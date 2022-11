Puolustusvoimain entinen komentaja A-studiossa: Ukraina tarvitsee miljardien arvoisia ohjuspuolustusjärjestelmiä – ”Venäjä pystyisi iskemään huomattavasti aiempaa pahemmin”

Venäjä ampui eilen tiistaina noin 100 ohjusta eri puolille Ukrainaa ja onnistui tuhoamaan siviili-infrastruktuuria entisestään. Entisen Puolustusvoimain komentajan Jarmo Lindbergin mukaan talvella voidaan nähdä vielä rumempaa jälkeä, jos Venäjä ja Iranin kaupat lyhyen kantaman ballistisista yliääniohjuksista toteutuvat.

Washington Post kertoi kuukausi sitten, että maat ovat sopineet ballististen ohjusten toimittamisesta Venäjälle. Maan turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrušev vieraili viikko sitten Iranissa ja keskusteli maan presidentin Ebrahim Raisin kanssa Ukrainan sodan tilanteesta.

Tiedustelulähteiden mukaan Iran valmistelee Fateh-110- ja Zolfaghar-ohjusten toimittamista Venäjälle. Fateh-110:n kantama on noin 300 ja Zolfagharin noin 700 kilometriä.

– Venäjä pystyisi iskemään huomattavasti aiempaa pahemmin näihin infrastruktuurikohteisiin, Lindberg sanoo.

A-studiossa Ukrainan tarvitsemasta aseavusta keskustellut Lindberg totesi, että Venäjän ohjuskauppojen toteutuessa Ukraina tarvitsisi kalliita ohjuspuolustusjärjestelmiä.

Käytännössä ohjusten nopeus tarkoittaa sitä, että ohjuspuolustuksella voidaan suojata pientä aluetta ja puolustajan täytyy valita etukäteen kohteet, joita pyrkii se puolustamaan.

– Jos avaruudesta tulee ballistinen ohjus kolminkertaisella kiväärinluodin nopeudella, niin järjestelmän täytyy olla todella lähellä kohdetta, Lindberg totesi.

Puolustusjärjestelmät ovat myös erittäin kalliita, mikä luonnollisesti tekee niiden lahjoittamisesta Ukrainalle vaikean kysymyksen.

– Ei ole kyse sadoista miljoonista vaan miljardeista. Ja tämä on Ranskan kokoinen maa.

Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija ja Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö muistutti, että tämäkään ei riitä Ukrainalle sodan voittamiseen.

– Tilanne oli jo toukokuussa sellainen, että esimerkiksi tykinammukset alkoivat loppua. Jouduttiin tekemään nopea ratkaisu, että he siirtyivät länsimaisiin järjestelmiin. Sen jälkeen he ovat käytännössä olleet riippuvaisia esimerkiksi länsimaisista ammustarvikkeista, Käihkö kertoi.

– Ongelma on se, että tähän mennessä on annettu pitkälle sellaista tavaraa, jota on ollut hyllyissä. Mitä sitten, kun tämä tavara loppuu? Nyt on hyvä muistaa, että tämä on suurin sota Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen. Ammuksia kuluu ja ihmishenkiä menetetään valtavasti. Tämä sota voi kestää vielä kuukausia tai vuosia.

