Pasi Suomalainen teki kreivin aikaan hankinnan, joka pelasti hänet jättilaskuilta – taloyhtiöitä on mennyt jopa konkurssiin maakaasun takia

Tilanne maakaasulla lämpiävien talojen omistajilla ei ole helppo. Moni päätyy parhaillaan vaihtamaan lämmitysjärjestelmää, kun kaasun hinta on kohonnut moninkertaiseksi.

Tilanne on pahin Kaakkois-Suomessa, jossa on paljon maakaasulla lämpiäviä taloja. Ennen edullinen lämmitysmuoto on nyt tullut joidenkin taloyhtiöiden painajaiseksi.

– Näkymä on aika murheellinen. Tiedän taloyhtiöitä, jotka ovat joutuneet viemään itsensä konkurssiin, kun hoitovastike ja kustannukset ovat nousseet niin paljon. Ne ovat tulleet talon arvoon nähden liian korkeiksi, kertoo vaikuttamis- ja tutkimusjohtaja Tuomas Viljamaa Isännöintiliitosta.

Konkurssiin menneitä taloyhtiöitä on muutamia, ja ne sijaitsevat Kotkan ja Kouvolan alueella. Seura-lehti uutisoi konkurssien uhasta (siirryt toiseen palveluun) viime kuussa. Energiaratkaisujen vuoksi taloyhtiön osakkeet voivat menettää nyt käytännössä kokonaan arvonsa.

– Oleellista on, paljonko taloyhtiöllä on ennestään korjausvelkaa, sanoo Viljamaa.

Omakotitalojen asukkaat ovat muutenkin huolissaan energian hinnoista. Omakotiliiton torstaina julkaiseman kyselyn mukaan yli puolet kotitalouksista murehti hintojen nousua.

Omakotitaloja lämmitetty kaasulla Haminassa

Moni maakaasulla aikaisemmin lämmittäneistä vaihtaa nyt lämmitysmuotoa. Joukossa on monia tarinoita, joissa tilanteesta on selvitty säikähdyksellä ja löydetty ratkaisu ajoissa.

Haminalainen omakotiasuja Pasi Suomalainen päätyi jo viime talvena tilaamaan uuden lämmittimen, kun kyllästyi jatkuvasti nousevaan kaasulaskuun. Asentaja saapui maaliskuussa. Uusi järjestelmä oli jo olemassa, kun Venäjä keskeytti maakaasun toimittamisen.

– Ei ole kaduttanut, kun on nähnyt kehityksen suunnan, hän sanoo.

Pasi Suomalainen on tyytyväinen, että vaihtoi vesi-ilmalämpöpumppuun jo maaliskuussa. Kuva: Noora Palola / Yle

Vaikka muutokset maksoivat, näillä maakaasun hinnoilla järjestelmä maksaa itsensä takaisin. Paukkupakkasten varalta talossa on myös sähkölämmitys, ja useampi järjestelmä tuo huoltovarmuutta.

Kaakossa perinteitä maakaasussa

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella kulkee maakaasuputkia, jotka on vedetty Venäjältä, ensin 1970-luvulla metsäteollisuuden tarpeisiin. 1980-luvulla käyttöä laajennettiin myös asuinrakennusten lämmitykseen. Kaasuputket vedettiin myös pääkaupunkiseudulle ja Pirkanmaalle.

Suomen Kaasuliiton viimeinen tilasto on vuodelta 2019. Sen mukaan kaasulla lämpiäviä julkisia rakennuksia ja kerros- ja rivitaloja oli tuolloin noin 1 000 ja pientaloja 4 000.

Toinen tapa mitata määrää ovat rakennuskantatilastot, joissa seurataan talojen energiamuotoja. Sen mukaan maakaasulla lämpeni viime keväänä 2 800 asuinrakennusta, joissa on noin 7 000 asuttua asuntoa. Tämä arvio on kuitenkin tilastokeskuksen mukaan todennäköisesti alakanttiin.

Lämmityksen lisäksi kaasua on käytetty erityisesti pääkaupunkiseudun ravintoloissa ruoan laittoon.

Taloyhtiön korjausvelka vaikuttaa

Kouvolan Valkealassa vaihdetaan parhaillaan rivitalon lämmitysjärjestelmää maakaasusta vesi-ilmalämpöpumppuun. Tämä oli mahdollista, sillä talossa ei juuri ollut korjausvelkaa ja muutokseen saatiin rahoitus. Seitsemässä vuodessa laina on maksettu, ja näillä kaasun hinnoilla järjestelmäkin maksaa itsensä takaisin.

– Maalämpö olisi tälle alueelle voitu asentaa, mutta kustannukset olisivat olleet huomattavasti kalliimmat. Nyt tehty ratkaisu käytännössä puolittaa lämmityskulut, kertoo isännöisijä Jari Härkin.

Rivitaloon oli äskettäin asennettu uusi maakaasukattila, kun energiakriisi alkoi. Onneksi lainaa saatiin ja nyt asennetaan vesi- ilmalämpöpumppua, isännöisijä Jari Härkin kertoo. Kuva: Noora Palola / Yle

Hänen isännöimistään kohteista tämä on neljäs talo, jonka lämmitysjärjestelmä on muutettu.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara myöntää avustusta maakaasulämmitteisen talon lämmitysmuodon vaihtoon. Kyseisen rivitalon tapauksessa avustus on 25 prosenttia, sillä maakaasu jää edelleen uuden järjestelmän rinnalle.

– Taloon oli asennettu juuri äskettäin uusi maakaasukattila, joten se päätettiin säilyttää varalla, kertoo Härkin.

Koskee myös julkisia rakennuksia

Suomen kaakkoisessa kulmassa sijaitsevan Virolahden kunnan useat julkiset rakennukset sekä vuokra-asunnot lämpenivät ennen maakaasulla. Nyt kohteissa on siirrytty nopeasti muihin lämmitysmuotoihin.

Tilapalvelupäällikkö Veikko Tylli kertoo, että öljysäiliöt on sijoitettu koulukeskuksen taakse konteissa. Kuva: Noora Palola / Yle

Tilanne näkyy koulukeskuksen takana, sillä pihalle on tuotu kontit, joissa on ylimääräiset öljysäiliöt. Vielä hetken koulu lämpiää kaasuputken kautta, mutta jo viikon päästä lämmitys tapahtuu öljyllä.

– Ratkaisu on väliaikainen ja korvataan tulevaisuudessa lämpövoimalalla, jossa poltetaan haketta, kertoo tilapalvelupäällikkö Veikko Tylli.

Julkisista kiinteistöistä osalla oli jo valmiiksi varalla öljykattilat, jotka vain otettiin uudestaan käyttöön. Pidemmällä tähtäimellä kunta miettii kestävämpiä ratkaisuja, ja ne harkitaan jokaisen kiinteistön kohdalla erikseen.

