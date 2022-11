”Koskaan ei tiedä, milloin irtisanomisdelegaatio on omalla ovella” – Tehyn toimistoa johdetaan pelolla, Ylen lähteet paljastavat

Osa on kokenut ilmapiirin niin ahdistavaksi, että asiantuntijatyö on vaikeutunut. Tehyn johto ei tunnista ongelmaa. Ylen lähteiden mukaan tilanne on kärjistynyt puheenjohtaja Millariikka Rytkösen aikana.

Ammattijärjestö Tehyn toimistolla on vakava työilmapiiriongelma, kertovat useat Ylen haastattelemat henkilöt.

Yle kertoi viime viikolla, että ammattijärjestö Tehyn valtuustossa vallitsee pelon ilmapiiri. Tehyn suurimmasta valtuustoryhmästä erotettu Kirsi Lehtimäki kertoi Ylen haastattelussa valtuutettujen mitätöinnistä ja piikittelystä. Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen ei tunnistanut väitteitä.

Ylen saamien tietojen mukaan samanlainen ilmapiiri vallitsee myös Tehyn toimiston sisällä. Pelolla johtaminen tuli esille Tehyn työhyvinvointikyselyssä jo vuonna 2019.

Yle on kuullut 13:a henkilöä, jotka ovat kokeneet Tehyn työkulttuuria sisältäpäin. Henkilöt haluavat pysyä nimettöminä, sillä he pelkäävät seurauksia. Yle on tarkistanut tietoja myös kirjallisista dokumenteista.

Ylen lähteiden mukaan Tehyn toimistossa on yhtenäisyyden vaatimus, jossa pienikin erimielisyys luetaan kritiikiksi, josta voi seurata huomautus tai varoitus. Varoituksia on annettu useita.

Toimihenkilöt pelkäävät, että asiantuntijatyö tehdään niin mahdottomaksi, että irtisanoutuminen alkaa tuntua parhaalta vaihtoehdolta, muuten ammatillinen itsetunto katoaa. Tehy on myös sopinut rahalla joitakin riitaisia työsuhteiden päättymisiä ja tehnyt vaitiolosopimuksia lähteneiden kanssa.

Tehyssä on töissä 130 henkilöä. Suurin osa työskentelee Helsingin Pasilassa. Kuva: Janne Nykänen

Ylen haastattelemat henkilöt kuvailevat pelon ilmapiiriä yhtenäisesti: se on kyttäämistä, virheiden etsimistä, pikkuasioihin puuttumista ja täydellisen samanmielisyyden vaatimista.

Kokouksissa monet työntekijät ovat vain hiljaa. He eivät halua käyttää puheenvuoroa, etteivät joutuisi tikun nokkaan. Asiantuntijatyöhön kuuluvaa mielipiteiden vaihtoa ei enää ole, vaan työtä tehdään kahden vahvan johtajan näkemysten mukaisesti.

Tulehtunut työilmapiiri tuntuu tehyläisistä erityisen raskaalta, sillä Tehyn toimisto on täynnä työlainsäädännön asiantuntijoita, jotka tietävät tarkalleen, miten työhyvinvointia pitäisi hoitaa.

Ylen haastattelemat henkilöt kuvailevat toimiston ilmapiiriä muun muassa näin:

”Koskaan ei tiedä, milloin irtisanomisdelegaatio on omalla ovella.”

”Puistattaa, jos puheenjohtaja ei tunnista pelolla johtamista. Työhyvinvointikyselyssä pelolla johtaminen ja nöyryytys on nostettu esiin joka kerta.”

”Virheistä ei välttämättä saa varoitusta, mutta siitä saa, jos on eri mieltä. Ongelmana on se, ettei kukaan tiedä, mitä mieltä pitäisi olla.”

Työntekijät jakautuneet kahteen leiriin

Puheenjohtaja Millariikka Rytkösen lisäksi edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemen johtaminen koetaan ahdistavaksi. Kirvesniemi on myös Tehyn toiminnanjohtaja ja henkilöstöjohtaja.

Haastateltujen mukaan Rytkönen on kerännyt ympärilleen ”hovin” eli joukon lojaaleja ihmisiä. Vaihtuvuus Tehyn toimistossa on ollut viime vuosina suurta.

Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi on toiminut myös henkilöstöjohtajana vuodesta 2020. Hän ei tunnista pelolla johtamista Tehyssä. Arkistokuva. Kuva: Lotta Laakso / Yle

Henkilöstön luottamusmies Mikko Männikkö ei voi kommentoida asiaa yleisesti, sillä jokainen tapaus on erilainen. Männikön mukaan työnantaja on antanut varoituksia, eivätkä työntekijät ole pitäneet niitä aina oikeutettuina. Kolmen vuoden aikana on myös työsuhteita päättynyt riitaisasti. Hän ei kerro varoitusten tai työsuhteiden päättämisten lukumäärää.

– Uskon ja tunnistan, että takana on aito kokemus. Syitä on vaikea lähteä päättelemään, sillä siinä voi mennä helposti hakoteille, sanoo Männikkö.

Männikkö muistuttaa, että kaikki työntekijät eivät ole ilmapiiristä samaa mieltä.

Rytkönen: Kaikkiin ongelmiin tartutaan henkilöstön kanssa

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen on pahoillaan siitä, että Tehyn sisäisiä asioita käsitellään julkisesti. Hänen mielestään työhyvinvointi on Tehyssä hyvää.

– Meillä kyllä tartutaan ihan kaikkiin ilmi tulleisiin ongelmiin. Meille ei mikään ongelma ole niin pieni, etteikö siihen yhdessä tartuttaisi. Kaikissa työyhteisöissä ilmenee ajoittain ongelmia ja totta kai meilläkin. Ratkomme ne yhteistyössä henkilöstön kanssa, sanoo Rytkönen.

Rytkösen mukaan työtyytyväisyyskyselyä on käsitelty laajasti hallituksessa ja valtuustossa. Kyselyyn vastataan nimettömänä. Vuoden 2019 kyselyn avovastauksissa nostettiin esiin johdon ja työntekijöiden epäluottamus useaan kertaan. Rytkönen kertoo, että vuoden 2021 työtyytyväisyystulokset ovat kauttaaltaan hyvät. Yle ei ole voinut tarkistaa tätä tietoa.

Kuuntele Millariikka Rytkösen vastaus väitteisiin:

Edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi ei kerro annettujen varoitusten määrää eikä kommentoi Tehyn tekemiä vaitiolosopimuksia.

– Meillä ei ole mitään tilastoa varoituksista. Perusjohtaminen hoidetaan lähiesihenkilötasolla. Jos lähiesihenkilö kokee, että pelisääntöjä rikotaan, sitten annetaan huomautus, ja jos toiminta ei muutu, niin sitten varoitus, sanoo Kirvesniemi.

Kuuntele Else-Mai Kirvesniemen näkemys Tehyn työilmapiiristä:

Rytkösen asema betonoitu

Henkilöstöasioista vastaa myös Tehyn hallitus, jossa Rytkösellä on vankka kannatus. Ylen lähteet kuvailevat hallitusta kumileimasimeksi. Rytkösellä on myös paljon vaikutusvaltaa Tehyn ylimmässä päättävässä elimessä, valtuustossa, sillä hän on valtuuston jäsen.

Toiminta on poikkeuksellista, sillä aiemmin laajaa kannatusta nauttinut puheenjohtaja ei ole ollut itse Tehyn vaaleissa mukana. Tehyn pitkäaikainen puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola ei halua ottaa millään tavalla kantaa Tehyn nykytilanteeseen, mutta kertoo omasta puheenjohtajakaudestaan.

– Jos olisin asettunut yhdessä ryhmässä ehdolle, se olisi ollut selän kääntämistä muille ryhmille. Yleensä puheenjohtaja saa paljon ääniä, ja puheenjohtajan ryhmä kasvaisi siten huomattavasti suuremmaksi kuin muut, sanoo Laitinen-Pesola.

Viisi valtuustoryhmää pyysi Rytköstä jatkamaan puheenjohtajana jo puolitoista vuotta ennen Tehyn vaaleja. Tässä vaiheessa ryhmillä ei ollut tietoa, että Rytkönen lähtee myös valtuustovaaleihin ehdokkaaksi. Ainakin yksi valtuutettu ihmetteli ääneen tulevan valtuuston käsien sitomista ja kirjelmöi asiasta puheenjohtajalle. Vapaat vaikuttajat -ryhmän entinen jäsen Markus Pietikäinen (sd.) pitää menettelyä demokratian vastaisena.

– On aivan selvää, että kukaan muu ei asetu ehdolle puheenjohtajakisaan, jos Tehyn edellinen valtuusto on tullut ulos isolla mediatiedotteella, että Millariikka Rytkönen on Tehyn seuraavakin puheenjohtaja. Ikään kuin valinta olisi tehty jo, sanoo nykyinen varavaltuutettu Pietikäinen.

Millariikka Rytkönen on harmissaan, että Tehyn sisäisiä asioita käsitellään julkisuudessa. Arkistokuva. Kuva: Mikko Ahmajärvi / Yle

Näkyvä ja taitava somenkäyttäjä Rytkönen sai murskavoiton Tehyn valtuustovaaleissa 2021 ja keräsi enemmän ääniä kuin pienet valtuustoryhmät yhteensä. Valta keikahti voimakkaasti demaritaustaiselle Yhdessä Eteenpäin -ryhmälle, joka sai melkein yksinkertaisen enemmistön.

Millariikka Rytkönen ei näe asetelmassa ongelmaa. Suurimmista valtuustoryhmistäkään ei menettelyä ole kritisoitu. Sitoutumattomat- ja keskiryhmät SITKE sekä Arvo ammattitaidolle -ryhmät saivat edustajansa varapuheenjohtajiksi. Varapuheenjohtajista tuli kokoaikaisia tällä valtuustokaudella.

Lisäksi Yhdessä Eteenpäin -ryhmän 3. ryhmänvetäjä Jenni Hjelt nousi vuonna 2020 Tehyn järjestöasiantuntijaksi. Hjelt ei halunnut kommentoida asiaa.

Näin kävi myös SITKE-ryhmän vetäjälle Niina Nivala-Huhtaniskalle. Hän aloitti järjestöasiantuntijana Tehyssä syksyllä 2021.

– Tehyssä on pitkät perinteet siitä, että päätöksentekijöitä ja luottamushenkilöitä rekrytoidaan asiantuntijoiksi toimistolle, sanoo Nivala-Huhtaniska.

Kuuntele Millariikka Rytkösen vastaus:

Valtuusto koolle yhden henkilön erottamiseksi

Sen sijaan Mika Länsisola haluttiin pois Tehyn hallituksesta vain pari kuukautta ennen valtuustokauden loppumista. Valtuusto kutsuttiin koolle maaliskuussa 2021 ylimääräiseen kokoukseen, jonka esityslistan ainoana asiana oli Länsisolan erottaminen hallituksesta.

Länsisola oli ilmoittanut vaihtavansa Yhdessä eteenpäin -ryhmästä SITKEEN. Ylen tietojen mukaan Länsisola oli myös kyseenalaistanut Millariikka Rytkösen palkankorotusta ja kritisoinut muitakin esityksiä.

Valtuusto torppasi esityksen, sillä erottaminen olisi ollut Tehyn sääntöjen vastaista. Valtuuston jäsenille maksettiin kokouksesta kokouspalkkiot ja ansionmenetykset. Arvioiden mukaan kokonaissumma nousee yli 10 000 euroon.

Asia aiheutti tuohtumusta valtuutetuissa, eikä tapahtuma ole vieläkään unohtunut. Useat haastateltavat ovat kertoneet tapauksesta Ylelle esimerkkinä valtuutetun vaientamisesta ja epäoikeudenmukaisesta kohtelusta.

– Kokous oli täysin turha. En keksi muuta syytä koolle kutsumiseksi kuin sen, että yksittäinen henkilö haluttiin nostaa tikun nokkaan ja mustamaalata. Pidän sitä hyvin erikoisena, etenkin jos järjestön jäsenten rahoja on käytetty tällaiseen tarpeeseen, sanoo varavaltuutettu Markus Pietikäinen.

Mika Länsisola ei halunnut kommentoida Ylelle tapahtunutta. Hän on edelleen Tehyn valtuutettu, mutta ei päässyt enää kuluvalla kaudella hallitukseen. Millariikka Rytkönen ei halunnut kommentoida yksittäisen valtuutetun asioita.

Mitä hallitus sanoo työhyvinvoinnista?

Tehyn hallitus vastaa toimihenkilöiden palkkaamisesta ja erottamisesta. Hallituksella on kaksi kokoaikaista varapuheenjohtajaa. Heidän palkkansa tai palkkionsa eivät ole julkista tietoa.

1. varapuheenjohtaja Anna-Leena Brax ei tunnista, mistä työhyvinvoinnin ongelmissa on kyse. Hän sanoo, ettei tiedä varoituksista. Työsuhteiden päättämisten määrää hän ei voi kommentoida.

– Hallitus tietää laajasti asioista, mutta operatiivisella johdolla on vastuu asioista. Mielestäni asioista voidaan keskustella Tehyssä avoimesti, ja kaikki tarvittavat korjausliikkeet on tehty.

Tehyn 2.varapuheenjohtaja Pipsa Allén ei tunnista pelon ilmapiiriä.

– En tunnista enkä kommentoi.

Yle tavoitteli haastateltaviksi sellaisia Tehyn hallituksen jäseniä, jotka ovat olleet hallituksessa kaudella 2017–2021 sekä nykyisellä kaudella 2021–2025. He eivät halunneet kommentoida. Osa kehotti olemaan yhteydessä Tehyn viestintään.

Voit keskustella aiheesta perjantaihin 25.11.2022 klo 23:een saakka.