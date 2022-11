Kemin ja Savonlinnan keskussairaaloiden erillisrahoitus on järjestymässä – hallituspuolueet sopivat myös 10 vuoden määräajan poistamisesta

Hallituspuolueet sopivat torstaina, että Länsi-Pohjan ja Savonlinnan keskussairaalan toiminnan jatkuminen turvataan yhteensä enintään 16 miljoonan euron erillisrahoituksella.

– Molemmat alueet ovat esittäneet 5–6 miljoonan euron erillisrahoitusta. Varattu 16 miljoonaa euroa kattaa hyvin alueiden tavoitteet. Lopulliset summat tarkentuvat valmistelussa seuraavan kahden viikon aikana, kertoo sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.).

Lohi vakuuttaa, että rahoituksesta ehditään päättää kuluvan eduskuntakauden aikana.

– Vaikka eduskunta on ilmoittanut, että loput hallituksen esitykset on annettava viimeistään tänään, niin tämä kyllä saadaan maaliin helmikuuhun mennessä, jos asia on kiinni sosiaali- ja terveysvaliokunnasta, Lohi vakuuttaa.

Toiminta voi jatkua niin pitkään kuin halutaan

Nykyinen laki on mahdollistanut sairaaloiden toiminnan kymmeneksi vuodeksi. Lohi kertoo, että kymmenen vuoden määräaika poistetaan.

– Hyvinvointialueet voivat jatkaa sairaaloiden toimintaa niin pitkään kuin haluavat, hän sanoo.

Lapissa ja erityisesti Meri-Lapissa keskussairaalan toiminnan jatkuminen on ollut keskeinen haaste sote-palveluiden turvaamisessa.

– Joskus poliittinen vääntö kannattaa viedä tiukallekin. Nyt olemme saaneet Lapille kaksi isoa voittoa: toinen on erillisrahoitus Länsi-Pohjalle ja toinen on yliopistollisten sairaaloiden tutkimusrahoituksen turvaaminen, Lohi listaa.

Hallituspuolueet ovat sopineet myös yliopistollisia sairaaloita ylläpitävien hyvinvointialueiden 116 miljoonan euron erillisrahoituksesta tutkimukseen ja kehitykseen.

– Alkuperäinen esitys olisi vähentänyt muiden hyvinvointialueiden rahoitusta. Nyt tämä pystyttiin torjumaan, Lohi sanoo.

Erillisrahoitus helpottaa mutta ei poista kaikkia huolia

Savonlinnan sairaalan saama erillisrahoitus hyödyttää samalla koko Etelä-Savon hyvinvointialuetta, sanoo aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen (kesk.).

– Meillä on rahoitusvajetta ja se turvaa niitä ylimääräisiä kustannuksia, joita ei muuten ole tähän mennessä otettu huomioon rahoitusperustassa, hän sanoo.

Laukkasen mukaan Etelä-Savon hyvinvointialueen ensimmäisen toimintavuoden budjetissa on merkittävä vajaus.

– Huolia palveluiden tulevaisuudesta on paljon. Toivotaan, että tämä eduskunta tulee myöntämään vielä lisää rahoitusta koko hyvinvointialueiden rahoitusjärjestelmään. Se on selvästi alimittainen tässä siirtymävaiheessa, kun kustannustaso vielä nousee, Laukkanen sanoo.

Keskustan torniolainen kansanedustaja Katri Kulmuni sanoo, että Länsi-Pohjan keskussairaalan rahoituksen turvaaminen tasapainottaa Lapin sisäistä kehitystä.

– Ei voi ainakaan syyttää, että rahoituspaine johtuu siitä, että meillä on kaksi erillistä keskussairaalaa. Totta kai Lapin kokonaisrahoituksesta käydään edelleen tiivistä neuvottelua eduskuntaan ja valtiovarainministeriön suuntaan, hän sanoo.

Edit 17.11.22 kello 14.19: Juttuun on lisätty Heikki Laukkasen ja Katri Kulmunin kommentit.