Ministeriö kypsyi Voimisteluliittoon: ”He lupasivat, että asia pannaan kuntoon”

Suomen rytmisen voimistelun maajoukkueen päävalmentajana alkuvuoteen 2022 saakka työskennelleen Laura Ahosen ja toisen valmentajan epäillään toimineen epäasiallisesti nuoria, jopa alaikäisiä maajoukkuevoimistelijoita kohtaan vuosien ajan.Yle Urheilun haastattelemat voimistelijat kertoivat nöyryyttämisestä, kiusaamisesta, vakavista terveysongelmista ja pakottamisesta laihduttamaan.

Lue lisää: Suomen maajoukkueen entistä päävalmentajaa epäillään vuosia kestäneestä epäasiallisesta toiminnasta – voimistelijat kertovat jatkuvasta laihduttamisesta ja syömishäiriöistä

Opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston ylijohtaja Esko Ranto ei kommentoi tapauksen sisältöä, koska kurinpitomenettely Voimisteluliitossa on kesken. Sen sijaan Voimisteluliitto saa häneltä sapiskaa.

Erään voimistelijan vanhemmat ottivat jo 2018 yhteyttä ministeriöön. Ministeriö piti palaverin Voimisteluliiton johdon kanssa.

– He lupasivat, että asia pannaan kuntoon. Siitä on kulunut neljä-viisi vuotta. Meillä on ollut tiedossa, että kurinpitoasia on vireillä. Liitoissa pitää olla toimivat menettelyt. Voimisteluliitossa on kestänyt kohtuuttoman kauan.

– Lähetämme tänään Voimisteluliitolle asiaa koskevan selvityspyynnön.

Vuonna 2018 liitto vakuutti hoitavansa asian

Ahonen ja joukkueen toinen valmentaja lopettivat maajoukkuevalmennuksen tammikuun 2022 lopussa.

Vuonna 2018 Voimisteluliiton johto oli luvannut ministeriölle, että valmennusprosessit laitetaan kuntoon. Ranto oli lähettänyt huolestuneille vanhemmille tämän tiedoksi.

– Sen jälkeen olemme tätä Voimisteluliitolta useampaan kertaan tiedustelleet. Tänäkin vuonna pariin kertaan. Aina on vastattu, että he eivät voi kommentoida, kun kurinpitoasia on kesken. Kurinpitoelimen käsittely tuntuu kestävän kohtuuttomasti kaikkien kannalta.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on luonnosteltu jo tänä aamuna selvityspyyntöä. Ranto sanoo, että kaikkien liittojen pitää sitoutua tiettyihin eettisesti kestäviin pelisääntöihin. Se on myös osa tiukentuneita valtionavustuskriteerejä.

– Voimisteluliitollahan on aivan erinomaiset dokumentit. Asiakirjojen tasolla vastuullisuuskysymykset on hoidettu hyvin. Vastaavatko asiakirjat ja käytännön toimenpiteet toisiaan? Sitä haluamme selvittää.

Voi vaikuttaa valtion rahalliseen tukeen

Rytminen voimistelu on ollut vahvasti tuettu laji ja maajoukkueurheilijat ovat saaneet urheilija-apurahaa. Ranto sanoo, ettei tapaus vaikuta urheilija-apurahoihin, sillä silloinhan rankaistaisiin yksittäisiä urheilijoita.

Sen sijaan Voimisteluliiton saamaan valtiontukeen tällaisella voi olla vaikutusta.

– Nyt seuraamme, onko Voimisteluliitto toiminut niiden eettisten periaatteiden mukaan, jotka ovat valtionavustusehdoissa.

Juuri nyt on käynnissä valtionavustuskierros. Ensi vuoden avustukset ovat haussa.

– Yleisellä tasolla valtionavustuskriteereissä on nyt vastuullisuusasioita: tasa-arvo, eettiset asiat, ympäristökysymykset. Jo viime kevään jaossa jotkut liitot saivat pieniä korotuksia avustuksiinsa, kun olivat hoitaneet ympäristövastuut hyvin.

– Totta kai sitten toisin päin, jos havaitaan jonkun kriteerin osalta, ettei ole hoidettu, kuten pitää – se voi vaikuttaa toiseen suuntaan.

”Miksi tässä kestää?”

Ranto tiivistää, että Opetus- ja kulttuuriministeriö haluaa Voimisteluliitolta nyt perusteellisen selvityksen asioihin, joiden perään se on kysellyt vuosia.

– Vaikka toki suullisesti tätä on niin monta kertaa kysytty, että suunnilleen tiedämme, miten prosessi on mennyt. Mutta kyllä me nyt lähetämme tällaisen virallisen selvityspyynnön, että miksi tässä kestää näin kauan ja mikä on ollut se ongelma.

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea teki Suomen urheilun eettiselle keskukselle tutkintapyynnön Laura Ahosen toiminnasta kevättalvella 2021, kun se huolestui maajoukkuevoimistelijoiden terveydestä ja henkisestä jaksamisesta.

Esiselvityksen jälkeen Voimisteluliitto teki Suekille selvityspyynnön kesäkuussa 2021. Suek toimitti selvityksen Voimisteluliitolle joulukuussa 2021, minkä jälkeen liitto vei tapauksen kurinpitovaliokuntaansa.

Voimisteluliiton ilmoituksesta käy ilmi, että liiton mukaan Laura Ahosta ja maajoukkueen toista valmentajaa on syytä epäillä vakavasta, sääntöjen vastaisesta ja vuosia kestäneestä epäasiallisesta käytöksestä.

Nyt käsittelyssä oleva tapaus on ollut pian vuoden Voimisteluliiton kurinpitovaliokunnassa. Yle Urheilun haastattelemat voimistelijat kertovat, että tapauksessa on esitetty sovintoehdotuksia, mutta ratkaisuun ei ole päästy. Voimistelijoiden mukaan heille on tarjottu muun muassa anteeksipyyntöä.

Ahosen mukaan hän ei ole koskaan kommentoinut maajoukkueen urheilijoiden painoa epäasiallisesti eikä hän omien sanojensa mukaan koskaan tekisi valmentajana tarkoituksellisesti mitään sellaista, mikä vaarantaisi urheilijan terveyden.

Ahonen sai kultaisen ansioristin

Syksyllä 2021 Voimisteluliitto haki Ahoselle opetus- ja kulttuuriministeriön kultaista ansioristiä. Ahonen sai suomalaisen liikuntakulttuurin ja urheilun parissa ansioituneille henkilöille myönnettävän ansiomerkin viime keväänä.

Millaisen viestin tämä lähettää urheilun eettisistä periaatteista?

Ranto sanoo, että ansiomerkeissä on tietyt kriteerit, jotka pohjautuvat toiminta-ajan pituuteen sekä siihen, millä urheilullisella tasolla toiminta on tapahtunut.

– Ilmeisesti esittelijä on arvioinut, että Laura Ahonen täyttää nämä kriteerit ja sitten ministeriö on ansiomerkin myöntänyt. En ole päättäjänä näissä, joten en pysty kommentoimaan tarkemmin yksityiskohtia.

– Kun kriteerit täyttyvät, yleensä merkki jaetaan. Tämä prosessi (kurinpitoasia) on ollut siinä vaiheessa keskeneräinen ja osittain ei-julkinen, joten sitä ei varmaankaan ole ansiomerkin myöntämisprosessissa tarkasteltu.