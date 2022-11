Alaikäiset tehneet useita ryöstöjä teräaseilla uhaten Vantaalla ja Keravalla, epäilee poliisi – nuorin uhri 12-vuotias

Itä-Uudenmaan poliisilla on tutkinnassa useita vakavia nuorten tekemiä ryöstöjä marraskuulta.

Itä-Uudenmaan poliisi (siirryt toiseen palveluun) tutkii useita alaikäisten nuorten tekemiksi epäiltyjä ryöstöjä ja väkivaltarikoksia. Teot ovat tapahtuneet marraskuussa lyhyen ajan sisällä Keravalla sekä eri puolilla Vantaata.

Poikaporukan epäillään ryöstäneen 12- ja 13-vuotiaat pojat 1. marraskuuta Keravan juna-asemalla. Yksi heistä tehosti epäiltyä ryöstöä näyttämällä Karambit-tyylistä puukkoa.

Uhreilta vietiin ryöstön yhteydessä vaatteita, rahaa ja sähkötupakkaa. Tekijöiksi epäillyt ovat kaikki alaikäisiä.

Vantaan Martinlaaksossa 17-vuotiaan nuoren epäillään ampuneen käsiaseella maata kohden. Sen jälkeen ampuja joutui itse pahoinpidellyksi, kun joukko miehiä hyökkäsi hänen kimppuunsa.

Tapauksesta on otettu kiinni kolme täysi-ikäistä henkilöä. Ampujaa epäillään ampuma-aserikoksesta ja tapon yrityksestä.

Myyrmäessä kahden 16-vuotiaan epäillään puukottaneen 15-vuotiasta uhria useita kertoja eri puolille kehoa. Tämä väkivallanteko sattui 7. marraskuuta. Uhri sai vakavia leikkaushoitoa vaativia vammoja. Tekijää epäillään tapon yrityksestä.

Ennen puukotusta uhri oli pakottanut epäillyt puukottajat autoon ja vienyt heidät toiseen kaupunginosaan. Uhria ja muuta autossa ollutta seuruetta epäillään puolestaan törkeästä ryöstöstä ja vapaudenriistosta.

Vantaan Koivukylässä 14-vuotiaalta nuorelta ryöstettiin takki teräaseella uhkaamalla vajaa viikko sitten. Tekijöiksi poliisi epäilee neljää 15-vuotiasta nuorta.

– Tapon yrityksen minirangaistus on kahdeksan vuotta vankeutta, ja törkeässä ryöstössä rangaistusasteikko on 2–10 vuotta vankeutta. Teoista on odotettavissa tuntuvia rangaistuksia, kertoo nuorten tutkintaryhmän rikoskomisario Sampsa Aukio Itä-Uudenmaan poliisin tiedotteessa.

Poliisi kertoo käyttäneensä epäiltyihin nuoriin kovia pakkokeinoja, kuten vangitsemisia, pidättämisiä, matkustus- ja ilmaisukieltoja. Myös kiireellisiä sijoituksia on tehty.

