Ukrainalainen lääkäri lähtisi lähihoitajaksi, mutta Suomessa se ei suoraan onnistu – samaan aikaan hoitoalan työntekijöitä tuodaan ulkomailta

Natalia Zahorodnia on työskennellyt Ukrainassa lääkärinä. Suomeen tultuaan hän haluaisi työskennellä hoitoalalla vaikka lähihoitajana, mutta se ei käy sillä lähihoitaja on lailla suojattu ammattinimike.

Ukrainalainen Natalia Zahorodnia on koulutukseltaan lääkäri ja työskennellyt ammatissaan pitkään. Suomessa hän ei kuitenkaan pääse suoraan edes lähihoitajan töihin.

Eu-alueen ulkopuolinen tutkinto ei kelpaa Suomen viranomaisille, sillä lähihoitajan ammatti on Suomessa nimikesuojattu. Esteenä on myös kielitaito, mikä Zahorodnian mielestä on ymmärrettävää.

– Mutta Suomeen on tullut paljon nuoria ukrainalaisia terveydenhuollon ammattilaisia, sairaanhoitajia, eri erikoisalojen lääkäreitä, jotka haluaisivat ja voisivat työskennellä terveydenhuollossa. Kielenopiskelu yksin kotona, ilman käytännön harjoittelua valitettavasti hidastaa pääsyä alalle, Zahorodnia harmittelee.

Samaan aikaan hoitoalalla kärsitään hurjasta työvoimapulasta ja esimerkiksi yksin Filippiineiltä on tuotu satoja hoitoalan työntekijöitä.

Hoitajaliitto Superin mukaan tähän liittyy kuitenkin eettisiä ongelmia: moni koulutettu hoitaja jumiutuu Suomessa matalimmin palkattuihin hoiva-avustajan tehtäviin.

Lisää: Yksityiset firmat alkavat tuoda Keniasta hoitajia paikkaamaan Suomen hoitajapulaa – tutkija näkee isoja eettisiä ongelmia

Kielitaidon oppii parhaiten työelämässä

Pohjois-Pohjanmaalla Siikalatvan vanhuspalveluissa hoiva-avustajina työskentelee parikymmentä filippiiniläistä hoitajaa. Yksi heistä on kotimaassaan kätilöksi opiskellut Carol Ancheta, 31.

Suomi tarjoa Anchetan mielestä hyvä työpaikan, mahdollisuuden opiskella ja edetä urallaan. Siihen ei olisi ollut kotimaassa mahdollisuutta.

– Lisäksi Suomi on rauhallinen ja hyvä paikka elää, Ancheta sanoo.

Ulkomaiset hoiva-avustajat saavat kielikoulutusta ennen maahan tuloaan, mutta opittu kirjakieli ja käytännön puhekieli murteineen eroavat Anchetan mielestä todella paljon.

– Kotihoidossa työskennellessä saan keskustella asiakkaiden kanssa. Se on paras tapa oppia kieltä.

Ancheta tuli Suomeen Mehiläisen rekrytointiyritys HSS:n kautta. Yritys tarjoaa työntekijöilleen myös hoiva-avustajan koulutusta.

Super perää yrityksiltä koulutusvastuuta

Superin asiantuntijan Leena Kaasisen mielestä työnantajien pitäisi kieliasiassa ottaa enemmän vastuuta ulkomaalaisista työntekijöistään. Hänen mukaansa Superin tekemät selvitykset ja kokemus osoittavat, että näin ei nyt useimmiten tapahdu.

– Maahan tulijat jäävät oman onnensa nojaan, kuten myöskin se yksikkö, johon he tulevat. He eivät saa välttämättä minkään valtakunnan valmennusta. Luotetaan siihen, että kyllä siellä [työssä] oppii.

Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) kehitysjohtaja Kimmo Nikkasen mukaan myös työnantajat tarvitsevat osaamisen lisäämistä.

– Pahimmillaan voidaan Suomessa laittaa kansainvälinen osaaja suoraan mitoitukseen ja työvuoroon ja ajatellaan, että ”kun syvään päähän uimahallissa heitetään, niin kyllä se uimaan oppii”.

KAMK, Kainuun liitto ja työ- ja elinkeinoministeriö pyrkivät yhteistyössä valmentamaan työyhteisöjä vastaanottamaan kansainvälisiä osaajia.

Kainuussa muuntokoulutetaan sambialaisia sairaanhoitajia

KAMKilla on myös kehityshanke, jossa se tuo ensi keväänä 134 sairaanhoitajaa Sambiasta. He opiskelevat tällä hetkellä kotimaassaan suomen kieltä ja sairaanhoitoon liittyviä teemoja, joita he eivät ole omassa yliopistossaan opiskelleet.

Maahantulijat työskentelevät ensin hoiva-avustajina tai lähihoitajina, ja kouluttautuvat työn ohessa sairaanhoitajiksi. Monimuoto-opetuksena järjestettävä täydennyskoulutus kestää noin puolitoista vuotta, ja sen jälkeen he ovat päteviä sairaanhoitajia Suomessa.

Opiskelijat ovat tutkinto-opiskelijoita, eli koulutuksen maksaa Suomen yhteiskunta.

– On suomalaisten etu, että saamme tänne osaavaa porukkaa, ja se on myös henkilöiden kannalta järkevää, Nikkanen sanoo.

Hänen mukaansa malli ei ole maailmalla kovinkaan tuore, mutta Suomi laahaa jäljessä.

– En tiedä miksi Suomessa tästä asiasta on tehty kovin vaikeaa. On aivan hullua, että Suomessa pistetään koulunpenkille valmiit sairaanhoitajat, joilla on 20 vuotta työkokemusta.

Lääkäri ei kelpaa suoraan lähihoitajaksi

Suomessa lääkäri, sairaanhoitaja ja lähihoitaja ovat terveydenhuollon ammattinimikkeitä, joihin vaaditaan laissa määritelty koulutus ja pätevyys.

Natalia Zahorodniaa tilanne harmittaa, sillä hän on kuullut hoitoalan työvoimapulasta ja nähnyt sairaanhoitajien mielenosoituksia.

– Ehkä kannattaisi miettiä asiaa, sillä maahan on tullut jo valmiita terveydenhuollon ammattilaisia. Meitä pitäisi vain auttaa oppimaan suomen kieltä. Me olemme valmiita tekemään työtä Suomen ja potilaiden hyväksi, hoitamaan ja auttamaan heitä.

EU-alueelta tulevat saavat tutkintonsa tunnustetuksi automaattisesti, kunhan kielitaitoedellytys täyttyy. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta, kuten Natalia Zahorodnialta, vaaditaan täydennyskoulutusta – tai he tyytyvät hoiva-avustajan töihin, kuten Carol Ancheta.

Superin Leena Kaasisen mielestä ongelma on siinä, että Suomeen rekrytoitavalla henkilöllä voi olla esimerkiksi akuuttisairaanhoidon koulutus, mutta täällä hänet rekrytoidaan hoiva-avustajaksi vanhuspalveluihin.

– Hän ei välttämättä itsekään tiedä, mihin tehtäviin hänet on tuotu, Kaasinen moittii.

Valvira ei valvo hoiva-avustajia

Valvira ei valvo hoiva-avustajia, koska hoiva-avustaja ei ole laissa määritelty terveydenhuollon ammattihenkilö, sanoo ryhmäpäällikkö Jenni Kangas. Valvira kuitenkin valvoo hoiva-avustajia palkkaavia terveydenhuollon toimintayksikköjä.

Hoiva-avustajia tuovat maahan kuitenkin niin suuret yksityiset terveysjätit kuin pienemmät rekrytointifirmat. Valviran ja myös sosiaali- ja terveysministeriön käsitys tilanteesta on, että niiden toimintaa ei juurikaan valvota.

– Se tässä onkin ehkä se ongelma, että on monenlaisia eri tahoja, yksityisiä yrityksiä, jotka hoitavat rekrytointia ja valvonta puuttuu, sanoo Jenni Kangas.

Sote-ammattilaisten ulkomaiseen rekrytointiin liittyviä asioita valmistellaan parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriössä ja työ- ja elinkeinoministeriössä.

Pelkästään kiristyvän hoitajamitoituksen täyttämiseen vanhuspalveluissa lasketaan tarvittavan noin 3500 hoitajaa lisää. Koko hoitoalalla puhutaan lähivuosina jopa kymmenien tuhansien hoitajien tarpeesta.