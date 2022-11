"Ihan älytöntä" – Kalle Palander kritisoi päättäjiä alkukauden katastrofista, joka avaa Suomelle huiman mahdollisuuden

Yle näyttää Levin maailmancupin suorana kanavillaan lauantaina 19.11 ja 20.11. Tarkat lähetystiedot tämän jutun lopussa.

Alppihiihdon maailmancupin alkukausi on ollut farssi. Vain yksi kilpailu kahdeksasta suunnittellusta on pystytty laskemaan alkukaudella. Seitsemän kilpailua on peruttu, kun sää on sotkenut suunnitelmia.

Ainoastaan yksi miesten suurpujottelukilpailu Söldenissä on pystytty laskemaan.

Tulevana viikonloppuna naisten maailmancup onkin alkamassa Levin pujottelukilpailuilla. Levillä maailmancupin kilpailurinne avattiin marraskuun alussa.

Yle Urheilun asiantuntija Kalle Palander kritisoi kansainvälisen hiihtoliiton FISin lajipäättäjiä kilpailukalenterista.

Palander piti yltiöoptimisena ja epätoivoisena ajatusta siitä, että jäätiköllä Sveitsin ja Italian rajaseudulla Zermatt–Cerviniassa olisi heti alkukaudesta kisattu vauhtilajeissa. Kilpailut peruttiin lumen puutteen takia.

– Vauhtilajien laittaminen tuohon kohtaan oli älytöntä. Siinä ei ollut järjen häivää, Palander sanoo.

Palander toki ymmärtää, että talviurheilussa koetaan painetta aloittaa kausi ajoissa. Vuoden 1999 pujottelun maailmanmestarin mukaan alppihiihdon sisällä on keskusteltu jo 30 vuotta, miksi kausi pitää aloittaa niin aikaisin.

– Totta kai siihen vaikuttavat raha- ja markkinasyyt. Jos meiltä urheilijoilta kysyttäisiin, kautta jatkettaisiin ennemmin keväällä kuukaudella. Keväällähän on huippukelit. Kivikovat rinteet, makea auringonpaiste, lunta on yllin kyllin joka paikassa ja niin pois päin, Palander toteaa.

Palander kuitenkin muistuttaa myös toisesta epäkohdasta kalenterissa. Miesten pujottelukausi alkaa vasta 11. joulukuuta Ranskan Val d’Iseresta. Palanderin mukaan tekniikkalajeja olisi kannattanut mieluummin sijoittaa alkukauteen kuin vauhtilajeja.

Pujottelua kuitenkin pystyy täysmittaisesti treenaamaan heikommissakin olosuhteissa esimerkiksi pienemillä jäätiköillä.

– On ihan älytöntä, että miesten pujottelua ei kisata nyt marraskuussa. Olosuhteet siihen olisivat nyt hyvät, Palander toteaa.

Levi isossa valokeilassa – Palanderin mukaan nyt ei voi selitellä

Leville ja Suomelle kuitenkin ongelmat ovat kuitenkin toisaalta hyvä asia. Kun naisten maailmancup alkaa Leviltä viikonloppuna, Suomi on melkoisen isossa valokeilassa kansainvälisesti.

Levillä maailmancupia on järjestetty vuodesta 2008 lähtien. Vain kolme kertaa kilpailu on jouduttu perumaan lumen takia. Joskus ongelmia on tullut myös tuulen takia.

Leviltä ei nyt kuitenkaan ole pääsemässä lumi loppumaan Keski-Euroopan kollegoiden tapaan, sillä kilpailunjohtaja Petri Tuomikosken mukaan järjestäjillä on olemassa valtavasti säilölunta.

Palanderin mukaan muiden ongelmat satavatkin nyt suomalaisten laariin.

– Ei ole kahta sanaa, etteikö Levi olisi saanut jalansijansa kalenteriin. Levi on ollut maailmancup-kalenterissa viime vuodet ylivoimaisesti luotettavin kilpailupaikka. Säiliölumen tulon jälkeen ei ole ollut yhtään peruutusta Levillä, eikä itse asiassa varmaan tulekaan, Palander sanoo.

Levi on myös noussut suosioon jo muutenkin ennen kautta. Peräti 16 eri maan maajoukkueen ovat harjoittelleet marraskuun alusta lähtien erinomaisissa olosuhteissa Levillä. Mukaan lukien lajin supertähdet Mikaela Shiffrin ja Petra Vlhova.

Palander kuitenkin muistuttaa kääntöpuolesta asiaan.

– Suomalaisten pitäisi myös hyödyntää tämä tilanne. Onhan tämä meille etulyöntiasema. Harvassa maassa juniorilaskijat pääsevät treenaamaan tällaisin olosuhteisiin. Ei voi mennä enää senkään taakse että, ei olisi muka treeniolosuhteita ja siksi Suomessa ei olisi alppihiihtäjiä. Meillä on tällä hetkellä ylivoimaisesti maailman parhaat olosuhteeet, Palander toteaa.

Viime vuosina suomalaiset ovat väläytelleet Levin maailmancupissa kotikisassaan. Riikka Honkanen ja Rosa Pohjolainen laskivat viime vuonna maailmancupin pisteille. Kaksi vuotta sitten Pohjolainen sykähdytti kovilla vedoillaan kotikisassa.

Palander toivoo, että suomalaisten pistesijoituksia nähdään jälleen kerran kotikilpailussa. Nyt Pohjolainen on sivussa loukkaantumisen takia. Asiantuntijan katseet kääntyvät Riikka Honkaseen. Suomen muut edustajat ovat Erika Pykäläinen, Riia Pollari ja Charlotte Henriksson

– Olen kuullut huhuja, että Riikka Honkanen olisi aika kovassa kunnossa. Odotan häneltä venymistä jo heti lauantaina. Olisi hienoa, jos muut pääsisivät lähelle 30 parhaan joukkoa, Palander sanoo.

