Venäjän hyökkäyssodan erikoinen seuraus: Suomalaisten pahkakuksien valmistus loppuu kuin seinään

Kuksat tehdään nyt kotimaisesta visakoivusta, kun venäläisiä pahkoja ei saada. Se on laadultaan yhtä hyvä kuin pahka, kertoo kesällä kuksien valmistuksen opetellut Sauli Lakkapää.

Ylitorniolla sijaitsevalla yhden miehen kuksapajalla on kiire. Tilauksia satelee, mutta tilaajat eivät aina tunnu ymmärtävän, että käsintehdyt puukupit pitäisi ehtiä tehdäkin, ja tällä pajalla työtä tekeviä käsiä on vain kaksi.

Muun muassa puukkoja valmistava yrittäjä Sauli Lakkapää opetteli kesällä tekemään myös kuksia, koska niiden kysyntä on vuodesta toiseen hurja – eikä hän muuten olisi saanut niitä tarpeeksi myytäväksi kauppaansa.

Se aidoin kuksa on totuttu tekemään koivun pahkasta, mutta nyt on ryhdyttävä ajattelemaan toisin. Pahkoja ei nimittäin enää saada.

Ennen Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan pahkoja tuotiin itänaapurista kymmeniä tuhansia kiloja joka vuosi, mutta sitten niiden saanti tyssäsi täysin.

Niinpä kuksantekijöiden on pitänyt löytää korvaava materiaali.

Visakoivu on pahkan veroinen

Lakkapään käsissä visakoivu muotoutuu tutun näköiseksi eräkupiksi. Kuksa muotoillaan vapaalla kädellä puupalikasta ja sahataan, hiotaan, keitetään ja öljytään lopulliseen muotoonsa yli kymmenen työvaiheen avulla.

Visakoivu on kuksantekijöiden mukaan materiaalina yhtä hyvä kuin pahkakin. Hitaasti kasvanut puu on kovaa, ja siitä syntyy kestävä kuppi.

– Ei näissä ole juuri muuta eroa kuin ulkonäkö. Visakoivukuksalle tehdään yksi käsittely enemmän, muuten tekeminen ei eroa, Lakkapää vertailee.

Vaikka kuksa lähtee pajalta kestävänä käsityötuotteena, sen voi vielä pilata osaamattomalla käytöllä. Kuksan esikäsittely ennen käyttöä on erittäin tärkeää, että se ei halkeile käytössä ja ime juomista makuja.

Älä pilaa uutta kuksaasi – näin käsittelet käsintehdyn kuksan ennen käyttöä.

Pahkapula päätti pitkän uran kuksantekijänä

Pellolainen Vesa Maansaari ehti tehdä kuksia yhden miehen pajassaan kymmeniä tuhansia, mutta päätti, että pahkapula on sopiva sauma lopettaa toistakymmentä vuotta kestänyt täysipäiväinen kuksien teko ja jäädä varhennetulle eläkkeelle.

Varsinkin, kun Lakkapää suostui jatkamaan Maansaaren aloittamaa työtä.

Maansaaren mukaan pahkojen saanti Venäjältä alkoi hiipua jo ennen sotaa. Kuksien kysyntä on edelleen niin kova, että niihin tarvittavia pahkamääriä ei pysty saamaan Suomesta millään.

– Vain joitakin yksittäisiä tarjotaan joskus yksityisiltä maanomistajilta. Ostoilmoituksilla yritettiin löytää pahkoja vähän joka paikassa, mutta ei löytynyt edes ilmoituksilla, Maansaari kertaa.

Aktiivisina työvuosinaan pelkästään Maansaari teki noin 10 000 kuksaa joka vuosi – eikä kuksien kysyntä ole hiipunut lainkaan.

Kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa – tekijöitä tarvitaan lisää

Kuksat eivät ole massatuote myymälöissä, vaikka kysyntä on jatkuvaa. Ongelmana on enemmänkin se, että tarjontaa ei ole tarpeeksi, sillä työkseen kuksia valmistavia käsityöläisiä on vähän.

– Valmistajia saisi olla enemmän, niukkuutta jaetaan jatkuvasti. Kuksien tekeminen tuntuu olevan katoavaa kansanperinnettä, luonnehtii Tervas Outdoor -yrityksen osakas Harri Saari.

Saaren mukaan pahkakuksien vaihtuminen visakoivukuksiin vähensi myyntiä vain hieman kappalemäärissä mitattuna, mutta ei liikevaihdossa. Visakoivukuksat ovat työtä ja materiaalia myöten täysin kotimaisia, mikä on korottanut kuksien jälleenmyyntihintaa muutamia prosentteja.

– Moni mieltää, että aito kuksa on pahkaa. Mutta toisaalta moni tykkää myös visakoivun ulkonäöstä, se on vähän erilainen, Saari sanoo.