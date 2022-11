Tampereen kaupunki otti Pilkkeen päiväkodit suurennuslasin alle

Pilkkeen viidestä Tampereella olevasta päiväkodista yksi on ostopalvelu- ja loput palvelusetelipäiväkoteja. Kuvituskuva.

Työntekijöitä on sairastumisista ja työvoimapulasta johtuen ollut ajoittain liian vähän. Kaupungin mukaan puutteiden korjaaminen on jo pitkällä.

Pilke-päiväkodit ovat joutuneet Tampereen kaupungin tarkkaan seurantaan. Yrityksellä on Tampereella viisi päiväkotia, joista osassa on ollut ongelmia liian vähäisen henkilöstömäärän vuoksi.

Aamulehti kertoi keskiviikkona, (siirryt toiseen palveluun) että vanhemmat ovat olleet huolissaan Pispalan Pilke-päiväkodissa olevien lastensa turvallisuudesta ja päiväkotipäivien sisällöstä. Sijaiset ovat vaihtunut tiheään, henkilökuntaa on ollut lasta tuotaessa tai vietäessä vähän paikalla, ja järjestettyä toimintaa ei päivän aikana ole juuri ollut.

Lehden mukaan myös Vuoreksessa olevan Pilke Komeetan vanhemmilta ja työntekijöiltä on tullut epäkohtailmoituksia. Niiden mukaan varhaiskasvatus olisi vaarantunut liian vähäisen henkilökunnan takia.

Tampereen kaupunki on lisännyt molempien päiväkotien valvontaa ja ohjausta. Myös ennalta ilmoittamattomia valvontakäyntejä on kaupungin mukaan lisätty merkittävästi.

Tampereen varhaiskasvatusjohtaja Elli Rasimus lähtee siitä, että puutteet korjataan ja toiminta jatkuu.

– Valvonta käy vuoropuhelua esiin tulleista haasteista ja epäkohdista Pilkkeen päiväkodin johtajien kanssa sekä antaa ohjausta, jotta asioihin löydettäisiin ratkaisuja. Lisäksi olemme käsitelleet asiaa Pilkkeen aluejohdon ja ylimmän johdon kanssa, hän toteaa Ylelle.

Tampereen kaupunki on antanut määräyksen, jossa on kuvattu esiin nousseet epäkohdat ja edellytettävät toimenpidekorjaukset.

Rasimus sanoo, että Pilke on etsinyt kohteisiin henkilöstöä ja yrityksestä saadun tiedon mukaan myös onnistunut tässä. Myös työhyvinvoinnin parantaminen on käynnissä.

Pilke: Toimimme lain mukaan

Pilke-päiväkotien toimitusjohtaja Mari Puoskari korostaa yrityksen lähettämässä tiedotteessa, että asioiden korjaamisessa ollaan jo pitkällä. Pilke on täyttänyt alueella avoinna olevia työpaikkoja. Lisäksi yritys tekee tiivistä yhteistyötä kaupungin kanssa.

Puoskari korostaa tiedotteessa, että yrityksessä toimitaan lain mukaan. He eivät ole ohjeistaneet viesteillä tai muillakaan tavoin, että päiväkodeissa tulisi toimia lain vastaisesti.

Yritys kuitenkin myöntää, että toiminnassa on ”ollut väliaikaisesti tilanteita”, jolloin aikuisten ja lasten mitoitus on poikennut säännöistä. Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos työntekijä ilmoittaa aamulla sairastumisestaan ja sijaisen hankkimiseen menee hetki.

Aamulehti kertoi jutussaan, että Pilkkeen aluejohtaja olisi ohjeistanut Vuoreksen päiväkotia Whatsapp-viestillä, jonka mukaan päivän aikana voitaisiin mennä punaiselle. Tällä viitataan lain vaatimukseen siitä, kuinka paljon kasvatushenkilökuntaa pitää olla suhteessa lapsilukuun. Tätä seurataan sähköisellä järjestelmällä, joka näyttää punaisella värillä, kun henkilökuntaa on liian vähän.

Pilke-päiväkotien henkilömitoitus on tiedotteen mukaan yksi aikuinen ja kuusi lasta, kun lainmukainen vaatimus on yksi aikuinen seitsemää lasta kohti. Puoskarin mukaan ”isossa mittakaavassa” yrityksellä on siis enemmän aikuisia, kuin mitä laki vaatii.

Mari Puoskarin mukaan ongelmat mitoituksen noudattamisessa johtuvat työvoimapulasta ja sairauspoissaoloista. Yritys on hakenut rekrtytointiin apua rekrytointiyrityksiltä, suorahausta ja mainoskampanjoista. Pirkanmaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajille on järjestetty pedagogista täydennyskoulutusta. Tampereen Pilke-päiväkodeissa työskentelee Puoskarin mukaan tällä hetkellä ylimääräisenä resurssina kaksi valtakunnallista pedagogiikan kehittämisen asiantuntijaa.

Kaupunki: Tampereella hyviä yksityisiä palveluntuottajia

Tampereen kaupunki ostaa palveluja muiltakin yksityisiltä päiväkodeilta.

Mikä on niiden tilanne?

– Meillä on Tampereella hyviä yksityisiä palveluntuottajia, joiden toimintaan olemme olleet tyytyväisiä. Yksityiset toimijat ovat tärkeitä ja vahvistavat palveluverkkomme kattavuutta ja palvelujen saatavuutta alueellisena lähipalveluna, varhaiskasvatusjohtaja Elli Rasimus arvioi.