustuspetos on tarkoitus saada Oulussa syyteharkintaan tämän vuoden aikana

Keskusrikospoliisin tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Lauri Pajunoja kertoo, että tutkinta on laajentunut Keskusrikospoliisille.

Asiasta kertoi ensin Kaleva (siirryt toiseen palveluun).

– Uros Oy:n pesänhoitaja on tehnyt Keskusrikospoliisille tutkintapyynnön ja sen perusteella on kirjattu tutkintailmoitus ja aloitettu esitutkinta ns. talousrikoksista. Esitutkinta on kesken, joten tästä johtuen poliisi ei tarkemmin kommentoi tutkittavia rikosnimikkeitä, asianosaisia tai heidän henkilöllisyyksiä, tutkinnan laajuutta tai aikataulua, kertoo Pajunoja Ylelle.

Teknologiayhtiö Uroksen rikostutkinta etenee myös Oulussa. Epäilty törkeä avustuspetos on tarkoitus saada syyteharkintaan vielä tämän vuoden aikana.

Oulun poliisilaitoksen vetämä tutkinta liittyy Business Finlandin Urokselle antamiin miljoonalainoihin ja avustukseen. Epäilty avustuspetos ajoittuu vuosille 2011–2016.

Tutkintaan liittyen käräjäoikeus määräsi ja hovioikeus vahvisti keväällä Uros Oy:n sekä sen perustajien Jyrki Hallikaisen ja Tuomas Uharin omaisuutta vakuustakavarikkoon yhteensä yli kuuden miljoonan euron edestä.

