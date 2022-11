Tehy haastaa Helsingin kaupungin oikeuteen palkanmaksuongelmista

Hoitajien ammattijärjestö Tehy kertoo haastavansa Helsingin kaupungin työtuomioistuimeen palkkasotkun vuoksi. Aiemmin Tehy on tehnyt asiasta rikosilmoituksen (siirryt toiseen palveluun).

Tehy vaatii työtuomioistuimessa kiireellistä käsittelyä, sillä palkanmaksu on työnantajan tärkeimpiä velvollisuuksia.

— Haluamme saattaa työnantajan vastuuseen siitä, että se jatkuvasti rikkoo työehtosopimusta, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Työtuomioistuin voi määrätä työnantajan eli tässä tapauksessa Helsingin kaupungin hyvityssakkoihin.

Helsingin palkkasotkusta on uutisoitu viime keväästä asti. Syynä ongelmiin on huhtikuussa käyttöön otettu Sarastia-palkanmaksuohjelma.

Joiltain työntekijöiltä palkka on jäänyt kokonaan saamatta. Haittatyölisistä on voinut puuttua tuhansia euroja. Joillekin on taas maksettu jopa tuhansia euroja liikaa.

