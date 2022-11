Kadulla on tyttöjä, jotka oireilevat väkivallalla ja keräävät itselleen nimeä: asiantuntijat kertovat, miksi olemme nyt vedenjakajalla

”Tyttöjen väkivallan taustalla on usein kokemus yksin jäämisestä.

Meillä on maahanmuuttajataustaisia ja kantasuomalaisiakin perheitä, joissa molemmat vanhemmat ovat niin traumatisoituneita, että he eivät voi sietää, että lapsella on paha olla.

Lapsi ei saa kokemusta, että pahasta olosta voi selvitä ja tunnetta voi säädellä.

Kyllä meillä on väkivallalla oireilevia tyttöjä, jopa sellaisia, jotka keräävät itselleen nimeä tuolla kadulla ja heidät tunnetaan.

Näitä pääkaupunkiseudun nuoria tunnetaan Helsingin kaduilla nimeltä ja heitä varotaan: muut tietävät, että heitä ei kannata suututtaa, koska he kostavat. Poikiin verrattuna he ovat marginaalinen ryhmä.”

Veera Vettenranta, johtava sosiaalityöntekijä, Toivo-hanke