Jalkapallomahti Brasilia saapui MM-kisoihin, kun maan tilanne on tulenarka – ”Äärioikeisto kidnappasi pelipaidan, joka kuului ennen koko kansalle”

– Valtaosa jalkapallotähdistä tulee todella köyhistä perheistä. Heillä ei ole ollut mahdollisuutta kouluttautua, koska he ovat uhranneet kaiken aikansa jalkapallouralle. He ovat raivanneet tiensä huipulle omin avuin, joten heidän on helppoa samaistua äärioikeiston arvoihin, joissa jokainen on itse vastuussa pärjäämisestään. He kokevat, ettei valtion tarvitse auttaa ketään, Malaia sanoo.