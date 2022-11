Palkkapäivän muutos yllätti hoitaja Ulla Ruokolaisen ja muut pitkää määräaikaisuutta tekevät: joulu on tulossa ja palkalla pitääkin pärjätä kaksi viikkoa pidempään

Muutos on ollut esillä jo toukokuussa, mutta osa on saanut siitä tiedon vasta marraskuussa. Tiedottaminen saa kritiikkiä, Oulun kaupunki taas on sitä mieltä, että henkilöstön on seurattava asioita.

Ulla Ruokolainen on yksi heistä, jota muutos koskee.