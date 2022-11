Syyte: Entisen työntekijän epäillään vieneen SPR:ltä lähes 130 000 euroa

Syyttäjä vaatii vähintään 1,5 vuoden ehdollista vankeusrangaistusta Suomen Punaisen Ristin entiselle työntekijälle törkeästä kavalluksesta ja kahdesta varkaudesta.

Henkilölle luettiin syytteet torstaina Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Oikeudessa selvisi, että SPR:n Hämeen piirin varoja vietiin yhteensä lähes 130 000 euroa.

Syytetyllä oli asemansa perusteella tilinkäyttöoikeus. Syyttäjän mukaan hän anasti varoja vuosina 2017–2020 nostamalla rahaa vastaanottokeskuksen tililtä ja käyttämällä varoja omiin tarkoituksiinsa ja siirtämällä varoja edelleen käteistalletuksina omille tileilleen.

Teko on syyttäjän mukaan törkeä, koska teon kohteena on ollut suuri määrä varoja ja entinen työntekijä on käyttänyt hyväkseen erityisen vastuullista asemaansa.

Saman henkilön epäillään varastaneen rahaa satoja euroja SPR:n työntekijän työhuoneessa olleesta lukitusta kaapista ja käteiskassalippaasta.

Henkilö on tunnustanut teot.

Sisäinen tarkastus paljasti

Suomen Punaisen Ristin Hämeen piiri teki viime vuonna rikosilmoituksen entisen työntekijän toimista.

Väärinkäytösvyyhti paljastui järjestön sisäisessä tarkastuksessa.

– Kyseessä on erittäin valitettava yksittäistapaus, jota poliisi tutkii. On hyvä, että epäselvyydet paljastuivat sisäisessä tarkastuksessa. Jatkuvaa valvontaa on kuitenkin tehostettava. Tässä tapauksessa se on ollut riittämätöntä, Hämeen piirin va. toiminnanjohtaja Salla Heiskanen kertoi silloin tiedotteessa.

Kateissa olevan rahasumman suuruutta ei tutkinnallisista syistä ole aiemmin kerrottu julkisuuteen. SPR kertoi palauttavansa rahat Maahanmuuttovirastolle.

SPR kertoo sittemmin uudistaneet talouden käytäntöjään, eikä vastaava väärinkäytös heidän mukaansa ole nykyisten toimintatapojen puitteissa enää mahdollista.

