Mystinen luola Tohmajärvellä on paljastumassa todelliseksi harvinaisuudeksi – katso video: tältä näyttää jääkauden aikaisessa maaluolassa

Tohmajärvellä Pohjois-Karjalassa on tiedetty pitkään, että kunnan maamerkkinä tunnetun kunnallistalon alla on luola. Vasta nyt on selvinnyt, että kyseessä on harvinainen jääkauden jäänne.

Onkalo on varmistumassa maaluolaksi, joita on aiemmin löydetty Suomesta vain seitsemän kappaletta. Muut Suomen vastaavat luolat ovat tuhoutuneet.

– Tämä luola on syntynyt jääkauden loppuvaiheessa eli se on noin 11 000 vuotta vanha, sanoo tutkimusryhmään kuuluva geologi Aimo Kejonen.

Moreeniin on aikoinaan hautautunut iso lohkare mannerjäätä. Jään sulamisen jälkeen jäljelle on jäänyt luola.

– Onkalon katto on sen verran kovaa tavaraa, ettei se ole romahtanut. Sen vuoksi on muodostunut luola eikä suppaa eli harjukuoppaa, Aimo Kejonen sanoo.

Geologi Aimo Kejonen on kirjoittanut monta kirjaa luolista, rotkoista ja geologisista erikoisuuksista. ”Tämän kaltaista ei ole Suomessa yhtään, kaikki muut löydetyt ovat tuhoutuneet.” Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Kahdeksan metrin pituinen onkalo

Luolaan pääsee Tohmajärven Kemienmäellä sijaitsevan kunnallistalon kellarista. Pienestä luukusta mahtuu juuri ja juuri pujottautumaan onkaloon, joka on pituudeltaan noin kahdeksan metriä ja kapenee loppua kohden. Korkeutta luolalla on puolitoista metriä.

Tällä viikolla luolassa on käynnistetty tarkemmat tutkimukset, joihin osallistuu asiantuntijoita muun muassa Itä-Suomen yliopistosta.

Luolaa tutkittiin ensimmäisen kerran lähes 90 vuotta sitten. Jo tuolloin arkeologi Jouko Voionmaa arvioi onkalon luonnon tekemäksi. Myös nykytutkijat ovat hyödyntäneet hänen tutkimustuloksiaan.

– Kuvien perusteella näyttää siltä, että luola on säilynyt täsmälleen samanlaisena noista ajoista, sanoo maantieteen professori Alfred Colpaert Itä-Suomen yliopistosta.

Luolassa on lämmintä. Ilma haisee maalta sekä viemäriltä. Ainoa ulospääsy ja happi tilaa pääsee yläpuolisesta luukusta, josta onkaloon pystyy hädin tuskin kulkemaan. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Onko luolia enemmänkin?

Vastaavia, jääkauden synnyttämiä luolia on löydetty Suomessa lähinnä maansiirtotöiden yhteydessä. Yleensä ne ovat tuhoutuneet jo silloin. Tohmajärvellä kunnallistalo on suojannut luolaa vuodesta 1936 lähtien, eivätkä lämpötilan ja kosteuden vaihtelut ole päässeet tuhoamaan sitä.

Tarkemmissa tutkimuksissa on tarkoitus selvittää, voisiko vastaavia luolia olla lähistöllä enemmänkin. Aluetta aiotaan tutkia maatutkalla ja laserskannauksella. Luolasta otettiin tällä viikolla myös maanäytteitä. Silmämääräisen havainnon mukaan maa-aines on kovaa ja tyypillistä maaluolille.

Tohmajärven kunnallistalo on siirretty nykyiselle paikalleen Kaurilan kylältä 1920-luvulla. Sitä on laajennettu ja muutettu monta kertaa vuosisadan aikana. Luola on oikeanpuoleisen päädyn alla, useita metrejä maanpinnan alapuolella. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Tohmajärvellä on vuosien varrella liikkunut tarinoita, joiden mukaan luolissa olisi ollut esimerkiksi asekätköjä sotien jälkeen.

Tohmajärveläisen Pekka Hakkaraisen ukki oli suojeluskunnan johtajana vuonna 1936, kun luolaa edellisen kerran tutkittiin. Asekätkentätarinat ovat Hakkaraiselle tuttuja. Hän on kuullut muistakin luolista Tohmajärvellä.

– Tätini on kertonut tunneleista eri puolilla Tohmajärveä. He ovat käyneet pienenä leikkimässä niissä. Toivottavasti niistäkin saadaan nyt lisätietoa, Hakkarainen sanoo.

