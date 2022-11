Tapio Lehtisen vene upposi viidessä minuutissa, yksinpurjehtija pelastautui – lähetti aiemmin hätäviestin Intian valtamereltä

Yksinpurjehtija Tapio Lehtinen lähetti aamulla hätäviestin Asteria-purjeveneestään, tiedotti Golden Globe -kilpailu. Myöhemmin perjantaina tuli tieto, että Lehtinen on kunnossa ja pelastusveneessä. Hänen Asteria-veneensä on uponnut.

Lehtisen vene Asteria upposi perä edellä viidessä minuutissa. Hän ehti ottaa pelastuslautan käyttöön ja saada laukkuunsa hätävarusteita.

Tämä tapauksesta tiedetään

Lehtinen oli lähettänyt hätäviestin manuaalisesti veneestään Intian valtamereltä perjantaiaamuna kello 8.54 Suomen aikaa. Kisajärjestäjät eivät sen jälkeen saaneet tuntikausiin yhteyttä Lehtiseen satelliittipuhelimella.

Myös Lehtisen sijainnin kilpailun kartalla näyttävä reaaliaikainen seurantalaite oli lakannut toimimasta, kilpailuorganisaatio kertoi. Lehtisen Twitter-tilille päivitettyjen tietojen mukaan kuitenkin turvavarusteisiin kuuluva toinen henkilökohtainen paikanninlaite toimi ja antoi sijainnin.

Signaali oli paikallistettu 450 mailia eli noin 720 kilometriä kaakkoon Etelä-Afrikan rannikolta Intian valtamerellä. Etelä-Afrikan meri- ja ilmapelastuskeskus johti pelastusoperaatiota Lehtisen paikallistamiseksi. Lehtisen kaksi lähintä kilpailijaa olivat 95 ja 170 meripeninkulman päässä Lehtisen viimeisestä tiedossa olevasta sijainnista.

Myös Lehtisen Twitter-tilille (siirryt toiseen palveluun) oli päivitetty tietoja tilanteesta. Siellä kerrottiin, että hätäsignaalin lähetin oli pakattu purjeveneen pelastuslautan sisään ja aktivoitu manuaalisesti. Myös toinen turvavarusteisiin kuuluva henkilökohtainen paikanninlaite oli toiminnassa ja antoi Lehtisen sijainnin.

– Lähin laiva on noin 270 mailin (500 km) päässä Tapion sijainnista. Kapkaupungin meripelastuskeskus koordinoi pelastustoimia. Sääolosuhteet alueella ovat: tuuli 8-10 m/s, aallon korkeus 3–4 metriä, Twitterissä kerrottiin.

Tapio Lehtisen veneen uppoamispaikan sijainti on kaakkoon Etelä-Afrikan rannikolta. Kuva: Jaakko Torvi / Yle

Noin kello 14 Twitter-tilillä kerrottiin uusia tietoja. Lehtiseen oli saatu yhteys YB3-seuranta- ja viestintälaitteen kautta. Hän oli pelastuslautassa ja paikanninlaite toimii.

– Lehtinen on tosin hukannut silmälasinsa, joten haasteita lukea ja lähettää viestejä, Twitter-päivityksessä sanotaan.

– Tapio on pelastuslautassa pelastuspukuun pukeutuneena, mutta purjevene Asteria on uponnut. Kisaorganisaatio tiedottaa tilanteesta pian lisää. Odotamme Tapion omaa tarinaa tapahtuneesta.

Myös kisaorganisaatio kertoi Facebookissa ja Instagramissa samanlaista tietoa.

Retrokilpailu 1960-luvun tekniikalla

Lehtinen, 64, starttasi sunnuntaina 4. syyskuuta Les Sables-d’Olonnen satamasta maailman haastavimmaksi yksinpurjehduskilpailuksi kutsuttuun Golden Globeen. Se purjehditaan soolona maapallon ympäri ilman pysähdyksiä tai modernia teknologiaa.

Lehtinen oli hätäsignaalin saapuessa matkalle Eteläiselle jäämerelle. Helsingin Sanomat kertoo (siirryt toiseen palveluun), että alkuviikosta Lehtinen ohitti Kapkaupungin ja kertoi jatkavansa hyvällä mielellä Eteläiselle jäämerelle. Silloin vene oli ehjä ja hyväkuntoinen.

Lehtinen osallistuu kisaan samalla 36-jalkaisella Asteria-veneellään, jolla hän purjehti myös vuosina 2018–19 ensimmäisen Golden Globe -kisansa. Silloin hänestä tuli purjehdushistorian kuudes ihminen, joka on selvittänyt maailman pisimmän purjehduskilpailun lähdöstä maaliin.

Tuolloin purjehdus alkoi Les Sables-d’Olonnen satamasta heinäkuun 1. päivä 2018. Lehtinen saapui maaliin Les Sables-d'Olonneen 19. toukokuuta 2019.

Tapio Lehtinen oli vieraana Ylen 8 minuuttia -ohjelmassa heinäkuussa. Hän kertoi silloin tulevasta yksinpurjehduksesta. Voit katsoa jakson alta.

Golden Globe Race on retrokilpailu, jossa ei saa käyttää mitään vuoden 1968 jälkeistä tekniikkaa. Lehtinen kertoi, että se vaikuttaa eniten navigointiin ja paikanmääritykseen.

Lehtinen navigoi sekstantilla, jolla purjeveneen paikka määritetään suhteessa taivaankappaleisiin, kuten tähtiin. 1700-luvulla keksityllä sekstantilla navigointi on hidasta.

– Sekstantilla mittaan auringon korkeuden horisontista. Sitten katson mittaushetken mekaanisella kellolla sekuntin tarkkuudella, Lehtinen kertoi.

Sen jälkeen Lehtinen vertaa mittauspistettä taulukkokirjaan, johon on listattu taivaankappaleiden korkeuksia eri ajankohtina. Kahden tällaisen mittauksen jälkeen Lehtinen saa piirrettyä karttaan kaksi janaa, joiden risteyskohdassa vene on.

Lehtinen kertoi edelliskisansa opeista

Ensimmäisessä, vuoden 1968 kilpailussa, maaliin pääsi vain yksi kilpailija, sittemmin suorituksestaan aateloitu Sir Robin Knox-Johnston.

2018–19 kilpailuun osallistuneista 18 purjehtijasta viisi pääsi maaliin. Lehtinen saapui neljä kuukautta voittajan jälkeen. Hitaus johtui siitä, että veneen pohja oli kasvanut täyteen hanhenkaulakotiloita, barnakkeleita. Vääränlainen pohjamaali ei estänyt kotiloita, kuten oli tarkoitus.

Tapio Lehtinen 8 minuuttia -jakson kuvauksissa Helsingissä 30.6.2022. Kuva: Mimmi Nietula / Yle

Lehtinen kertoi STT:lle syyskuussa, että edellisestä kilpailusta opittuna Asteriassa on nyt valtamerikelpoinen pohjamaali, parempi tuuliperäsin, uusia purjeita ja vähemmän painoa.

– Asteria on paremmassa kunnossa kuin koskaan. Nyt pohjamaalikin on valtamerikelpoista, eikä edellisen kisan kaltaista barnakkelikatastrofia pitäisi syntyä. Harvoin voi urheilukilpailussa kertoa pyrkivänsä tekemään kolme kuukautta aiempaa nopeamman suorituksen, mutta pohjamaalivahingosta on opittu ja sen opin avulla nopeutan kulkuani kahdella kuukaudella, Lehtinen pohti syyskuussa.

– Olen myös karsinut varusteiden ja muonavarastoni painoa edellisestä kisasta 700 kiloa ja lisäksi Asteriassa on uusi tuuliperäsin, joka oikaisee veneen kulkua. Siitä tulee ajansäästöä pari viikkoa. Loput kaksi viikkoa kiritään puhtaasti sisulla, tahdonvoimalla ja viime kisan synnyttämällä revanssihengellä.

Myös tämän vuoden kisassa barnakkelit ovat silti häirinneet Lehtisen purjehdusta. Marraskuun 14. päivä Lehtinen oli noussut kilpailussa kuitenkin jo toiseksi. Helsingin Sanomien mukaan (siirryt toiseen palveluun) Lehtinen kertoi valvoneensa yhtä soittoa lähes 50 tuntia, kun hän lähestyi Kapkaupunkia ja suuntasi sieltä kohti Eteläistä jäämerta.

Suomalaiset radioamatöörit saavat pitää Lehtiseen yhteyttä meriasemien kautta, ja järjestäjien kautta Lehtiseen voi tiettyinä aikoina ottaa yhteyttä satelliittipuhelimella, mutta hänelle ei saa kertoa säätietoja eikä sijaintipaikkatietoja.