Nämä kuusi ehdokasta kilpailevat vuoden 2022 Savonia-palkinnosta – yllättäen joukosta puuttuu Finlandia-ehdokas

Vuodesta 1986 saakka jaetun Savonia-palkinnon idea on huomioida kirjailijoita, joilla on kytkös Kuopioon ja lähiseudulle. Kuopiossa syntyneen Sami Tissarin Krysa jäi raadilta lukematta.

Kuopiossa julkistettiin vuoden 2022 Savonia-kirjallisuuspalkintoehdokkaat. Ensimmäistä kertaa Savonia-palkinnon historiassa kaikki ehdokkaat ovat esikoisteoksia. Kyseessä on Kuopion kaupungin vuodesta 1986 asti jakama palkinto, jonka suuruus on 12 000 euroa.

Savonia-palkinto jaetaan vuosittain kirjailijalle, jolla on kytkös Kuopioon tai lähiseudulle. Voittaja kerrotaan 9.12.2022.

Tänä vuonna raati luki yhteensä 86 palkinnon piiriin kuuluvaa kaunokirjallista teosta. Odotusten vastaisesti ehdokkaiden joukossa ei ole kuitenkaan kuopiolaissyntyisen Sami Tissarin esikoisteosta Krysa, joka on parhaillaan Finlandia-palkintoehdokkaana.

– Onhan se todella harmi, että me emme saaneet kirjaa luettavaksi, raadin puheenjohtaja Varpu Puskala sanoo.

Puskalan mukaan raati ei huomannut Tissarin savolaisjuuria, koska kirjaa on markkinoitu niin vahvasti pohjoiskarjalaisen metsurin kirjoittamana teoksena.

– Siinä vaiheessa, kun tieto tavoitti meidät oli liian myöhäistä, hän toteaa.

Kaikkiaan hän on tyytyväinen siihen, kuinka paljon huomiota itäsuomalaiset kirjailijat ovat saaneet tänä vuonna. Positiivista on myös se, että kaikista Savonia-ehdokkaista 15 on esikoisteoksia.

– Kirjat ovat kaikki todella upeita. Meillä on hyvä tulevaisuus tiedossa, Puskala sanoo.

Savonia-palkintoehdokkaat 2022:

Sari Aro, Nukkuvan jättiläisen laakso (Gummerus)

Sari Aron esikoisromaani kertoo suomalaisesta siirtokunnasta Brasilian sademetsissä. Keskiössä on savolaisen tytön selviytymistarina.

Aro on Espoossa asuva kuopiolaissyntyinen toimittaja. Hän työskentelee Ylen televisiouutisten tuottajana.

Iiti Elomaa, Pettämätön kauneudentaju (Pääjalkainen)

Iiti Elomaan tuo esille esikoisromaanissaan palan ennen kuvaamatonta suomalaista taidehistoriaa. Kyseessä on Suomen ensimmäisen ammattilaistaidemaalari Erik Johan Löfgrenin elämäkerta.

Kuopiolaissyntyinen Elomaa asuu Kaarinassa. Ennen eläkkeelle jäämistään hän työskenteli aluekoordinaattorina ja tulkkina.

Suonna Kononen, Tie päättyy meren rannalle (Karisto)

Joensuulaisen Suonna Konosen ensimmäinen fiktiivinen romaani on tarina matkasta Joensuusta Pohjois-Norjaan. Romaanin teema on vanhan elämän hylkääminen ja uusien valintojen tekeminen.

Kononen on asunut kouluvuotensa Kuopiossa. Useita tietokirjoja julkaissut Kononen tunnetaan Huojuva lato-yhtyeestä ja hän on sanomalehti Karjalaisen kulttuuritoimittaja.

Camilla Nissinen, Meitä vastaan rikkoneet (Tammi)

Camilla Nissisen esikoisromaani on kertomus uskonyhteisön ja perheen sairastuttavasta voimasta. Teoksessa kuvataan Jehovan todistajien uskonyhteisön kuristavaa voimaa.

Nissinen on joensuulainen pedagoginen informaatikko. Hän on syntynyt Tuusniemellä ja asunut siellä ensimmäiset 19 vuotta.

Oona Pohjolainen ja Adile Sevimli, Kärsimyskukkauuteaddiktio (Otava)

Pohjolaisen ja Sevimlin esikoisromaani sijoittuu nykyaikaa muistuttavaan todellisuuteen, jossa on esimerkiksi sosiaalista mediaa hyväkseen käyttäviä noitia. Noituutta harjoitetaan kaupunkiympäristössä, mutta silti keskeisenä teemana on luonnonsuojelu.

Pohjolainen on Helsingissä asuva kuopiolaissyntyinen kirjoittaja, pr-ammattilainen ja valokuvaaja. Sevimli työskentelee tällä hetkellä Ylioppilaslehden päätoimittajana.

Vilhelmiina Vilhunen, Lähtölaulu (Ntamo)

Vilhelmiina Vilhusen esikoisrunoteos tempaa lukijan mukaansa. Runoissa arkiset asiat näyttävät uudelta ja sanat ovat monimerkityksellisiä. Osittain ne ovat aforismin kaltaisia tiivistyksiä, osittain proosarunoa. Runot havainnoivat tarkasti ja paikoin yllättävästi ympäröivää maailmaa.

Vilhunen on helsinkiläinen, lapsuutensa Pieksämäellä asunut media-alan freelancer. Hän opiskelee Helsingin yliopistossa kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelmassa.

