Mielivaltaisia pidätyksiä ja väkivaltaa – näin seksuaalivähemmistöjä kohdellaan Qatarissa: ”Tilanne on lohduton”

Paikallisen poliisin valvonta Qatarin kisoissa on tiukkaa. Tässä he valvovat kisojen työntekijöitä illalla stadionin ulkopuolella.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema on Qatarissa vaikea. Homoseksuaalisuus on maassa kiellettyä, ja asiantuntijan mukaan seksuaalivähemmistöjen oikeuksia loukataan jatkuvasti.

Qatarin jalkapallon MM-kisoihin liittyviä epäkohtia on nostettu esiin kisojen myöntämisestä eli vuodesta 2010 lähtien. Kisojen lähestyessä tahti on kiihtynyt.

Yksi eniten huomiota herättäneistä epäkohdista liittyy seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaan Qatarissa. Konservatiivisessa arabimaassa sovelletaan tietyissä tapauksissa islamilaista sharia-lakia, jossa rikoksiksi luetaan muun muassa alkoholin käyttö, aviorikos ja homoseksuaalisuus.

Seta ry:n pääsihteeri Kerttu Tarjamo kuvailee seksuaalivähemmistöjen asemaa Qatarissa erittäin vaikeaksi.

– Käytännössä ihmisten oikeuksia loukataan koko ajan. Sateenkaariteemoista puhuminen tai niiden esillä pitäminen on lähes mahdotonta, Tarjamo kertoo.

Kisajärjestäjät ovat vakuuttaneet, että kaikki kisavieraat ovat tervetulleita seksuaaliseen suuntautumiseen, kansalaisuuteen, uskontoon tai sukupuoleen katsomatta.

Guardian lähestyi kisajärjestäjiä kesäkuussa (siirryt toiseen palveluun) seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen turvallisuuteen liittyvillä kysymyksillä. Median saamat vastaukset jäivät kuitenkin ympäripyöreiksi. SVT:n, NRK:n ja DR:n toukokuisessa testissä selvisi, että osa Kansainvälisen jalkapalloliitto Fifan suosittelemista hotelleista ei suostunut majoittamaan homoseksuaaleja. (siirryt toiseen palveluun)

MM-kisojen lähettiläs Khalid Salman kutsui marraskuun alussa julkaistussa, saksalaisen ZDF:n haastattelussa homoseksuaalisuutta vaurioksi aivoissa. (siirryt toiseen palveluun)

Mies juoksi sateenkaarilipun kanssa kentälle ennen Saksan ja Unkarin peliä miesten jalkapallon EM-kisoissa kesällä 2021. Kuva: 2021 Markus Gilliar

Guardian uutisoi puolestaan tiistaina, että homoseksuaalit säästyvät fyysiseltä kiduttamiselta, mikäli he ilmiantavat muita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajia. (siirryt toiseen palveluun)

– Nämä jutut kertovat siitä, että Qatarilla ei ole maana eikä kisajärjestäjänä mitään pyrkimystä vahvistaa sateenkaari-ihmisten oikeuksia, puuttua syrjintään tai purkaa syrjiviä lakeja, Tarjamo huomauttaa.

Marianne Miettinen kommentoi seksuaalivähemmistöjen asemaa Qatarissa lähetyksessä.

Viime kuussa ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch kertoi Qatarin viranomaisten pidättäneen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvia ihmisiä mielivaltaisesti.

– Ihmisiä on pidätetty vain esimerkiksi sen takia, miten he ilmaisevat sukupuoltaan. Pidätettyihin on raportoitu kohdistettaneen fyysistä väkivaltaa ja seksuaalista häirintää. Järjestelmä hyväksyy sen. Tilanne on siltä osin aika lohduton, Tarjamo kertoo.

Ei muutosta näkyvissä

Norjan jalkapalloliiton puheenjohtaja Lise Klaveness on vaatinut homoseksuaalisuuden kriminalisoivan lain purkamista. Maaliskuisessa puheessa Qatarissa järjestetyssä Fifa kongressissa Klaveness huomautti, ettei kisoja seuraavien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen turvallisuutta ole taattu. (siirryt toiseen palveluun)

Tarjamon mukaan järjestöt ovat keskustelleet niin Fifan kuin kisaorganisaationkin kanssa ja esittäneet listan toimia, joita olisi pitänyt tehdä. Järjestöt ovat vaatineet niin ikään lakien kumoamista ja kisoihin saapuvien seksuaalivähemmistöjen turvallisuuden takaamista.

– Valtaosa näistä ei ole edennyt. Mitään myönteistä kehitystä ei oikeastaan ole näkyvissä. Toki Qatarin puolelta on jonkin verran yritetty vakuuttaa, ettei kisoihin osallistuviin ulkomaalaisiin, jotka ovat sateenkaari-ihmisiä, kohdistu mitään kriminaalisaatiota tai minkäänlaista häirintää, että he voivat osallistua vapaasti.

Norjan jalkapalloliiton puheenjohtaja Lise Klaveness on nostanut esiin Qatarin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaan liittyviä epäkohtia. Kuva: Getty Images

Voivatko Qatariin matkustavat suomalaiset seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajat sitten olla huoleti?

– Qatarista on viestitty, että näin olisi. Ihmisoikeusjärjestöt pystyvät kertomaan viime vuosiltakin tapauksia, joissa Qatar on kohdistanut rajoituksia myös ulkomaalaisiin.

Tarjamon mukaan suurin virhe on jo tapahtunut, kun kisat on myönnetty maahan, jossa ihmisoikeustilanne on surkea.

– Vähintä, mitä tässä kohtaa voidaan tehdä on puhua sateenkaari-ihmisten ihmisoikeuksista ja nostaa niitä esille.

Moni joukkue aikoi pelata sateenkaarinauhoissa – Fifa uhkasi varoituksella, liitot peruivat aikeensa

Moni maa lähestyi kansainvälistä jalkapalloliitto Fifaa (siirryt toiseen palveluun) kuukausia ennen MM-kisoja ja pyysi lupaa voisivatko kapteenit kantaa käsissään sateenkaarinauhaa. Maat ovat halunneet osoittaa tukensa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolesta.

Fifa ei vastannut maiden kysymykseen, mutta julkaisi lauantaina, päivä ennen MM-kisojen avausottelua kampanjan, jossa kapteeneja pyydetään käyttämään joka päivä erilaista kapteeninnauhaa. Kapteeninnauhoissa on erilaisia viestejä, kuten ”jalkapallo yhdistää maailmaa”.

Esimerkiksi Englannin ja Walesin jalkapalloliitot ilmoittivat lauantaina, etteivät he aio luopua sateenkaarinauhoistaan.

Englannin kapteeni Harry Kane aikoo pitää Onelove-kapteenninnauhaa avausottelussa Irania vastaan. Kuva: The FA via Getty Images

Fifa puolestaan uhkasi sateenkaarinauhoja käyttäviä maita sakoilla.

Myös Hollannin kapteeni Virgil van Dijk ilmoitti käyttävänsä sateenkaarinauhaa maanantain ottelussa Senegalia vastaan.

Mahdollinen varoitus kuitenkin huoletti hollantilaispuolustajaa.

– Jos saan keltaisen kortin sen pitämisestä, meidän pitää pohtia asiaa, koska en tykkää pelata keltaisella kortilla, van Djik sanoi ottelua edeltävässä tiedotustilaisuudessa.

Maanantai-iltapäivänä, vain muutama tunti ennen maanantain otteluita Englannin, Walesin, Belgian, Tanskan, Saksan, Hollannin ja Sveitsin jalkapalloliitot julkaisivat yhteisen kannanoton, jossa he kertoivat pyytäneensä maajoukkueidensa kapteeneita olemaan käyttämättä sateenkaarinauhoja.

– Olimme valmiita maksamaan sakot, joita normaalisti annetaan varustesääntöjen rikkomisesta. Emme voi kuitenkaan asettaa pelaajiamme tilanteeseen, missä heille voidaan antaa tästä keltainen kortti tai jopa pakottaa heidän poistumaan kentältä, liitot kirjoittavat.

Liitot kertoivat olleensa erittäin tyytymättömiä Fifan päätökseen.

– Kirjoitimme Fifalle syyskuussa ja kerroimme toiveestamme käyttää sateenkaarinauhaa. Emme saaneet vastausta. Pelaajat ja valmentajat ovat pettyneitä. He kannattavat inkluusiota ja aikovat nyt näyttää tukensa muilla tavoin.

Juttua päivitetty 12.06: Lisätty tieto liittojen yhteisestä ulostulosta ja kehotuksesta kapteeneille jättää sateenkaarinauhat pois Fifan uhkailun vuoksi.