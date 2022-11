Mikael Virtanen, 22: ”Aina pitää jostain stressaa” – kysyimme nuorilta, miksi arki oikeasti ahdistaa

Lähetteiden määrä nuorten psykiatriseen hoitoon on kasvanut jatkuvasti vuodesta 2015 lähtien. Nuorisopsykiatrian ylilääkärin mukaan nuorten arjessa ei ole nyt kaikki kunnossa.

– Ajatus siitä, että jonkinlainen sota saattaa olla tulossa tänne tai jonnekin läheisyyteen, tuskin hirveästi innostaa ketään. Kun maailmalta koko ajan tulee ilmastonmuutosta ja sotaa, eihän siinä hirveän positiivisella mielellä pysty olemaan.

Näin kuvailee Melina Ilkka, 20, asioita jotka huolestuttavat nyt nuoria.

Nuorten jaksamisesta ollaan nyt huolissaan Tampereella, sillä TAYSin nuorten psykiatrinen osasto on ollut ääriään myöten täynnä viime aikoina. Pahimmillaan osalle kiireistä hoitoa tarvitsevista potilaista on löytynyt nukkumapaikka vain lattialta.

Tilanne on ollut huolestuttava myös aikuispsykiatrian puolella. Nokian Pitkäniemessä sijaitseva sairaala on täynnä ja henkilöstöstä on kova pula. Sairaala teki syyskuun lopulla ilmoituksen aville omasta toiminnastaan.

TAYSin nuorisopsykiatrian resursseja on kasvatettu, mutta nuorisopsykiatrian ylilääkäri Riittakerttu Kaltiala ei usko sen korjaavan ongelmaa. Ylen haastattelussa hän sanoi, että nyt tulisi miettiä, mitä yhteiskunnallisia toimenpiteitä tulisi tehdä, jotta nuoret selviytyisivät arjesta.

– Meillä on käynnissä valtava nuorten mielenterveyden kriisi. Nuorten arki ei ole kohdillaan, hän totesi.

Lisää: Kriisiytynyt nuorisopsykiatrian osasto sai lisää henkilökuntaa, mutta auttaako sekään oikeasti? Ylilääkäri: ”Nuorten arki ei ole kohdallaan”

Nuoret kokevat hoitoon pääsyn vaikeaksi

Yle kysyi nuorilta Tampereella, mitkä asiat tällä hetkellä vaikeuttavat arjessa jaksamista.

Hämeenkatua pitkin kävelevä Emilia Parkkila, 19, on huomannut, että pandemian vaikutukset näkyvät edelleen nuorissa. Sen lisäksi uudeksi huolenaiheeksi on noussut Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.

Koronanjälkeisessä ajassa yhteyksiä muihin ei ole päässyt syntymään.

– Ja sitten ihan kaikki koulupaineet, kaikki sotajutut ja ilmastonmuutos ovat asioita, jotka ahdistavat.

Emilia Parkkila huomasi viime keväänä ylioppilaskirjoitusten aikaan, kuinka sota huolestutti monia nuoria. Kuva: Helmi Holopainen / Yle

Monissa Suomen psykiatrisissa sairaaloissa on enemmän potilaita kuin niihin mahtuisi. Ylilääkäri Riittakerttu Kaltialan mukaan lähetteiden määrä nuorten psykiatriseen hoitoon on kasvanut jatkuvasti vuodesta 2015 lähtien.

Emilia Parkkila arvelee, ettei nykyisillä toimintatavoilla saada nuorten arjessa merkittäviä muutoksia aikaiseksi.

Hän madaltaisi kynnystä hakea apua.

– Pitäisi tehdä paljon selkeämmäksi, että miten pystyy hakemaan apua, eikä koskaan vähätellä avun tarvetta, Parkkila sanoo.

Myös Melina Ilkka on sitä mieltä, ettei mielenterveyspalveluiden pariin pääse tarpeeksi helposti.

Pitkä prosessi avun saamisessa saattaa lannistaa, ja kynnys hakea apua kasvaa koko ajan.

– Esimerkiksi terapeutin hakeminen on pitkä prosessi, niin se on jo alusta asti lannistavaa, hän sanoo.

Melina Ilkka toivoo, että ihmiset pyrkisivät tässä maailmantilanteessa levittämään positiivisuutta ja lähimmäisenrakkautta. Kuva: Helmi Holopainen / Yle

Koulupaineet kasvattavat stressiä

Kaverukset Mikael Virtanen, 22, ja Mikael Kaukinen, 19, kuvailevat nuorten arkea Tampereella hetkiseksi.

– Riippuu tosi paljon siitä, minkälaisen arjen on itelleen väsännyt. Jos on paljon koulua, töitä, kaikkea mahdollista, niin kyllä se on aika hektistä ja stressaavaa, Kaukinen sanoo.

– Ihan koko ajan pitää jotain tehdä, ei ole kyllä vapaata missään kohtaa. Aina pitää jostain stressaa, Virtanen sanoo.

Miesten mukaan moni nuori joutuu tekemään opiskelujen ohella töitä, mikä aiheuttaa ylikuormittumista.

Esimerkiksi inflaatio näkyy jo siinä, ettei osalla ole vaihtoehtoja, kertoo Kaukinen.

– Mitä olen kavereilta sun muilta kuullut, ei oikein pysty enää keskittymään pelkästään opiskeluun, ellei ole hyvä tukiverkko taustalla. Niillä joilla ei ole, se on vähän huono homma.

Kaimat Mikael Virtanen ja Mikael Kaukinen ovat yhtä mieltä siitä, että töistä saatava palkka vaikuttaa liian paljon opiskelijan saamiin Kelan tukiin. ”Siinä ei ole mitään järkeä”, Kaukinen sanoo. Kuva: Helmi Holopainen / Yle

Myös koulun ja etenkin ylioppilaskirjoitusten paineet vaikuttavat arkeen. Ilta-Sanomat uutisoi elokuussa (siirryt toiseen palveluun), että TAYSin nuorisopsykiatrian osasto täyttyi koulujen alettua ennätysnopeasti itsetuhoisista nuorista.

Mikael Virtanen ja Mikael Kaukinen tunnistavat lukion vaativuuden.

– Lukiossa pitää stressata ihan koko ajan varsinkin kakkos- ja kolmosvuotena. Kaikki ovat ihan paniikissa koko ajan, ja kirjoitukset tulee päälle. Se on vaikein kohta, Virtanen sanoo.

Kaukinen on samaa mieltä. Hänestä lukion ja kirjoitusten tärkeydestä paasaamista pitäisi vähentää.

– Nykyään on niin paljon muitakin mahdollisuuksia, hän sanoo.

Mitä ajatuksia juttu herättää? Voit kommentoida aihetta 20. marraskuuta kello 23:een saakka.

Enemmän aiheesta:

Linn Kantola, 20, asui yli vuoden psykiatrisella osastolla: ”Kaikilla lääkäreillä oli erilaiset näkemykset minusta ja ongelmistani”

”Itkin kokeessa, kun pelkäsin, etten osaa” – Yle selvitti, millaisissa lukioissa on uuvuttu eniten, testaa myös oma riskisi

”Kaikki eivät uskalla hakea apua”, sanoo Tytti Grön – kaksi hyvinvointivalmentajaa palkattiin auttamaan 3 200 lukiolaista