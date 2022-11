Ukko Torni ajoi 10 000 kilometriä ja editoi aamukolmesta iltapäiväkolmeen – syntyi salatieteestä kertova dokumentti: "Aika titityy olin lopussa”

Kanttilassa vietettiin iltoja spiritismin parissa, Mannerheim kyseli ennustaja Aino Kassiselta Suomen tulevaisuudesta ja Jean Sibelius sävelsi rituaalimusiikkia veljilleen vapaamuurarilooshissa.

Satakunta vuotta sitten salatieteet kiinnostivat älymystöä, poliitikkoja ja taiteilijoiden kermaa. Tästä ajasta ja okkultismin tulosta Suomeen kertoo nurmeslaisen ohjaaja ja käsikirjoittaja Ukko Tornin dokumenttielokuva Huntu - kun okkultismi saapui Suomeen. Dokumentti sai ensi-iltansa Joensuun Rokumentti-elokuvatapahtumassa.

Torni on käyttänyt teoksen pohjatietona ja asiantuntijoina Turun yliopiston monivuotisen Uuden etsijät -hankkeen tutkijoita, mutta ääneen pääsevät myös nykypäivän mystiikan harrastajat ja harjoittajat.

Ukko Torni kertoo dokumenttielokuvan lähtökohdista.

Ukko Torni sanoo olevansa konkreettisten asioiden ihminen, jonka mieli viehättyy lähinnä tarinankerronnasta. Oma ymmärrys sitä kohtaan, miksi niin moni älymystöön liitetty tutki ja harjoitti rituaaleja sata vuotta sitten, lisääntyi dokumentin teon myötä.

– Esimerkkinä röntgensäteen keksiminen, tuon ajan ihmiselle tuli paljon sellaista, joka ei näkynyt, mutta oli todellista. Ihminen varmasti ajatteli, että voi olla monenlaista näkymätöntä voimaa ja henkimaailma tuntui mahdolliselta, pohtii Torni.

Koli oli mystinen innoittaja

Suomalaisen taiteen kulta-ajan tekijöistä liki jokainen oli viehättynyt mystisyydestä ja se näkyi myös heidän töissään Hugo Simbergistä Akseli Gallen-Kallelaan. Minna Canthin spiritismi-istunnoissa saattoi olla kyse pelkästään jännittävästä ajanvietteestä, mutta toisaalta Canth kirjoitti päiväkirjoihinsa olevansa teosofisten ajatusten pauloissa.

Aki Yrjänä kertoo dokumentissa okkultismista, jota hän on harrastanut 40 vuotta. Rockmuusikko ja runoilija on avoimesti salatieteilijä. Kuva: Torni Films Oy

Dokumentissa käydään läpi myös suomalaisen esoteerisen liikkeen omia vaikuttajahahmoja, joista tärkein on Pekka Ervast. Ukko Torni sai kuulla Ervastin pitäneen kesäleiriä Kiteellä, josta Torni on itse kotoisin. Sitä perua Kiteen kirjastossa on myös varsin laaja kokoelma suomalaisen teosofian ja Ruusu-Ristin perustajan Ervastin teoksia.

Teoksessa on myös muita kosketuspintoja Itä-Suomeen. Erityisesti Koli vaikutti moniin taiteilijoihin.

Huntu-dokumentti tehtiin vuodessa, mikä on tarkoittanut Tornille 10 000 kilometrin autoilua materiaalin perässä ja loppuvaiheessa kellon ympäri aamukolmesta iltapäiväkolmeen ajoittuneita editointisessioita. Tämä työtahti siksi, että kahden alle 3-vuotiaan lapsen isä on tehnyt päivisin myös yrityksensä tilaustöitä samaan aikaan.

– Kaupallisilla keikoilla rahoitin dokumentin teon. Mutta aika titityy olin kyllä tässä lopussa ja nyt pidän isyysloman.

Dokumenttia esitetään mahdollisesti Rokumentin lisäksi muilla festivaaleilla, mutta ulkopuolisen levittäjän sijaan Torni aikoo myös myydä elokuvan suoraan katsojille verkossa. Kiinnostus ilmeni jo elokuvan tekovaiheessa, sillä Hunnulle kerättiin rahoitusta joukkorahoituskampanjalla.

Huntu poikkeaa lähestymistavaltaan aiemmista okkultismia käsitelleistä ohjelmista.

– Tällä aiheella on ollut stigma, että esoteria on vaarallista hörhöilyä. Nyt aika on kypsä käsittelemään asiaa neutraalisti. Kukaan mukaan pyydetty ei kieltäytynyt ja meillä on mukana myös kirkollinen näkökulma.

