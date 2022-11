Susilauma tappoi toistasataa poroa Kuusamossa – lauma kaadettiin, Luonnonsuojeluliitto puolustaa susien vapaata liikkumista poronhoitoalueella

Kuva: Juha Metso/All Over Press

Kuusamon Liikasenvaarassa kaadettiin loka–marraskuun aikana seitsemän suden lauma. Susilauma ehti tehdä kesän ja syksyn aikana paljon tuhoa, poroja hävisi susien suihin toistasataa.

Paikallisten poromiesten arvioiden mukaan vahingot nousevat pitkästi yli sadantuhannen euron.

Liikasenvaarassa lähellä Sallan rajaa porotilaa pitävän Sakari Ollilan poroista sudet tappoivat toistakymmentä vaadinta vasoineen.

– Minun kohdalla taloudelliset menetykset nousevat 40 000–50 000 euron välille, Sakari Ollila laskee.

Susilaumojen esiintyminen Lapin eteisessä Kuusamossa ei ole kovin yleistä. Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Ilpo Kojola muistelee, että Kuusamossa tavattiin susilaumat viimeksi vuosina 2008 ja 2009.

– Vuoden 2009 susilauma oli suurin Suomessa tunnettu lauma. Siinä oli 15 sutta.

Luonnonsuojeluliitto siirtäisi poronhoitoaluetta

Susilauman hävitys sai Suomen Luonnonsuojeluliiton puolustamaan susia. Liiton toiminnanjohtaja Tapani Veistolan mukaan susien pitäisi antaa lisääntyä eteläisellä poronhoitoalueella rauhassa.

– Poronhoitoalueen raja pitää siirtää pohjoisemmaksi Rovaniemen korkeudelle ja eteläiset porokarjat pitäisi ostaa pois. Kainuussa ja Koillismaalla poroelinkeino on lähinnä sivutoimista tai harrastuspohjaista. Petovahinkokorvaukset ovat alueella suuret, joten poronhoitoalueen siirto pohjoisemmaksi säästäisi valtion rahaa, Veistola sanoo.

Tutkimusprofessori Ilpo Kojola sanoo, että Kuusamon tapauksessa ei juuri muuta vaihtoehtoa ollut kuin hävittää susilauma.

Petojen aiheuttamista porovahingoista paliskunnille maksettiin vuonna 2021 korvauksia reilut 6,8 miljoonaa euroa. Pelkästään kuusamolaiset neljä paliskuntaa kuittasivat petovahinkokorvauksia vuosi sitten noin 1,4 miljoonaa euroa. Korvattuja poroja kirjattiin viime vuonna Kuusamossa hieman yli tuhat.

Tapani Veistolan mukaan poronhoitoalueen siirrolla pohjoisemmaksi taattaisiin se, että sudet pääsisivät vapaasti myös Ruotsiin ja Norjaan.

– Näin varmistettaisiin perinnöllinen jatkumo Venäjä–Suomi–Ruotsi elinvoimaisena, Veistola perustelee.

Tutkimusprofessori Ilpo Kojola ei pidä realistisena ajatuksena poronhoitoalueen etelärajan siirtämistä pohjoisemmaksi susien takia.

– Suomesta vaeltaa, vaikkakin harvakseltaan, susia Ruotsiin. Ruotsin poronhoitoalue on laajempi kuin Suomen, ja siellä Suomesta tulleet sudet on tavallisesti tapettu ennen kuin niillä on ollut mahdollista löytää reittiä etelään lisääntyvän susikannan alueelle, Kojola toteaa.

Eteläiseen poronhoitolueeseen kuuluu Pohjois-Pohjanmaalta ja Kainuusta kymmenen kuntaa.

Susilauma tekisi rumaa jälkeä lisääntyessään

Tutkimusprofessori Ilpo Kojola sanoo, että Kuusamon susilauman poistamiselle oli akuutti syy.

– Porovahingot tuollaisen lauman jäljiltä nousevat yleensä suuriksi. Jos lauma olisi saanut jatkaa elossa, sieltä keväällä lähtevät nuoret sudet alkaisivat etsiä lisääntymiskumppaneita ja olisivat sitä kautta alkuna uusien laumojen muodostumiselle. Todennäköisenä lopputuloksena olisivat entistä isommat vahingot poronhoidolle, Kojola sanoo.

Kuusamossa kaadetuista susista tehdään Ilpo Kojolan mukaan geneettinen analyysi. Näin selvitetään mistä sudet ovat kotoisin.

Pedot tappavat vuosittain tuhansia poroja.

Kojolan kertoo, että sudet voivat siirtyä Suomeen hyvinkin kaukaa. Kojola muistuttaa, että noin kymmenen prosenttia poronhoitoalueen itäosissa kaadetuista susista on tullut kauempaa Skandinavian alueelta ja ovat näin ollen pitkän matkan vaeltajasusia.

– Vuonna 2016 Hossa–Irni-paliskunnan alueella Kainuun ja Koillismaan rajalla oli lauma, jossa uros oli vaeltaja eteläisestä Norjasta. Se oli tullut Sallan kautta Venäjälle ja sieltä Suomen puolelle, Kojola kertoo.

Petovahinkoja korvattiin poronhoitoalueella vuonna 2021 reilusta 4 700:sta porosta. Eniten porovauksia maksettiin ahman aiheuttamista porovahingoista, lähes 2 000 kappaletta. Suden aiheuttamia korvauksia kirjattiin reilut 1 400.

Kuusamon Alakitkan paliskunnalle, missä susilauma hävitettiin, maksettiin petovahinkokorvauksia viime vuonna 205 000 euroa. Pedot tappoivat paliskunnan alueella 135 poroa.

Pitäisikö poronhoitoalueen rajaa siirtää pohjoisemmaksi? Voit keskustella aiheesta 19. marraskuuta klo 23 saakka.