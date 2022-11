Lyhyet matkat kallistuvat tai pitkät halpenevat: Nysse pohtii bussimatkojen vyöhykkeisiin suurta remonttia Tampereen seudulla

Tampereen seudulla on kuusi matkavyöhykettä, ja määrää voisi joukkoliikenteen mukaan vähentää. Arkistokuva Tampereen keskustasta.

Nykyinen kuuden vyöhykkeen malli on todettu haastavaksi käyttää ja vaikeaksi ymmärtää.

Pirkanmaalla selvitetään joukkoliikenteen hintojen ja vyöhykkeiden uudistamista. Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse selvittää, voisiko vyöhykkeitä vähentää kolmeen tai jopa vain yhteen.

Nykyisin palvelualue on jaettu kuuteen vyöhykkeeseen A, B, C, D, E ja F. Lippu on ostettava aina vähintään kahdelle vierekkäiselle vyöhykkeelle.

Käytännössä suurin osa matkustajista ei käytä kaikkia kuutta vyöhykettä. Nykyinen malli on todettu haastavaksi käyttää ja vaikeaksi ymmärtää. Valtaosa matkoista tehdään Tampereella AB-vyöhykkeillä. Vain noin 15 prosenttia lipuista sisältää ulompia vyöhykkeitä ja vain murto-osassa ei ole A-vyöhykettä mukana.

Tästä syystä Nysse selvittää kahta eri vaihtoehtoa korvaamaan nykyistä vyöhykemallia. Myös mallien vaikutukset lippujen hintoihin ovat esillä.

Ensimmäinen vaihtoehto

Ensimmäisessä kolmen vyöhykkeen vaihtoehdossa säilytetään ennallaan nykyiset A- ja B-vyöhykkeet.

A- ja B- vyöhykkeisiin kuuluisivat Tampereen keskusta ja lähiöt (pohjoisessa Sorilaan asti), Vatiala, Sääksjärvi, Pirkkalan keskusta ja lähiöt, Pitkäniemi sekä Ylöjärven keskusta ja Vuorentausta.

C-vyöhykkeeseen kuuluisivat kaikki loput alueet: Pohjois-Tampere, Kangasala, Valkeakoski, Lempäälä, Vesilahti, Pirkkalan lentoasema ja haja-asutusalueet, Nokia ja Ylöjärvi sekä pieni osa Kuhmoisia.

Kolmen vyöhykkeen vaikutus lipunhintoihin on pieni, mutta pitkät monen vyöhykkeen matkat muuttuisivat edullisimmiksi.

Toinen vaihtoehto

Yhden vyöhykkeen malli olisi kahdesta vaihtoehdosta yksinkertaisempi. Tässä mallissa koko alue olisi yhtä yhtenäistä Nysse-vyöhykettä. Lippujen hinnat olisivat samat matkojen pituuksista riippumatta. Tässä mallissa matka Teiskosta Tampereen areenalle on samanhintainen kuin Pyynikintorilta.

Yhden vyöhykkeen malli nostaa lyhyiden matkojen lipunhintoja noin viidenneksen ja tekee pitkistä matkoista nykyistä edullisempia.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta tekee vyöhykemallista päätöksen alkuvuonna 2023. Lautakunta kuulee kaikkia alueen kuntia ennen päätöstä.

Mitä mieltä olet vaihtoehdoista? Voit kommentoida 18.11. kello 23. asti.