Ensilumi saapuu maan eteläosiin viikonloppuna – rannikolla voi sataa kymmenenkin senttiä

Suomen eteläosiin sataa ensilumi lauantain ja sunnuntain aikana, ennustaa Ylen meteorologi Elias Paakkanen. Lunta sataa pääosin yhdestä viiteen senttimetriä, mutta rannikolla saatetaan päästä kymmeneenkin senttiin.

Tällä hetkellä Suomen ylle muodostunut korkeapaine antaa viikonlopun aikana hieman periksi, jolloin etelästä nouseva matalapaine tuo lumisateet mukanaan.

– Lauantaina saapuvat ensimmäiset lumisateet ovat vähän vähäisempiä, mutta sunnuntaina saattaa sataa enemmän. Suomenlahti on tällä hetkellä sula, mikä voi voimistaa lumisateita rannikolla, Paakkanen arvioi.

Paakkanen korostaa, että autoilijoiden kannattaa laittaa talvirenkaat alle viimeistään nyt, jos niitä ei vielä ole.

– Vaikka tässä ei ole mitään kunnon myräkkää luvassa, autoilijat etelässä eivät ole vielä tottuneet talvikeliin. Erityisesti rannikolla ajokeli voi mennä aika huonoksi.

Lumisateet ovat pääosin tulossa vain eteläiseen osaan Suomea. Keski-Suomen korkeudella saattaa tulla joitakin sateita, mutta siitä pohjoiseen sää pysyy poutaisena viikonloppuna.

Pohjoisessa, idässä ja paikoin keskiosissa ensilumi on jo saatu. Ensilumen virallinen määritelmä on se, että aamukahdeksalta on vähintään yksi senttimetri lunta maassa.

Lämpötilat pysyvät nollan alapuolella koko maassa

Paakkasen mukaan lämpötilat pysyvät loppuviikon nollan alapuolella koko maassa päivisinkin. Etelässä pakkanen ei kuitenkaan ole kovin kireää, vaan öisinkin ollaan noin viiden pakkasasteen tuntumassa.

Tänään torstaina ja huomenna perjantaina pohjoisessa on paikoin kireitäkin pakkasia. Viikonloppuna lisääntyvä pilvisyys tuo hieman lauhempaa säätä myös Lappiin.

Ennen viikonlopun lumisateita luvassa on poutasäätä tänään ja huomenna. Enimmäkseen on pilvistä, mutta aurinko saattaa pilkistellä joillakin alueilla.

Vaikka ennusteen epävarmuus kasvaa ensi viikkoa tarkastellessa, talvinen sää näyttäisi jatkuvan myös silloin.

– Pakkasella pysytään, joten lumet eivät ihan heti ole sulamassa pois, vaan ne pysynevät joitakin päiviä maassa, Paakkanen arvelee.

