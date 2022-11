Porissa pestään poliittista jälkipyykkiä – Yle selvitti, miksi Aki Lindénistä ei tullut Porin kaupunginjohtajaa vuonna 2004

Pitkän linjan porilaisvaikuttaja Sampsa Kataja (kok.) haluaa oikoa käsitystä, että demarien ehdokkaan vastustaminen on ollut kokoomukselle tärkein motiivi Porin viimeisissä kaupunginjohtajavaaleissa. Kataja on entinen kansanedustaja, Porin kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja.

Porin kokoomuksen valtuustoryhmä äänesti viime maanantain kaupunginjohtajavaalissa sitoutumatonta Lauri Innaa jo ensimmäisellä kierroksella ja hylkäsi näin omaa puoluettaan edustavan Lauri Kilkun.

Inna valittiin kaupunginjohtajaksi ylivoimaisella äänten enemmistöllä. Inna on ensimmäinen ei-demari, joka on valittu tehtävään sodan jälkeen.

Lauri Inna on Porin uusi kaupunginjohtaja. Kuva: Antti Laakso / Yle

Kataja: Voimme äänestää myös demaria

Osa politiikkaa seuraavista porilaisista on arvellut, että kokoomus siirtyi Innan taakse varmistaakseen, että demariehdokkaalla, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulla ei ole mahdollisuuksia tulla valituksi.

Sampsa Kataja sanoo, että kokoomukselle kelpaa kyllä demariehdokas, jos tämä on ehdokkaista paras. Hänen mukaansa kokoomus pitää pätevyyttä puolueen jäsenkirjaa tärkeämpänä. Hän haluaa kertoa esimerkin vuodelta 2004.

Sampsa Kataja (kok.) Porin valtuustossa syyskuussa. Kuva: Jari Pelkonen / Yle

Mitä tapahtui 2004?

Erityisen paljon Porissa on viime vuosikymmeninä puhuttu siitä, miksi varsin tuntematon Aino-Maija Luukkonen (sd.) valittiin kaupunginjohtajaksi vuonna 2004. Tuolloin pidetyssä vaalissa kokoomus asetti ehdolle oman miehensä Kari Hannuksen, joka hävisi vaalin niukasti demarien ja vasemmistoliiton äänestettyä Luukkosta.

Porin valtuuston kokoomusryhmää vuonna 2004 johtanut Kataja kertoo nyt, että kokoomus oli valmis äänestämään demariehdokasta, jos ehdokkaaksi olisi asetettu Aki Lindén.

Porilaistaustainen Lindén oli tuolloin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja. Myöhemmin hän on tullut tunnetuksi muun muassa SDP:n kansanedustajana ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun äitiysloman sijaisena. Lindén oli ollut Porissa terveysviraston päällikkönä vuosina 1987–1995.

– Minäkin olin usein yhteydessä Lindéniin. Porin demarijohdolle Lindén ei kuitenkaan sopinut. Demarit antoivat Lindénin ymmärtää, että hakeminen Porin kaupunginjohtajaksi ei ole lainkaan soveliasta. Hän ei sitten lähtenyt omaa puoluettaan vastaan sotimaan, Kataja sanoo.

Kataja: Demarit eivät halunneet Lindéniä

Sampsa Kataja arvioi, että Aki Lindén ei ollut riittävän lähellä tuolloista demarijohtoa, parivaljakkoa Ahti Salmi–Esa J. Wahlman. Wahlman oli jo tuolloin Porin sosiaalidemokraattisen kunnallisjärjestön puheenjohtaja. Ahti Salmi oli pitkäaikainen demarien vaikuttaja, joka on nyttemmin jäänyt pois päivänpolitiikasta.

Porin SDP:n kunnallisjärjestön puheenjohtaja Esa J. Wahlman vuonna 2018, kun hän vielä oli Porin kaupunginvaltuutettu. Taustalla nykyinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Laulainen (sd.). Kuva: Antti Laakso / Yle

– Tapasimme Aki Lindénin kanssa viime kesänä. Naureskelimme tilannetta ja sitä, että tällä kertaa hän jättää hakemisen väliin, Kataja kertoo.

Ylen tietojen mukaan Luukkosen päätyminen SDP:n kaupunginjohtajaehdokkaaksi yllätti monet demaritkin. Luukkonen oli ennen Poriin siirtymistään Lohjan perusturvajohtaja.

Valintaa oli valmisteltu sosiaalidemokraattien pienessä sisäpiirissä. SDP:ssä on perinteisesti äänestetty tiukasti ryhmäkurin mukaan, ja puolueen edustajat asettuivat Luukkosen taakse valtuustossa.

Lindén: Näin se oikeasti meni

Yle tavoitti Aki Lindénin kommentoimaan Katajan arviota. Lindén kertoo oman näkökulmansa mielellään, vaikka ei aktiivisesti ole aiemmin ottanut huhuihin isompaa kantaa.

Lindénin mukaan SDP:n ”toverit” – Wahlman ja Salmi – olivat tulleet hänen luokseen demarien puoluekokouksessa Tampereella kesällä 2002 ja kysyneet hänen halukkuuttaan Porin kaupunginjohtajaksi.

– Olin juuri aloittanut vuonna 2001 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajana ja sanoin, etten ole käytettävissä. Se keskustelu päättyi sosiaalidemokraattien osalta siihen. En tiedä, mikä olisi ollut jatko, jos olisin vastannut toisin.

Kaupunginjohtajapohdinta ei kuitenkaan jäänyt tähän. Lindén kertoo, että vuoden 2004 lähestyessä useiden muiden porilaisten poliittisten ryhmien edustajat ottivat häneen yhteyttä.

– Muun muassa kokoomuslaiset ja kristillisen liiton Simo Korpela antoivat ymmärtää, että minut saatettaisiin valita yksimielisesti. Puhuin asiasta kotonakin puolison kanssa, eikä hänellä ollut mitään asiaa vastaan. Edelleenkin silti priorisoin sairaanhoitopiirin. Tässä tämä asia kaikessa karuudessaan, Lindén sanoo.

”Minua ei kielletty hakemasta”

Aki Lindén kiistää, että vuonna 2004 porilaiset demarit olisivat kieltäneet häntä hakemasta Poriin.

– En ole joutunut sellaiseen tilanteeseen, että Wahlman ja Salmi olisivat minulle viestittäneet, että ei pidä hakea Poriin.

Olisitko hakenut Poriin, jos vuonna 2004 demarit olisivat vielä soittaneet sinulle ja pyytäneet hakemaan Poriin, kun muistakin puolueista oli tullut sinulle toiveita?

– En. Jos olisin antanut kokoomukselle ja muille ryhmille vihreää valoa, vahva olettamukseni on, että olisin saanut SDP:stä ja vasemmistoliitosta tukea. Ratkaisin asian omasta mielestäni ihan itse. Haluan korostaa, että minulla ei ole mitään Poria vastaan, mutta hoidin mielenkiintoista tehtävää kotikaupungikseni muodostuneessa Turussa, Lindén sanoo.

Entä onko päätös harmittanut jälkikäteen?

Lindén naurahtaa ja vastaa.

– Ei varsinaisesti. Kaupunginjohtajan paikat ovat tuulisia. Ja palkkakin oli Turussa vähän korkeampi, vaikka se ei ole ratkaiseva asia. Terveydenhuolto on myös virkamiesjohtoisempi kuin kaupungin yleishallinto, joka on kaupunginhallituksen peukalon alla. Joskus leikillään jazz-viikolla on tullut mieleen, että onhan se varmaan aika hienoa tavata kaikki maan ja maailman valtiaat Porissa. Mutta tämä menee leikinlaskun puolelle.

Demarit pettyivät Luukkoseen – silti kausi jatkui 18 vuotta

Jälkikäteen demaripiireissä on todettu, että Aino-Maija Luukkosen valinta Porin kaupunginjohtajaksi vuonna 2004 ei ollut onnistunut ratkaisu. Asian sanoi elokuun lopussa Ylen haastattelussa ääneen puolueen valtuustoryhmää aiemmin johtanut Esa J. Anttila. Anttila totesi haastattelussa, että Luukkosen taito henkilöstöjohtamisessa oli heikko.

Kokoomuksen Sampsa Kataja sanoo, että puolueet olivat Luukkosen kaudella monta kertaa lähellä löytää ratkaisun Porin kaupungintalon vakaviin ongelmiin. Ratkaisu – eli Luukkosen vaihtaminen toiseen kaupunginjohtajaan – kaatui kuitenkin Katajan mukaan SDP:hen, joka halusi varmuuden, että myös uusi kaupunginjohtaja on sosiaalidemokraatti.

Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen valtuuston kokouksessa viime vuosikymmenellä. Hänen takanaan oikealla istuu kaupunginjohtajaksi Luukkosen jälkeen ehdolla ollut virkamies Lauri Kilkku (kok.). Kuva: Antti Laakso / Yle

Kataja: Eiköhän SDP:kin muutu

SDP:n kunnallisjärjestön puheenjohtaja Esa J. Wahlman jättää tehtävänsä 22-vuotisen valtakauden jälkeen joulukuussa. Sampsa Kataja toivoo, että Porin SDP uudistaa toimintaansa.

– SDP:llä on pitkä perinne, että kunnallisjärjestö tekee päätöksiä, joihin kaupunginvaltuutetut joutuvat sitoutumaan. Toivon, että päätöksentekijät saisivat käyttää avointa harkintaa. Näin se on muissakin puolueissa ollut jo jonkin aikaa. Eiköhän nykymaailman meno leviä myös SDP:hen, Kataja sanoo.

Esa J. Wahlman puolestaan saattaa palata vuoden 2004 kaupunginjohtajavalintaan muistelmissaan, joita odotetaan markkinoille ensi vuonna. Wahlmanin mukaan kirja sisältää paljastuksia Porin politiikan taustakuvioista.

Uutisesta voi keskustella 23.11. klo 23 saakka Yle Tunnuksella.

Kuuntele tästä uusimmat Ylen radiouutiset Satakunnasta

Lue täältä uusimmat Yle Uutiset Satakunnasta