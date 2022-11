Eurooppaa valloittava kännykkäpankki Revolut on ukrainalais-venäläisen yhteistyön hedelmä - viime kuussa perustaja Nik Storonsky luopui kansallisuudestaan

Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan oli kulunut viikko, kun maksu- ja sijoituspalveluita tarjoava britti-startup Revolutin toimitusjohtaja Nik Storonsky julkaisi sodan tuomitsevan kirjoituksen yhtiön verkkosivuilla (siirryt toiseen palveluun).

Kirjoituksessaan venäläissyntyinen Storonsky kertoi pitäneensä ajatusta Venäjän ja Ukrainan välisestä sodasta mahdottomana. Hänelle venäläiset ja ukrainalaiset olivat veljeskansoja. Hän itse oli perustanut Revolutin yhdessä ukrainalaisen Vladyslav Yatsenkon kanssa.

Lontooseen perustetulla Revolutilla on Ukrainassa 50 työntekijää ja Venäjällä 200 työntekijää. Sodan syttyessä yhtiön oli pakko sulkea toimistoja ja siirtää ihmisiä turvallisempiin paikkoihin.

– Kesti noin puoli vuotta saada kaikki hoidettua. Se oli vaikeaa, sanoo Slushissa vieraillut Storonsky Ylen haastattelussa.

Venäläinen sijoitus on riski

Vuonna 2015 perustettu Revolut on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Yhtiöllä on yli 25 kuluttaja-asiakasta ja suunnitelmissa on laajentua uusille markkinoille muun muassa Brasiliaan, Intiaan ja Uuteen-Seelantiin.

Kasvu vaatii rahoitusta, jota Revolut on onnistunut keräämään tänäkin vuonna. Kaikki raha ei kuitenkaan kelpaa.

– On selvää, että nyt ei haluta ottaa venäläistä rahaa, Storonsky toteaa.

Venäläisillä sijoittajilla on aina riskinä päätyä sanktioiden kohteeksi. Tämä tarkoittaa, että venäläistä rahaa sisältävästä rahastosta saatu sijoitus pitää sisällään potentiaalisia ongelmia.

– Ne tekevät kaiken vaikeaksi. Esimerkiksi pankkien kanssa on vaikeampi toimia. Se on häslinkiä, Storonsky sanoo.

Storonsky luopui Venäjän kansalaisuudestaan

Revolut on aikaisemmin saanut venäläistä rahaa. Vuonna 2018 venäläismiljardööri Juri Milnerin sijoitusyhtiö teki ison sijoituksen yhtiöön.

Storonskyn mukaan tänä vuonna käydyillä rahoituskierroksilla ei ole ollut mukana venäläistä rahaa.

– Olemme tehneet due diligence -arviot ennen kuin olemme ottaneet vastaan rahoja. Olemme käyneet läpi jokaisen partnerin rahastossa, emmekä löytäneet yhtään venäläistä rahaa.

Storonsky meni vielä pidemmälle. Viime kuussa hän luopui Venäjän kansallisuudestaan.

Sijoittaja Juri Milner oli tehnyt oman ratkaisunsa jo elokuussa.

Markkinahulina ei ole heiluttanut Revolutia

Sota ei ole ainoa asia, joka on ravistellut rahoitusmarkkinoita. Inflaatio ja sen myötä nousseet korot ovat tehneet uuden rahoituksen saamisesta vaikeampaa. Finanssialla oman kierteen tähän kaikkeen ovat tuoneet meemisijoittajat ja kryptointoilijat.

Revolut on kännykkäpankki, joka tarjoaa sijoituspalveluita – myös kryptovaluutoille. Viime aikoina kryptomarkkinoilla on toimijoita kaatunut ja miljardeja kadonnut taivaan tuuliin. Storonsky sanoo, ettei nämä myllerrykset ole vaikuttaneet mitenkään Revolutin toimintaan.

Finanssialalla toimivana yhtiönä kännykkäpankin on kiinnitettävä paljon huomiota riskeihin, sääntelyyn ja vaatimuksiin.

– Koska emme ole suoraan altistuneet krypto- tai osakemarkkinoille, meillä menee hyvin, Storonsky sanoo.