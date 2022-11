Porissa kasvitkin tanssivat – tanssitaiteilija uskoo, että lajien välinen rakkaus on ainoa tapa pelastua tuholta

Porin keskustassa sijaitsevan entisen Anttilan tuulikaapissa kasvit toivottavat tulijat tervetulleiksi.

Ne tarjoutuvat tarvittaessa myös seuralaisiksi.

Taiteilija Vespa Laine selventää, että Pori Dance Companyn Shade Avoidance -teosta voi katsoa yhdessä kasvin kanssa.

– Maksavan ihmisen seurassa kasvi pääsee ilmaiseksi sisään. Jos oma kasvi ei tullut mukaan, voi tästä ottaa itselleen ruukkukasvin kaveriksi.

Syvemmällä liiketilan tyhjyys muuttaa tunnelman taianomaiseksi. Alaltaan laaja, mutta matala tila on iso osa tanssiteoksen henkeä.

– Olen aivan hullaantunut tähän tilaan. Itse vietin teinivuoteni luuhaamalla Anttilan kahviossa. Uskon, että monella on paljon muistoja Anttilasta.

Historiallisen kauppaketjun haamu näkyy myös teoksen markkinoinnissa. Siinä on mukailtu Anttilan logoa.

Tanssijat tanssivat kasvien keskellä

Varsinainen tanssiteos esitetään kiinteistön toisessa kerroksessa. Rullaportaat vievät vielä avarampaan tilaan.

Siellä täällä näkyy kauppatoiminnan jäljiltä löytyneitä korkeita tavarakärryjä, joihin on lastattu viherkasveja.

Kasvien joukossa liikehtii neljä Pori Dance Companyn tanssijaa. Yhdessä joukko muodostaa Shade Avoidance -teoksen.

– Shade Avoidance on ihan oikea ja tutkittu ilmiö, jossa kasvit havaitsevat vieressä olevat objektit. Me haluamme tehdä kasveista aktiivisen toimijan, kertoo Vespa Laine.

Koreografia on tehty yhdessä tanssijoiden kanssa. Teoksen konsepti on Laineen käsialaa. Hänen taustansa on valotaiteessa. Myös torstaina ensi-iltansa saaneessa Shade Avoidancessa valaistus on tärkeässä roolissa.

– Laskimme, että sähköä kuluu siitä huolimatta tähän teokseen hyvin vähän.

Ihmisillä ja kasveilla pitkä yhteinen historia

Ihmisten ja kasvien taipale kulki elämän alkuhämärissä pitkään samaa reittiä. Syanobakteerien jälkeläisten tiet kuitenkin haarautuivat lopulta ja eliöt erkanivat toisistaan.

Kasvitaitelija Vespa Laine haluaa palauttaa tämän yhteyden. Hänen mukaansa eliöiden välinen myötätunto parantaa koko maapallon ja eliöstön hyvinvointia.

– Me olemme kaikki sukulaisia syanobakteerien kautta. Jos meillä olisi enemmän myötätuntoa yli eliörajojen, maailma olisi parempi paikka.

Laine tiedostaa, että voi olla liian kunnianhimoista tavoitella ihmisten asenteiden muuttumista yhden teoksen avulla. Silti jokainen tietoa lisäävä teos vie askeleen parempaan suuntaan.

– Tiede on jo 1950-luvulta kertonut, että olemme matkalla tuhoon tällä menolla. Silti kulutamme koko ajan enemmän. Ainoa tie tästä ulos on lajien välinen rakkaus.

Aito tieto on sen päättelyketjun päässä, jonka avulla taiteilija kokee pystyvänsä vaikuttamaan.

– Ihminen suojelee sitä, mitä se rakastaa ja rakastaa sitä, minkä tuntee ja tuntee sen, minkä on oppinut.

Voit keskustella aiheesta 20.11. kello 23:een asti.

Enemmän aiheesta:

Vespa Laine tekee musiikkia huonekasveilla: “Käsissäni olikin punkbändi, eikä kamariorkesteri”